Как безопасно научиться садиться на шпагат во взрослом возрасте

Хотите научиться садиться на шпагат? Это реально — даже если вы давно вышли из школьного возраста. Главное ― подходить к тренировкам с умом, не ждать быстрых чудес и регулярно работать над подвижностью суставов и растяжкой мышц.

Зачем вообще тренировать шпагат?

По словам Ксении Квасовой, эксперта сервиса "Онлайн-тренировки" (Спортмастер), шпагат ― это не просто эффектный трюк на фото. Регулярные растяжки:

повышают гибкость и подвижность суставов;

укрепляют мышцы ног и ягодиц;

улучшают осанку;

снижает риск травм;

поддерживают тело подтянутым и "собранным".

Кроме того, умение садиться на шпагат говорит о здоровых связках и мышцах — это отличный показатель общего физического состояния.

Что нужно знать перед началом

Растягивать нужно обе стороны — правую и левую.

Прогресс возможен в любом возрасте, если тренироваться регулярно и без фанатизма.

Основа успеха — подготовка тазобедренных суставов и растяжка как задней, так и передней поверхности бедра.

Полезные упражнения для продольного шпагата

1. Подъём прямой ноги в сторону (на четвереньках)

Упритесь одной ладонью и противоположным предплечьем.

Поднимайте прямую ногу в сторону 8 раз, задерживая её на секунду в верхнем положении.

Повторите другой ногой.

Можно использовать утяжелители для увеличения нагрузки

2. Полукруг ногой (вперёд-назад)

Исходное положение то же.

Отведите прямую ногу назад и выполняйте ею полукруговые движения вперёд и назад (8 повторов на каждую сторону).



3. Растяжка задней поверхности бедра (из выпада)

Встаньте в глубокий выпад.

Аккуратно отведите таз назад и выпрямите переднюю ногу.

Носок потяните на себя.

Можно выполнить динамично (наклон — выдох) или задержаться на 30-60 секунд.

4. Растяжка передней поверхности бедра

В исходном положении выпада согните заднюю ногу.

Поймайте голеностоп рукой и подтягивайте пятку к ягодице.

Задержитесь на 30-60 секунд или работайте в лёгком динамическом режиме.

5. Выпады + поза "ящерицы"

Старт — обычный выпад.

Медленно выпрямляйте заднюю ногу, удерживая спину прямой.

Можно поставить руки на бедра или поднять вверх.

Усложнение — опустите ладони (или локти) внутрь стопы передней ноги и мягко покачивайтесь вперёд-назад.

Советы для безопасного прогресса