Девушка проверяет дверь
Девушка проверяет дверь
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:54

Незнакомец в номере и камеры в розетках: как не стать жертвой в арендованном жилье

Эксперты рассказали, как обезопасить себя в арендованном жилье и защититься от скрытых камер

Отправляясь в путешествие, хочется расслабиться и ни о чём не волноваться. Но даже самые идеальные апартаменты на фото могут скрывать неприятные сюрпризы: от подозрительных соседей до камер наблюдения. Чтобы отдых не превратился в триллер, стоит заранее позаботиться о безопасности. Рассказываем, как это сделать просто и без паники.

Проверьте жильё ещё до бронирования

Перед оплатой апартаментов не полагайтесь на красивые снимки и пару восторженных отзывов. Изучите площадку, где размещено объявление, и загляните на сторонние сайты — часто именно там публикуют правдивые комментарии. Хороший способ — посмотреть отзывы на картах Google или Яндекс: пользователи оставляют там реальные впечатления.

Если адрес объекта не отображается на карте, сравните с соседними отелями — это поможет понять, насколько район безопасен. Полезно также поискать в соцсетях хэштеги, отметки и посты о конкретном месте: гости нередко делятся деталями, которых нет в описании.

Не бойтесь задавать вопросы хосту: кто имеет доступ в дом, как работает охрана, можно ли попасть внутрь без ключ-карты. Чем больше информации соберёте до поездки, тем спокойнее будет отдых.

Почему не стоит выбирать первый этаж

Жильё на нижних этажах часто кажется уютным: легко выйти во двор или к бассейну. Но именно они чаще становятся мишенью для злоумышленников. Если есть выбор, отдайте предпочтение этажам выше второго — это уже снижает риск проникновения и повышает чувство защищённости.

Как найти скрытые камеры

Новости о скрытых камерах в отелях и арендованных квартирах появляются регулярно. Миниатюрные устройства прячут в розетках, датчиках дыма, зеркалах и даже в часах. Чтобы проверить комнату, выключите свет, включите фонарик и направьте камеру телефона на подозрительные предметы. Если на экране появится крошечный блик — это может быть объектив.

Для большей уверенности можно купить детектор жучков — компактное устройство, которое находит сигналы камер и подслушивающих приборов. Они продаются в магазинах электроники и стоят недорого, а в поездке могут пригодиться не раз.

Где хранить ценности

Даже если апартаменты выглядят надёжно, не оставляйте на виду деньги, документы и украшения. Обычно для этого есть сейф, но и он иногда ломается. В таких случаях выручит чемодан с кодовым замком или переносной мини-сейф.

Некоторые путешественники используют необычные тайники: бачок унитаза, банку с кофе, футляр от крема. Однако надёжность таких способов сомнительна. Гораздо лучше приобрести небольшой сейф с паролем или замок на дверцы шкафа — простое и эффективное решение.

Советы шаг за шагом: как обезопасить себя в поездке

  1. Перед бронированием - проверьте адрес, отзывы и фото на разных сайтах.
  2. По прибытии - осмотрите помещение, особенно зеркала, розетки и вентиляцию.
  3. Проверка безопасности - убедитесь, что двери и окна закрываются, а замки не болтаются.
  4. Хранение вещей - уберите документы и деньги в надёжный сейф или чемодан с замком.
  5. На случай тревоги - держите под рукой телефон с экстренными номерами и тревожную кнопку.

Баррикады и другие лайфхаки

Даже после всех проверок тревога может не уходить. В этом случае помогает простая физическая защита. Приставьте к двери стул, гладильную доску или чемодан. Повесьте табличку "Не беспокоить" и поставьте возле двери предмет, который упадёт с шумом, если кто-то попытается войти.

Для дополнительной защиты можно взять с собой стопор для двери или портативную сигнализацию с датчиком движения. Такие устройства стоят недорого, помещаются в сумку и легко устанавливаются за пару секунд.

Главное — убедитесь, что при необходимости вы сможете быстро снять "баррикаду" и покинуть комнату.

А что если в номер вошёл незнакомец?

Даже если вы сделали всё правильно, иногда неприятности случаются. Если к вам проник посторонний, прежде всего нужно покинуть помещение. Постарайтесь привлечь внимание криком, звонком на ресепшн или включением тревожного сигнала на телефоне. Важно не теряться — каждая секунда имеет значение.

Если вы склонны "замирать" в стрессовых ситуациях, стоит заранее потренироваться. Курсы самообороны помогут научиться действовать быстро и без паники.

Средства самообороны в поездке

Для дополнительной уверенности можно взять с собой разрешённые средства защиты — например, перцовый баллончик или ультразвуковой отпугиватель. Главное — заранее уточнить, можно ли их провозить в страну, куда вы летите. Некоторые модели продаются прямо в аэропортах или магазинах для путешественников.

Полезно потренироваться пользоваться устройством: в экстренной ситуации на это не будет времени. Лучше, если вы заранее будете знать, как именно оно работает.

