Опубликована сегодня в 5:03

Шалфей на страже урожая: узнайте, как это растение отразит нашествие муравьёв

Садоводы: посадка шалфея помогает отпугивать муравьёв без химикатов

Внезапное появление муравьёв в саду часто превращается в серьёзную проблему для дачников. Несмотря на то что часть этих насекомых приносит пользу, они способны причинять и немалый вред. Муравьи помогают размножаться тле, повреждают растения, объедая листья, а также устраивают гнёзда в земле, мешая корневой системе развиваться.

Некоторые садоводы утверждают, что простое решение уже есть — это посадка шалфея (Salvia officinalis). Обычно его используют на кухне, но растение также считается эффективным средством против нашествия муравьёв. Шалфей отличается ярким ароматом и содержит мощные летучие масла, благодаря чему способен отпугивать насекомых.

Тем, кто не хочет применять химические препараты, рекомендуют высадить несколько кустов шалфея в стратегических местах. По мнению садоводов, это не только практично, но и красиво: растение эффектно смотрится на участке и при этом выполняет защитную функцию. Дополнительный плюс — шалфей является многолетником, поэтому его достаточно посадить один раз и лишь изредка собирать листья для кулинарии.

Плюсы и минусы шалфея как репеллента

Шалфей богат веществами вроде туйона и камфоры, запах которых муравьи не переносят. Национальная медицинская библиотека США отмечает, что эти компоненты могут быть токсичными для насекомых. Однако у метода есть и обратная сторона. Влажная погода и молодой рост растения способны привлечь слизней и улиток, что создаёт риск появления новой проблемы.

В то же время шалфей активно привлекает пчёл. Эксперты подчёркивают, что большее количество опылителей в огороде положительно сказывается на урожае томатов, кабачков и других культур. Но при посадке стоит учитывать несколько условий: шалфею требуется солнечное место, хороший дренаж и пространство для роста.

Работает ли метод на самом деле?

Опыт садоводов показывает, что шалфей действительно способен отпугивать муравьёв, хотя научных подтверждений пока недостаточно. Тем не менее специалисты считают, что даже без гарантий стоит попробовать этот способ: растение не только украшает участок и улучшает опыление, но и, с большой вероятностью, помогает обойтись без агрессивных химикатов.

