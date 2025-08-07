Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Обвисший живот — не жир, а сигнал: что скрывает зона под прессом

Упражнения для устранения обвисшего живота рекомендованы Американским колледжем кардиологии

Иногда "обвисший живот" — это вовсе не про лень или неправильное питание. Это история тела, которое пережило что-то большое: беременность, резкое похудение, серьёзный стресс или гормональные изменения. Вместо того чтобы сразу бороться с "недостатками", стоит начать с благодарности — за выносливость, за силу, за то, что оно справилось.

Но если цель — всё же вернуть тонус и убрать нависающий живот, важно понимать: дело не только в жировой прослойке. Часто виноваты ослабленные мышцы живота — прямые (те самые, что формируют "кубики"), поперечные и косые. Работать нужно со всеми сразу, иначе эффекта не будет.

Комплексный подход: что действительно работает

Чтобы живот стал более подтянутым, важно совмещать три типа нагрузки:

  • Целенаправленные упражнения на пресс, которые укрепляют мышцы и улучшают форму.
  • Кардио, чтобы сжечь излишки жира, особенно в области живота.
  • Силовые тренировки для всего тела, так как именно мышцы увеличивают расход калорий даже в состоянии покоя.

Американские рекомендации по физической активности советуют уделять аэробным нагрузкам от 150 до 300 минут в неделю и выполнять силовые тренировки минимум дважды. Оптимальный формат — это интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT), чередующие короткие взрывные усилия с отдыхом. Исследование 2019 года в Journal of the American College of Cardiology подтвердило: участники, занимавшиеся HIIT, быстрее теряли жировую массу на животе, чем те, кто выполнял умеренные кардионагрузки.

7 упражнений, которые дополнят любую тренировку

Этот список можно включить в любую силовую сессию. Упражнения не требуют сложного оборудования, но при регулярности дадут отличный результат:

Long Lever Crunch

Ложимся на спину, ноги кладём на скамью или стул, руки — за головой. Поднимаем плечи и корпус, напрягая пресс. Можно усложнить — добавить утяжеление.

High Plank Hold

Планка на прямых руках: следим, чтобы тело от пяток до плеч было прямой линией. Держим до появления усталости. Отлично укрепляет весь кор.

Stability Ball Knee Tuck

Упираемся руками в пол, ноги на фитболе. Подтягиваем колени к груди, сохраняя спину прямой. Можно выполнять поочерёдно каждой ногой.

Windshield Wiper

Лёжа на спине, ноги вверх, руки в стороны. Плавно опускаем прямые ноги вбок, потом в другую сторону. Работают косые мышцы живота.

Side Plank Hip Dip

Боковая планка с опусканием и подъёмом таза. Укрепляет боковой пресс и стабилизирует корпус.

Pilates Criss-Cross

Велосипед в пилатесе: локоть к противоположному колену, вторая нога вытянута. Работают все группы мышц живота.

Toe-Reach Crunch

Тянемся пальцами рук к пальцам ног, поднимая верхнюю часть корпуса. Главное — сохранять контроль и не тянуться рывком.

Не только спорт: питание и отдых

Нельзя забывать и про питание: белок, клетчатка, здоровые жиры — вот главные союзники. Сахар и переработанные продукты — наоборот, тормозят прогресс. Сон и уровень стресса тоже влияют: кортизол (гормон стресса) способствует отложению жира в области талии.

Стоит помнить

Живот может стать плоским и подтянутым, но путь к этому не всегда линеен. Главное — регулярность, терпение и любовь к своему телу.

