Воровство средь бела дня
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:24

Что делать, если украли документы за границей: подробный гид для путешественников

Потеря кошелька или паспорта вдали от дома — испытание, которое способно испортить даже самый долгожданный отпуск.
Но главное — не паниковать. Всё можно восстановить, деньги вернуть, а домой добраться даже без паспорта.
Рассказываем пошагово, как действовать, если в поездке вас обокрали — будь то в России или за границей.

Если украли деньги или банковские карты

1. Заблокируйте карты

Сделайте это немедленно, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться вашими средствами.

  • Если у вас остался телефон — заблокируйте карты через мобильное приложение.
  • Если украли и телефон, попросите позвонить с чужого устройства или в отеле и свяжитесь с банком по горячей линии.
  • Назовите оператору кодовое слово и попросите заблокировать все карты сразу.

Совет: сохраните номера службы поддержки своего банка в облаке или запишите в блокноте перед поездкой.

2. Обратитесь в полицию

Даже если сумма кажется небольшой, всегда подавайте заявление.
Это подтвердит факт кражи и поможет при обращении в страховую или банк.

  • Найдите ближайший полицейский участок или попросите помощи у сотрудников отеля.
  • Если не знаете язык, можно попросить администратора перевести вашу историю.
  • Обязательно получите справку о краже - этот документ понадобится для подтверждения страхового случая.

3. Свяжитесь с близкими

Если у вас нет денег, попросите друзей или родственников сделать денежный перевод.
Самые распространённые сервисы: Western Union, Contact, MoneyGram.

  • Сообщите родным, где вы находитесь и какое отделение выбрали для получения.
  • Чтобы вас не приняли за мошенников, запишите голосовое сообщение или позвоните по видеосвязи.
  • Для получения перевода предъявите любой документ, удостоверяющий личность (если остался), или свидетельство из посольства.

4. Обратитесь в посольство

Если вместе с деньгами украли телефон и документы, идите в посольство или консульство России.
Там помогут связаться с родственниками и объяснят, как действовать дальше.

Иногда, если вы докажете, что находитесь в бедственном положении, комиссия может выделить средства на временное жильё или билет домой.
Но такие случаи редки — чаще всего помощь ограничивается консультацией и организацией связи.

Если украли документы

Когда теряется паспорт, визы и билеты, первое, что нужно сделать — сохранять спокойствие и идти в посольство РФ.

Там оформят свидетельство на возвращение в Россию - временный документ, который заменяет загранпаспорт и позволяет вернуться домой в течение двух недель.

Что нужно для оформления свидетельства

Документ / действие Комментарий
Внутренний паспорт Если остался при вас — процесс займёт 1-2 дня
Заявление Заполняется в посольстве или на сайте МИД
2 фотографии 3,5x4,5 см Можно сделать в фотобудке поблизости
Справка из полиции Подтверждает факт кражи (по возможности)
Копии документов Любые — старый паспорт, водительские права, страховка
Свидетели Если паспорта нет, найдите двух граждан РФ, которые подтвердят вашу личность

Если нет ни паспорта, ни свидетелей, посольство делает запрос в МВД по месту вашей регистрации в России. Ответ может занять несколько недель, но его можно ускорить, если связаться с родственниками и попросить помощи в подтверждении личности.

Если украли документы ребёнка

Процедура почти такая же, но есть нюансы:

  • понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ;
  • если ребёнку больше 14 лет — внутренний паспорт;
  • при отсутствии документов — снова запрос в МВД или подтверждение от других граждан РФ;
  • принесите по две фотографии 3,5x4,5 см на родителя и ребёнка.

После получения свидетельства на возвращение можно купить билеты домой.
Совет: заранее предупредите авиакомпанию, что летите с временным документом — так проверка на регистрации пройдёт быстрее.

Сколько стоит

Свидетельство на возвращение оформляется бесплатно, если у вас есть паспорт или свидетели.
Если нужно подтверждение из МВД — процедура платная, стоит несколько тысяч рублей (оплата взимается за запрос данных).

По прибытии домой нужно в течение трёх дней сдать свидетельство в отдел МВД, выдавший ваш старый загранпаспорт, и оформить новый.

Как подготовиться заранее

  • Сделайте копии документов. Храните их в облаке или на флешке.
  • Возьмите вторую карту. Пусть одна будет с вами, другая — в чемодане или у спутника.
  • Запишите телефоны: банка, посольства, страховой компании.
  • Подключите международный роуминг или eSIM. Так вы сможете связаться с банком даже без Wi-Fi.
  • Имейте немного наличных в валюте страны. На случай, если не работает банкомат.

Таблица: куда обращаться в зависимости от ситуации

Проблема Куда идти Что получите
Украли деньги / карты Банк, полиция Блокировка карт, справка
Потерян паспорт Посольство РФ Свидетельство на возвращение
Украли всё сразу Полиция → Посольство Документ на возвращение + связь с родными
Остались без связи Отель, кафе, полиция Возможность позвонить, Wi-Fi
Украли детские документы Посольство Отдельное свидетельство на ребёнка

FAQ

Что делать, если воровство произошло в России?
Обратитесь в полицию по номеру 112, затем в банк. Если вы турист из другого города, можно попросить родственников сделать перевод или обратиться в отделение банка с паспортом.

Можно ли выехать из страны без паспорта?
Да, с временным свидетельством на возвращение. Оно действует 14 дней и признаётся всеми авиакомпаниями.

Что делать, если нет денег даже на дорогу до посольства?
Попросите помощи у сотрудников отеля, полиции или аэропорта — туристов в беде не бросают, а персонал знает, как действовать.

Нужно ли страховать поездку заранее?
Да, туристическая страховка часто покрывает случаи кражи и помогает компенсировать часть расходов.

