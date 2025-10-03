Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pavel Chekanov is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:11

Поля растоптаны, но не забыты: аграриям компенсируют ущерб от "прищельцев" из Казахстана

В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей

Правительство Саратовской области выделило 120,9 млн рублей из резервного фонда на поддержку сельхозпроизводителей, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков. Соответствующее решение принял губернатор региона Роман Бусаргин, сообщили в пресс-службе главы области.

Миллион сайгаков из Казахстана

В этом году на территорию Саратовской области из Казахстана мигрировали более 1 млн животных. Больше всего пострадали угодья в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах.

Масштаб ущерба

По поручению губернатора в каждом районе были созданы комиссии для оценки последствий. Итог:

  • повреждены поля 93 хозяйств;

  • общая площадь пострадавших угодий составила 18,5 тыс. гектаров.

Кому помогут

Компенсации направят на покрытие прямых затрат. Средства получат:

  • аграрии, которые выращивали корма для животных;

  • хозяйства, специализирующиеся на производстве зерновых культур.

