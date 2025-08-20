Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда

Летом легко увлечься арбузом, особенно в жару. Однако врач-эндокринолог Павел Акулов напоминает: даже натуральные продукты имеют свои ограничения — и арбуз не исключение.

Сколько можно здоровому человеку

Если человек не имеет нарушений обмена веществ, оптимальная порция составляет не более 400-500 граммов в день. В таком количестве арбуз полезен:

он утоляет жажду, действует мягко мочегонно и не перегружает организм.

Кому стоит ограничить порцию

Людям с избыточным весом или ожирением

Арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Сахар из мякоти быстро попадает в кровь, провоцируя резкий выброс инсулина — это может усиливать набор массы.

Пациентам с сахарным диабетом

У таких людей организм реагирует на арбуз повышением уровня глюкозы. Поэтому:

нужно проверить реакцию на продукт глюкометром;

не превышать 300-400 грамм за один приём.

Врач подчёркивает, что для диабетиков лучше употреблять арбуз в первой половине дня и в малых порциях, контролируя уровень сахара в крови.