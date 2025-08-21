Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:03

Фитнес-эксперт Яблокова назвала тренировки, которые нельзя выполнять при избыточном весе

Тренировки, которые прибавляют болезни: эти упражнения разрушают суставы при лишнем весе

Не все упражнения одинаково полезны — особенно если у человека есть избыточный вес. Фитнес-тренер Ольга Яблокова предупреждает: некоторые виды нагрузок в такой ситуации не улучшают здоровье, а, наоборот, могут навредить.

Что лучше исключить на старте

Бег

Яблокова объясняет, что при большом весе во время бега многократно увеличивается ударная нагрузка на:

  • коленные и тазобедренные суставы,
  • стопы,
  • позвоночник.

Это может стать причиной артроза, воспаления суставов, защемления нервов и хронических болей в спине.

Прыжковые упражнения

Прыжки — это внезапные пиковые нагрузки, которые ударно воздействуют на те же зоны:
суставы ног, позвоночник, ахилловы сухожилия.

Что выбрать вместо

На начальном этапе тренер рекомендует отдавать предпочтение:

  • быстрой ходьбе (в пульсовой зоне жиросжигания),
  • велотренажёру,
  • эллипсоиду.

Эти виды активности снижают нагрузку на суставы, но остаются эффективными для снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы.

