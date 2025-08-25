Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:22

Не краска и не маска: этот отвар возвращает волосам естественный цвет

Шалфей против седины: простой отвар, который вернёт волосам естественный цвет

С первыми седыми волосами сталкиваются многие — у кого-то уже в двадцать, у кого-то только после пятидесяти. Но принять изменения не всегда легко. Оказывается, процесс можно замедлить с помощью простой и доступной травы — шалфея.

Почему волосы седеют

Главная причина — постепенное снижение выработки меланина, пигмента, который окрашивает волосы. На это влияют не только гены, но и образ жизни, питание, стресс и даже болезни. Когда меланина становится меньше, волосы теряют цвет.

Чем помогает шалфей

  • стимулирует производство меланина и поддерживает естественный цвет волос;

  • содержит антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом — ещё одной причиной седины;

  • улучшает состояние кожи головы, регулирует выработку кожного сала и уменьшает жирность;

  • мягко очищает и придаёт волосам блеск.

Как приготовить отвар

Сделать средство можно из свежих или сушёных листьев. Лучше всегда готовить свежую порцию.

  1. Возьмите 1 стакан листьев шалфея.

  2. Залейте 2 стаканами кипятка и проварите 15 минут.

  3. Дайте настояться 30 минут, процедите и остудите.

  4. Нанесите на волосы, оставьте на 30 минут.

  5. Смойте водой. Повторяйте 1 раз в неделю.

Такой простой отвар укрепит волосы, подчеркнёт их естественный цвет и поможет отсрочить появление седины.

Как выращивать шалфей дома

  • растение любит солнце и сухую почву без застоя воды;

  • семена прорастают медленно, но шалфей легко укореняется черенками;

  • не переливайте, поливайте умеренно;

  • на зиму можно укрыть лапником или соломой, чтобы не вымерз.

Шалфей — неприхотливая трава, которая будет радовать не только в кулинарии, но и в уходе за волосами.

