Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:37

Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда

Врач Акулов: при диабете арбуз можно есть только в малых порциях и с контролем сахара

Летом легко увлечься арбузом, особенно в жару. Однако врач-эндокринолог Павел Акулов напоминает: даже натуральные продукты имеют свои ограничения — и арбуз не исключение.

Сколько можно здоровому человеку

Если человек не имеет нарушений обмена веществ, оптимальная порция составляет не более 400-500 граммов в день. В таком количестве арбуз полезен:
он утоляет жажду, действует мягко мочегонно и не перегружает организм.

Кому стоит ограничить порцию

Людям с избыточным весом или ожирением
Арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Сахар из мякоти быстро попадает в кровь, провоцируя резкий выброс инсулина — это может усиливать набор массы.

Пациентам с сахарным диабетом
У таких людей организм реагирует на арбуз повышением уровня глюкозы. Поэтому:

  • нужно проверить реакцию на продукт глюкометром;
  • не превышать 300-400 грамм за один приём.

Врач подчёркивает, что для диабетиков лучше употреблять арбуз в первой половине дня и в малых порциях, контролируя уровень сахара в крови.

