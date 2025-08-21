Фитнес-эксперт Яблокова назвала тренировки, которые нельзя выполнять при избыточном весе
Не все упражнения одинаково полезны — особенно если у человека есть избыточный вес. Фитнес-тренер Ольга Яблокова предупреждает: некоторые виды нагрузок в такой ситуации не улучшают здоровье, а, наоборот, могут навредить.
Что лучше исключить на старте
Бег
Яблокова объясняет, что при большом весе во время бега многократно увеличивается ударная нагрузка на:
- коленные и тазобедренные суставы,
- стопы,
- позвоночник.
Это может стать причиной артроза, воспаления суставов, защемления нервов и хронических болей в спине.
Прыжковые упражнения
Прыжки — это внезапные пиковые нагрузки, которые ударно воздействуют на те же зоны:
суставы ног, позвоночник, ахилловы сухожилия.
Что выбрать вместо
На начальном этапе тренер рекомендует отдавать предпочтение:
- быстрой ходьбе (в пульсовой зоне жиросжигания),
- велотренажёру,
- эллипсоиду.
Эти виды активности снижают нагрузку на суставы, но остаются эффективными для снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы.
