Фитнес-эксперт Яблокова назвала тренировки, которые нельзя выполнять при избыточном весе

Не все упражнения одинаково полезны — особенно если у человека есть избыточный вес. Фитнес-тренер Ольга Яблокова предупреждает: некоторые виды нагрузок в такой ситуации не улучшают здоровье, а, наоборот, могут навредить.

Что лучше исключить на старте

Бег

Яблокова объясняет, что при большом весе во время бега многократно увеличивается ударная нагрузка на:

коленные и тазобедренные суставы,

стопы,

позвоночник.

Это может стать причиной артроза, воспаления суставов, защемления нервов и хронических болей в спине.

Прыжковые упражнения

Прыжки — это внезапные пиковые нагрузки, которые ударно воздействуют на те же зоны:

суставы ног, позвоночник, ахилловы сухожилия.

Что выбрать вместо

На начальном этапе тренер рекомендует отдавать предпочтение:

быстрой ходьбе (в пульсовой зоне жиросжигания),

велотренажёру,

эллипсоиду.

Эти виды активности снижают нагрузку на суставы, но остаются эффективными для снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы.