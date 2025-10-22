Что делать, если украли документы за границей: подробный гид для путешественников

Потеря кошелька или паспорта вдали от дома — испытание, которое способно испортить даже самый долгожданный отпуск.

Но главное — не паниковать. Всё можно восстановить, деньги вернуть, а домой добраться даже без паспорта.

Рассказываем пошагово, как действовать, если в поездке вас обокрали — будь то в России или за границей.

Если украли деньги или банковские карты

1. Заблокируйте карты

Сделайте это немедленно, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться вашими средствами.

Если у вас остался телефон — заблокируйте карты через мобильное приложение.

Если украли и телефон, попросите позвонить с чужого устройства или в отеле и свяжитесь с банком по горячей линии.

с чужого устройства или в отеле и свяжитесь с банком по горячей линии. Назовите оператору кодовое слово и попросите заблокировать все карты сразу.

Совет: сохраните номера службы поддержки своего банка в облаке или запишите в блокноте перед поездкой.

2. Обратитесь в полицию

Даже если сумма кажется небольшой, всегда подавайте заявление.

Это подтвердит факт кражи и поможет при обращении в страховую или банк.

Найдите ближайший полицейский участок или попросите помощи у сотрудников отеля.

Если не знаете язык, можно попросить администратора перевести вашу историю.

Обязательно получите справку о краже - этот документ понадобится для подтверждения страхового случая.

3. Свяжитесь с близкими

Если у вас нет денег, попросите друзей или родственников сделать денежный перевод.

Самые распространённые сервисы: Western Union, Contact, MoneyGram.

Сообщите родным, где вы находитесь и какое отделение выбрали для получения.

Чтобы вас не приняли за мошенников, запишите голосовое сообщение или позвоните по видеосвязи.

Для получения перевода предъявите любой документ, удостоверяющий личность (если остался), или свидетельство из посольства.

4. Обратитесь в посольство

Если вместе с деньгами украли телефон и документы, идите в посольство или консульство России.

Там помогут связаться с родственниками и объяснят, как действовать дальше.

Иногда, если вы докажете, что находитесь в бедственном положении, комиссия может выделить средства на временное жильё или билет домой.

Но такие случаи редки — чаще всего помощь ограничивается консультацией и организацией связи.

Если украли документы

Когда теряется паспорт, визы и билеты, первое, что нужно сделать — сохранять спокойствие и идти в посольство РФ.

Там оформят свидетельство на возвращение в Россию - временный документ, который заменяет загранпаспорт и позволяет вернуться домой в течение двух недель.

Что нужно для оформления свидетельства

Документ / действие Комментарий Внутренний паспорт Если остался при вас — процесс займёт 1-2 дня Заявление Заполняется в посольстве или на сайте МИД 2 фотографии 3,5x4,5 см Можно сделать в фотобудке поблизости Справка из полиции Подтверждает факт кражи (по возможности) Копии документов Любые — старый паспорт, водительские права, страховка Свидетели Если паспорта нет, найдите двух граждан РФ, которые подтвердят вашу личность

Если нет ни паспорта, ни свидетелей, посольство делает запрос в МВД по месту вашей регистрации в России. Ответ может занять несколько недель, но его можно ускорить, если связаться с родственниками и попросить помощи в подтверждении личности.

Если украли документы ребёнка

Процедура почти такая же, но есть нюансы:

понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ;

с отметкой о гражданстве РФ; если ребёнку больше 14 лет — внутренний паспорт ;

; при отсутствии документов — снова запрос в МВД или подтверждение от других граждан РФ;

принесите по две фотографии 3,5x4,5 см на родителя и ребёнка.

После получения свидетельства на возвращение можно купить билеты домой.

Совет: заранее предупредите авиакомпанию, что летите с временным документом — так проверка на регистрации пройдёт быстрее.

Сколько стоит

Свидетельство на возвращение оформляется бесплатно, если у вас есть паспорт или свидетели.

Если нужно подтверждение из МВД — процедура платная, стоит несколько тысяч рублей (оплата взимается за запрос данных).

По прибытии домой нужно в течение трёх дней сдать свидетельство в отдел МВД, выдавший ваш старый загранпаспорт, и оформить новый.

Как подготовиться заранее

Сделайте копии документов. Храните их в облаке или на флешке.

Храните их в облаке или на флешке. Возьмите вторую карту. Пусть одна будет с вами, другая — в чемодане или у спутника.

Пусть одна будет с вами, другая — в чемодане или у спутника. Запишите телефоны: банка, посольства, страховой компании.

банка, посольства, страховой компании. Подключите международный роуминг или eSIM. Так вы сможете связаться с банком даже без Wi-Fi.

Так вы сможете связаться с банком даже без Wi-Fi. Имейте немного наличных в валюте страны. На случай, если не работает банкомат.

Таблица: куда обращаться в зависимости от ситуации

Проблема Куда идти Что получите Украли деньги / карты Банк, полиция Блокировка карт, справка Потерян паспорт Посольство РФ Свидетельство на возвращение Украли всё сразу Полиция → Посольство Документ на возвращение + связь с родными Остались без связи Отель, кафе, полиция Возможность позвонить, Wi-Fi Украли детские документы Посольство Отдельное свидетельство на ребёнка

FAQ

Что делать, если воровство произошло в России?

Обратитесь в полицию по номеру 112, затем в банк. Если вы турист из другого города, можно попросить родственников сделать перевод или обратиться в отделение банка с паспортом.

Можно ли выехать из страны без паспорта?

Да, с временным свидетельством на возвращение. Оно действует 14 дней и признаётся всеми авиакомпаниями.

Что делать, если нет денег даже на дорогу до посольства?

Попросите помощи у сотрудников отеля, полиции или аэропорта — туристов в беде не бросают, а персонал знает, как действовать.

Нужно ли страховать поездку заранее?

Да, туристическая страховка часто покрывает случаи кражи и помогает компенсировать часть расходов.