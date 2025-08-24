Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:15

Как безопасно научиться садиться на шпагат во взрослом возрасте

Эксперт Ксения Квасова: шпагат возможен в любом возрасте при регулярных тренировках

Хотите научиться садиться на шпагат? Это реально — даже если вы давно вышли из школьного возраста. Главное ― подходить к тренировкам с умом, не ждать быстрых чудес и регулярно работать над подвижностью суставов и растяжкой мышц.

Зачем вообще тренировать шпагат?

По словам Ксении Квасовой, эксперта сервиса "Онлайн-тренировки" (Спортмастер), шпагат ― это не просто эффектный трюк на фото. Регулярные растяжки:

  • повышают гибкость и подвижность суставов;
  • укрепляют мышцы ног и ягодиц;
  • улучшают осанку;
  • снижает риск травм;
  • поддерживают тело подтянутым и "собранным".

Кроме того, умение садиться на шпагат говорит о здоровых связках и мышцах — это отличный показатель общего физического состояния.

Что нужно знать перед началом

Растягивать нужно обе стороны — правую и левую.
Прогресс возможен в любом возрасте, если тренироваться регулярно и без фанатизма.
Основа успеха — подготовка тазобедренных суставов и растяжка как задней, так и передней поверхности бедра.

Полезные упражнения для продольного шпагата

1. Подъём прямой ноги в сторону (на четвереньках)
Упритесь одной ладонью и противоположным предплечьем.
Поднимайте прямую ногу в сторону 8 раз, задерживая её на секунду в верхнем положении.
Повторите другой ногой.
Можно использовать утяжелители для увеличения нагрузки
2. Полукруг ногой (вперёд-назад)
Исходное положение то же.
Отведите прямую ногу назад и выполняйте ею полукруговые движения вперёд и назад (8 повторов на каждую сторону).

3. Растяжка задней поверхности бедра (из выпада)
Встаньте в глубокий выпад.
Аккуратно отведите таз назад и выпрямите переднюю ногу.
Носок потяните на себя.
Можно выполнить динамично (наклон — выдох) или задержаться на 30-60 секунд.
4. Растяжка передней поверхности бедра
В исходном положении выпада согните заднюю ногу.
Поймайте голеностоп рукой и подтягивайте пятку к ягодице.
Задержитесь на 30-60 секунд или работайте в лёгком динамическом режиме.
5. Выпады + поза "ящерицы"
Старт — обычный выпад.
Медленно выпрямляйте заднюю ногу, удерживая спину прямой.
Можно поставить руки на бедра или поднять вверх.
Усложнение — опустите ладони (или локти) внутрь стопы передней ноги и мягко покачивайтесь вперёд-назад.

Советы для безопасного прогресса

  • Не растягивайтесь "через боль": допускается только умеренное ощущение натяжения.
  • Выполняйте упражнения 3-4 раза в неделю.
  • Не пропускайте разминку — это снижает риск травм.
  • Дышите ровно и спокойно — это помогает мышцам расслабляться.

