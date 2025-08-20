Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда
Летом легко увлечься арбузом, особенно в жару. Однако врач-эндокринолог Павел Акулов напоминает: даже натуральные продукты имеют свои ограничения — и арбуз не исключение.
Сколько можно здоровому человеку
Если человек не имеет нарушений обмена веществ, оптимальная порция составляет не более 400-500 граммов в день. В таком количестве арбуз полезен:
он утоляет жажду, действует мягко мочегонно и не перегружает организм.
Кому стоит ограничить порцию
Людям с избыточным весом или ожирением
Арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Сахар из мякоти быстро попадает в кровь, провоцируя резкий выброс инсулина — это может усиливать набор массы.
Пациентам с сахарным диабетом
У таких людей организм реагирует на арбуз повышением уровня глюкозы. Поэтому:
- нужно проверить реакцию на продукт глюкометром;
- не превышать 300-400 грамм за один приём.
Врач подчёркивает, что для диабетиков лучше употреблять арбуз в первой половине дня и в малых порциях, контролируя уровень сахара в крови.
