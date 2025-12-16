Сахалин на грани коммунального восстания: приставы и энергетики наводят порядок в домах должников

На Сахалине началась новая совместная операция судебных приставов и энергетиков, направленная на борьбу с должниками по коммунальным услугам. Первые рейды были проведены в городе Холмске, где судебные приставы совместно с представителями компании "Сахалинэнергосбыт" посетили квартиры владельцев, которые длительное время игнорировали как платежи, так и решения судов о взыскании задолженности. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Меры воздействия на должников

В рамках рейда должникам были лично вручены уведомления с требованием явиться в территориальные отделы службы для урегулирования долгов. Им был предоставлен пятидневный срок для добровольного погашения задолженности. В случае невыполнения обязательств в установленный срок, судебные приставы предупредили, что будут вынуждены применить более строгие меры принудительного исполнения. Эти меры могут включать арест имущества и его последующую реализацию для погашения долга.

"Систематическая неуплата коммунальных услуг экономически невыгодна и всегда приводит к принудительному взысканию через арест активов", — отметили в УФССП по Сахалинской области.

Регулярность рейдов и профилактика задолженности

Как сообщается в пресс-службе УФССП, такие рейды проводятся на регулярной основе, с целью повышения ответственности граждан за оплату коммунальных услуг и предотвращения роста задолженности.

Напоминается, что уклонение от исполнения судебных решений не только нарушает закон, но и приводит к увеличению долговой нагрузки, а также к применению административных и финансовых санкций.