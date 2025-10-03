Поля растоптаны, но не забыты: аграриям компенсируют ущерб от "прищельцев" из Казахстана

Правительство Саратовской области выделило 120,9 млн рублей из резервного фонда на поддержку сельхозпроизводителей, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков. Соответствующее решение принял губернатор региона Роман Бусаргин, сообщили в пресс-службе главы области.

Миллион сайгаков из Казахстана

В этом году на территорию Саратовской области из Казахстана мигрировали более 1 млн животных. Больше всего пострадали угодья в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах.

Масштаб ущерба

По поручению губернатора в каждом районе были созданы комиссии для оценки последствий. Итог:

повреждены поля 93 хозяйств ;

общая площадь пострадавших угодий составила 18,5 тыс. гектаров.

Кому помогут

Компенсации направят на покрытие прямых затрат. Средства получат: