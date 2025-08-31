Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:24

Матрас потерял форму? Нашли выход, чтобы перестать убивать свою спину

Слежался матрас: что делать и как не навредить спине

Со временем любой матрас теряет упругость: наполнитель сминается, пружины проседают, а поверхность перестаёт поддерживать тело равномерно. Чаще всего это происходит из-за неправильного ухода, чрезмерной нагрузки или истечения срока службы.

Чем это опасно

Сон на слежавшемся матрасе приводит к неправильному положению позвоночника. Утренние боли в пояснице, напряжение в шее и усталость — первые сигналы, что изделие перестало выполнять свою функцию.

Что можно сделать

Перевернуть или повернуть матрас

Если модель двусторонняя, попробуйте перевернуть её или хотя бы повернуть на 180 градусов, чтобы нагрузка распределялась иначе.

Использовать топпер

Накладной тонкий матрас помогает выровнять поверхность и вернуть ощущение комфорта. Это временное, но действенное решение.

Подложить основу

Если просел только один участок, подложите под него плотный слой (фанеру, жёсткий картон или мебельный щит). Это уберёт "ямку", хотя полностью проблему не решит.

Распушить наполнитель

В матрасах без пружин иногда помогает равномерно распределить наполнитель: аккуратно отбейте его руками или вакуумом.

Когда пора менять

Если матрас старше 8-10 лет или просел сильно, восстановить его уже не получится. Лучше задуматься о замене, чтобы не рисковать здоровьем.

Как не навредить спине

Пока матрас не заменён, используйте топпер или временные решения, но не спите на глубоко просевшей поверхности. Поддержка позвоночника должна быть равномерной — это основа здорового сна.

Слежавшийся матрас — не приговор, но сигнал к действиям. Простые меры помогут временно улучшить ситуацию, а забота о спине и своевременная замена матраса обеспечат качественный сон на долгие годы.

