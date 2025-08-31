Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:25

Осенний Петербург: интересные маршруты, о которых знают не все

Осень — лучшее время, чтобы увидеть Петербург в его настоящем облике. Толпы туристов уходят вместе с летом, а город обретает мягкость, спокойствие и особую глубину. В сентябре и октябре здесь ещё комфортная погода для долгих прогулок.

Набережные и каналы

Маршрут по набережной Мойки и Фонтанки осенью особенно хорош. Золотая листва отражается в воде, а мягкий свет придаёт дворцам особый оттенок. Это прогулка для тех, кто любит неспешный ритм и тишину.

Дворы и тихие улицы

Стоит заглянуть в уютные дворы-колодцы, прогуляться по Литейному или Пескам — районам, где меньше туристов, но сохранилась настоящая атмосфера города. Осенью здесь можно почувствовать дух Петербурга без лишней суеты.

Парки и острова

Парк Екатерингоф, Смольный сад и Елагин остров в сентябре и октябре превращаются в золотые оазисы. Прогулка по аллеям под шорох листвы — лучший способ почувствовать осень в городе.

Музеи без очередей

Осень — время для посещения Эрмитажа и Русского музея. Очереди заметно сокращаются, и можно спокойно рассматривать коллекции без спешки.

Атмосфера осени

Осенний Петербург — это свет фонарей на мокрой брусчатке, тихие каналы и редкие туристы. Город раскрывается с новой стороны, и именно в этот сезон его романтика ощущается особенно ярко.

