Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метро, Санкт-Петербург
Метро, Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:54

Проезд в Петербурге готовят к новому скачку — цифры уже обсуждают

Проезд в метро Петербурга может подорожать до 95 рублей с 1 января 2026 года — Фонтанка

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга может вновь подорожать уже в начале следующего года. Власти города рассматривают очередную индексацию тарифов, которая затронет как метро, так и наземный транспорт. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Заявка на повышение тарифов

Как пишет "Фонтанка", комитет по тарифам Петербурга подал заявку на увеличение стоимости проезда с 1 января 2026 года. Документ сейчас находится на рассмотрении, однако вероятность его утверждения оценивается как высокая.

По данным издания, в среднем рост тарифов может составить около 10% по большинству категорий билетов. Это станет очередным повышением после двух индексаций, проведённых в 2025 году после годичной заморозки цен.

Сколько будет стоить проезд

В случае утверждения новых тарифов стоимость жетона в метро увеличится с 86 до 95 рублей. Разовый билет на наземный транспорт может подорожать с 80 до 88 рублей. Поездка по картам "Подорожник" и Единой карте петербуржца обойдётся в 66 рублей вместо нынешних 60.

Изменения затронут и пересадочные тарифы. В течение часа стоимость схемы "60-13-бесплатно" планируется увеличить до 66-14-бесплатно. Единый билет на 90 минут для всех видов транспорта может вырасти до 106 рублей.

Билеты на сутки и месяц

Существенно изменятся и цены на проездные. Месячный единый билет предлагается установить на уровне 4 938 рублей, месячный комбинированный — 3 329 рублей, а месячный билет на метро — 3 638 рублей.

Суточные проездные также подорожают примерно на 10%. Один день будет стоить 364 рубля, билет на три дня — 701 рубль, на пять суток — 1 240 рублей.

Льготы без изменений

При этом, как уточняет "Фонтанка", льготные тарифы для студентов и школьников менять не планируется. Месячный комбинированный билет для студентов сохранится на уровне 802 рублей, единый именной — 1 599 рублей, а стоимость месячного билета для школьников также останется прежней.

Контекст прошлых повышений

В издании напоминают, что в 2025 году тарифы на проезд в Петербурге повышались дважды, суммарно примерно на 15%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Мурманской области суд впервые установил ответственность хозяина за самовыгул собаки 13.12.2025 в 13:44
Собака вышла одна — хозяин сел на скамью подсудимых: в регионе вынесли первый приговор

В Мурманской области впервые вынесли приговор за самовыгул собаки: нарушение правил привело к тяжёлым травмам пенсионерки и уголовной ответственности хозяина.

Читать полностью » Петербург разработал программу развития зимнего туризма — Ваньчков 12.12.2025 в 9:31
Петербург ломает систему: как город белых ночей планирует стать столицей зимнего туризма

Петербург готовит программу зимнего туризма и рассчитывает на гостей из стран, где снег — редкость. Ключ к успеху видят в авиасообщении и транзите.

Читать полностью » В Ленобласти утвердили десять музеев для официальной регистрации брака в 2026 году 08.12.2025 в 19:19
История становится свидетелем: в 2026 году жениться можно будет в музеях

В Ленинградской области свадебные церемонии выходят за пределы ЗАГСов: к 2026 году официальную регистрацию брака можно будет провести уже в десяти музеях региона.

Читать полностью » В Череповце суд обязал хозяйку овчарки выплатить 30 тысяч пострадавшему от укуса 08.12.2025 в 19:13
Овчарка превратила подъезд в ловушку: суд заставил хозяйку заплатить за страх и нападение

Суд Череповца обязал хозяйку овчарки выплатить компенсацию подростку, которого собака укусила в подъезде, — разбирательство установило вину владелицы.

Читать полностью » В Петербурге заявили о вреде помёта птиц для памятников и готовят запрет на кормление 03.12.2025 в 23:54
Крошки на ладони — трещины на фасадах: Петербург готовится ограничить кормление птиц

Петербург обсуждает запрет на кормление птиц: специалисты предупреждают о разрушении памятников и росте рисков, связанных с увеличением городских популяций.

Читать полностью » Ленобласть открыла молодожёнам двери музеев для регистрации брака за 350 рублей 03.12.2025 в 23:41
Свадьба без ЗАГСа: молодожёны получают право расписаться там, где гулял Пушкин

В Ленинградской области расширяют проект официальных свадеб в музеях и усадьбах: пары всё чаще выбирают исторические интерьеры вместо классических залов ЗАГСа.

Читать полностью » В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств 03.12.2025 в 14:36
Сайт знакомств привёл к долгу: 78-летняя женщина стала жертвой схемы с иностранным врачом

Пожилая жительница Петрозаводска стала жертвой виртуального «ортопеда», который месяцами выманивал у неё деньги, обещая скорую встречу.

Читать полностью » В Новгородской области тарифы ЖКХ с 1 января вырастут меньше среднероссийских 01.12.2025 в 20:38
Тарифы растут, но не как у соседей: в этом регионе обещают самые спокойные изменения в ЖКХ в 2026 году

Новгородская область объявила параметры роста тарифов ЖКХ на 2026 год: повышение пройдёт в два этапа и окажется ниже среднероссийских значений.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Праздничные расходы не должны подрывать стабильность — финсоветник Карпычева
Красота и здоровье
Замена сливочного масла на растительные спреды снижает смертность — Нурия Дианова
Мир
Путин вошёл в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ — Ouest-France
Питомцы
Аквариум увлажняет воздух в квартире в отопительный сезон — эксперты
Красота и здоровье
Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско
Красота и здоровье
Брюссельская капуста осложняет пищеварение в новогоднюю ночь — врач Меррифилд
Общество
Перерыв в карьере не пугает работодателей при правильной подаче — Никольская
Красота и здоровье
Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet