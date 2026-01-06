Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
молебен
молебен
© Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:58

В вашем роду точно есть святой: священник раскрыл семейную тайну, которую скрывали десятилетиями

Почти у каждого россиянина в роду есть святой — протоиерей Вигилянский

Истории о семейной памяти и забытых корнях иногда приводят к неожиданным открытиям — вплоть до того, что в родословной может обнаружиться святой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерея Владимира Вигилянского. По его словам, практически каждый россиянин при тщательном изучении родового древа способен найти среди предков человека, причисленного к лику святых. Священник объясняет это тем, что многие имена и связи были утрачены в XX веке, а значительная часть семейных историй оказалась "затёрта" советской эпохой.

Вигилянский отмечает, что речь идёт не о редком исключении, а о вероятной закономерности: если внимательно и глубоко заняться родословием, вероятность обнаружить святого в роду оказывается высокой. Он связывает это с масштабом исторических перемещений, разрывов поколений и тем, что память о церковных служителях и подвижниках могла сохраняться только в отдельных ветвях семьи. Поэтому восстановление семейной истории становится не просто архивной работой, а способом увидеть личную связь с духовной традицией.

Почему поиск святого в роду кажется возможным

Протоиерей Владимир Вигилянский заявил, что многие семьи в России потенциально имеют в предках людей, чья жизнь была связана с церковным служением или духовным подвигом. По его словам, ключевое условие — именно "доскональное" изучение родословной, поскольку поверхностный поиск редко выводит на такие детали. Он подчёркивает, что на восстановление родовых связей обычно влияет и доступность архивов, и сохранность семейных документов, и готовность родственников делиться воспоминаниями.

"Если каждый из нас досконально изучит свое родословное древо — он, скорее всего, найдет в нем святого", — заявил РИА Новости протоиерей Владимир Вигилянский.

По сути, священник говорит о том, что масштаб "забвения" в семейной истории был настолько велик, что многие важные линии просто не фиксировались или сознательно скрывались. Поэтому современные находки нередко выглядят как неожиданность даже для самих исследователей семейных архивов.

Пример из семьи Вигилянского: находка в родословии дочери

Вигилянский привёл личный пример, который, по его словам, подтвердил эту мысль на практике. Он рассказал, что его дочь Александрина Вигилянская, занимаясь составлением семейного родословия, неожиданно обнаружила в нём святого праведного Алексия Бортсурманского. В сообщении уточняется, что речь идёт о сельском священнике из нынешней Нижегородской области.

Священнослужитель подчеркнул, что для семьи это стало не просто историческим фактом, а событием с внутренним значением. Он отметил, что найденное родство долгое время оставалось неизвестным и было фактически утрачено именно в советский период. Таким образом, восстановление родословия привело к возвращению личной связи с духовной историей семьи.

"Это ко многому обязывает": что означает такое родство

По словам настоятеля, обнаружение святого в семейном древе влияет на самоощущение и ответственность человека. Он признался, что для него и его близких найденное родство стало не просто поводом для гордости, а скорее напоминанием о необходимости сохранять духовные ориентиры. Вигилянский говорит об этом как о внутреннем обязательстве, которое накладывает найденная связь с человеком, почитаемым церковью.

"Для нашей семьи и для меня лично это родство, затерянное в советскую эпоху, очень ко многому обязывает", — заключил настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

В этой формулировке он связывает семейную память с личной ответственностью и показывает, что изучение родословия может восприниматься как путь к осмыслению собственной истории — не только в бытовом, но и в духовном плане.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Протоиерей Михаил Потокин: на Рождество важны не подарки, а отношение к людям сегодня в 9:24
От сердца к сердцу: почему подарки на Рождество — это не только вещи, но и добрые поступки

Протоиерей Михаил Потокин призывает дарить не вещи, а добрые дела. Рождественские подарки должны отражать отношение к человеку.

Читать полностью » Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью » Оплату ЖКУ с 10 на 15 число перенесут после февраля 2026 года — Аксененко сегодня в 7:05
С 10 на 15 число: готовьтесь к главному изменению в оплате коммунальных услуг в 2026 году

Срок оплаты ЖКХ за декабрь сдвинули до 12 января из-за выходных. Какие правила будут действовать в январе и феврале 2026 года?

Читать полностью » Средний возраст рождения первого ребенка в России составил 26 лет — Долгушина сегодня в 7:03
Бесплодие не растёт, но его видят чаще: парадоксальное открытие врачей о том, кто виноват на самом деле

Минздрав назвал средний возраст рождения первого ребёнка — около 26 лет. Почему женщины откладывают беременность и чем это грозит?

Читать полностью » Пополнение счетов через СБП станет быстрее и удобнее с QR-кодами — Банк России сегодня в 7:03
Пополнение через банкомат без карты: что нового принесет Система быстрых платежей в 2026 году

С 2026 года пополнение банковских счетов наличными станет доступным через любые банкоматы благодаря новой системе СБП с использованием QR-кодов.

Читать полностью » В России развод могут сделать только после медиации — ТАСС сегодня в 7:00
Перед судом заставят мириться: почему разводящихся пар ждет обязательная встреча с медиатором

В России обсуждают обязательную медиацию перед разводом: супругов могут обязать пройти встречу с медиатором, если спор затрагивает детей.

Читать полностью » Власти утвердили план по борьбе с дискриминацией пенсионеров — Правительство РФ сегодня в 6:55
Их опыт бесценен: почему новое поколение должно учиться у пенсионеров, а не списывать их со счетов

Правительство утвердило план против стереотипов о пожилых: информационные кампании, семейные ценности и рост статуса пенсионеров.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet