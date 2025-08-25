Не краска и не маска: этот отвар возвращает волосам естественный цвет
С первыми седыми волосами сталкиваются многие — у кого-то уже в двадцать, у кого-то только после пятидесяти. Но принять изменения не всегда легко. Оказывается, процесс можно замедлить с помощью простой и доступной травы — шалфея.
Почему волосы седеют
Главная причина — постепенное снижение выработки меланина, пигмента, который окрашивает волосы. На это влияют не только гены, но и образ жизни, питание, стресс и даже болезни. Когда меланина становится меньше, волосы теряют цвет.
Чем помогает шалфей
-
стимулирует производство меланина и поддерживает естественный цвет волос;
-
содержит антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом — ещё одной причиной седины;
-
улучшает состояние кожи головы, регулирует выработку кожного сала и уменьшает жирность;
-
мягко очищает и придаёт волосам блеск.
Как приготовить отвар
Сделать средство можно из свежих или сушёных листьев. Лучше всегда готовить свежую порцию.
-
Возьмите 1 стакан листьев шалфея.
-
Залейте 2 стаканами кипятка и проварите 15 минут.
-
Дайте настояться 30 минут, процедите и остудите.
-
Нанесите на волосы, оставьте на 30 минут.
-
Смойте водой. Повторяйте 1 раз в неделю.
Такой простой отвар укрепит волосы, подчеркнёт их естественный цвет и поможет отсрочить появление седины.
Как выращивать шалфей дома
-
растение любит солнце и сухую почву без застоя воды;
-
семена прорастают медленно, но шалфей легко укореняется черенками;
-
не переливайте, поливайте умеренно;
-
на зиму можно укрыть лапником или соломой, чтобы не вымерз.
Шалфей — неприхотливая трава, которая будет радовать не только в кулинарии, но и в уходе за волосами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru