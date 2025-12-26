Проезд в Петербурге готовят к новому скачку — цифры уже обсуждают

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга может вновь подорожать уже в начале следующего года. Власти города рассматривают очередную индексацию тарифов, которая затронет как метро, так и наземный транспорт. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Заявка на повышение тарифов

Как пишет "Фонтанка", комитет по тарифам Петербурга подал заявку на увеличение стоимости проезда с 1 января 2026 года. Документ сейчас находится на рассмотрении, однако вероятность его утверждения оценивается как высокая.

По данным издания, в среднем рост тарифов может составить около 10% по большинству категорий билетов. Это станет очередным повышением после двух индексаций, проведённых в 2025 году после годичной заморозки цен.

Сколько будет стоить проезд

В случае утверждения новых тарифов стоимость жетона в метро увеличится с 86 до 95 рублей. Разовый билет на наземный транспорт может подорожать с 80 до 88 рублей. Поездка по картам "Подорожник" и Единой карте петербуржца обойдётся в 66 рублей вместо нынешних 60.

Изменения затронут и пересадочные тарифы. В течение часа стоимость схемы "60-13-бесплатно" планируется увеличить до 66-14-бесплатно. Единый билет на 90 минут для всех видов транспорта может вырасти до 106 рублей.

Билеты на сутки и месяц

Существенно изменятся и цены на проездные. Месячный единый билет предлагается установить на уровне 4 938 рублей, месячный комбинированный — 3 329 рублей, а месячный билет на метро — 3 638 рублей.

Суточные проездные также подорожают примерно на 10%. Один день будет стоить 364 рубля, билет на три дня — 701 рубль, на пять суток — 1 240 рублей.

Льготы без изменений

При этом, как уточняет "Фонтанка", льготные тарифы для студентов и школьников менять не планируется. Месячный комбинированный билет для студентов сохранится на уровне 802 рублей, единый именной — 1 599 рублей, а стоимость месячного билета для школьников также останется прежней.

Контекст прошлых повышений

В издании напоминают, что в 2025 году тарифы на проезд в Петербурге повышались дважды, суммарно примерно на 15%.