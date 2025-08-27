Сахалинцы бьют тревогу: дома под водой, скот брошен – власти эвакуируют население

После мощного циклона, прошедшего по Сахалинской области в ночь с 26 на 27 августа, в Невельском районе возникла масштабная чрезвычайная ситуация, связанная с сильным подтоплением. Особенно тяжелая обстановка сложилась в селе Колхозное, где вода затопила улицы, разрушила мост и полностью изолировала десятки жилых домов. Эта природная катастрофа стала результатом сильных осадков и сбоя в работе системы водоотведения.

Причиной масштабного подтопления стал затор на устье реки Казачка. В результате этого затора уровень воды в реке поднялся и вышел на пойму, что привело к разливу воды на прилегающие территории. В некоторых домах уровень воды достиг одного метра, что создало опасную ситуацию для жителей. В целях безопасности электроснабжение в пострадавших домах было отключено, чтобы избежать коротких замыканий и других аварийных ситуаций. В результате 24 дома оказались полностью отрезанными от остальной части населенного пункта, а в них проживали 34 человека.

Местные жители сообщили журналистам о тяжелых условиях

Местные жители сообщили журналистам о тяжелых условиях: вода прибывала быстро, и многие были вынуждены спасаться, поднимаясь на крыши своих домов. Люди рассказали, что скотину пришлось оставить в сараях, поскольку выбраться из зоны подтопления было невозможно. Некоторые жители опасаются возвращаться домой после работы из-за поврежденных дорог и невозможности безопасно добраться до своих домов. В таких условиях многие оказались в состоянии полной изоляции.

Мэрия Невельского района сообщила о продолжающейся эвакуации жителей из подтопленных территорий. Специалисты используют пожарную технику для вывозов людей с опасных участков. На базе гостиницы "ДонКихот" был развернут временный пункт размещения для эвакуированных. По последним данным, туда уже доставлено 37 человек, среди которых есть двое детей. Эти меры позволяют обеспечить безопасность и временное укрытие для пострадавших.

Вадим Булатов, начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области, отметил, что в районе работают 27 человек личного состава и 12 единиц техники, среди которых шесть — принадлежат МЧС. Специалисты проводят мониторинг ситуации и оказывают необходимую помощь жителям. Они также информируют население о текущей обстановке и при необходимости организуют вывоз людей из опасных зон.

Руководитель управления гражданской обороны региона Роман Новоселов подчеркнул положительный эффект после прочистки затора на устье реки Казачка: уровень воды снизился на 80 сантиметров. Это стало возможным благодаря своевременным мерам по ликвидации препятствий для стока воды. Однако последствия ливня еще не полностью устранены: продолжается ликвидация последствий разгула стихии и восстановление инфраструктуры.

На сегодняшний день под контролем находится участок региональной дороги Невельск-Шебунино, где из-за размытия грунта повреждена водопропускная труба. Это создает дополнительные сложности для транспортного сообщения и требует проведения ремонтных работ. Прокуратура Сахалинской области начала контроль за устранением последствий стихии и обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по восстановлению инфраструктуры.

Обстановка остается напряженной: ситуация признана чрезвычайной, а власти региона предпринимают все возможные меры для стабилизации ситуации и предотвращения новых происшествий. В регионе продолжается мониторинг уровня воды и состояния дорог, а также осуществляется постоянное информирование населения о текущей обстановке.

Интересные факты по теме:

1. Реки на Сахалине часто выходят из берегов во время сильных дождей из-за особенностей рельефа региона — это одна из причин частых подтоплений.

2. В 2018 году на Сахалине также происходили масштабные паводки после сильных ливней, что привело к эвакуации сотен жителей.

3. В регионе активно развиваются системы раннего предупреждения о природных катастрофах с использованием современных технологий спутникового мониторинга.