Красивые, но токсичные: что скрывают яркие фломастеры

Подготовка ребёнка к школе или детскому саду включает не только выбор красивых тетрадей и удобного рюкзака, но и покупку канцелярии. Однако врачи напоминают: ручки, карандаши и фломастеры должны быть безопасными, ведь некачественные материалы могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Чем опасна несертифицированная канцелярия

Доктор медицинских наук, врач Ирина Кондратенко в беседе с RT отметила, что канцтовары могут содержать красители, ароматизаторы и низкокачественный пластик. Эти компоненты нередко вызывают нежелательные реакции у детей.

"Ароматизаторы повышают интерес к тому, чтобы попробовать фломастер на вкус, и могут быть причиной аллергических реакций или головной боли", — пояснила эксперт Ирина Кондратенко.

По словам врача, длительный контакт кожи с чернилами или маркерами способен привести к контактному дерматиту. А запах спиртовых фломастеров у чувствительных детей может вызвать кашель или даже тошноту.

Если ребёнок тянет канцтовары в рот

Нередко малыши пробуют карандаши или фломастеры на вкус. В этом случае возникает риск расстройства пищеварения, особенно если продукция не сертифицирована. Врач советует полностью отказаться от ароматизированных канцтоваров, которые дополнительно провоцируют детей к подобным действиям.

Как правильно выбрать канцтовары

Чтобы снизить риски для здоровья, родителям стоит придерживаться нескольких правил:

• покупать товары только с маркировкой "для детей" или "нетоксично";

• отдавать предпочтение фломастерам и маркерам на водной основе;

• избегать ярко пахнущих и ароматизированных изделий;

• выбирать продукцию известных производителей, соответствующую стандартам безопасности.

Если ребёнок любит рисовать на коже, безопаснее использовать специальные косметические карандаши или сертифицированные детские маркеры.

Роль родителей

Даже самые безопасные товары требуют правильного использования. Важно объяснять детям, что ручки и фломастеры предназначены только для бумаги. Родители должны не только выбирать качественные канцтовары, но и контролировать, как ребёнок их применяет.