Демонтаж не дается даром: ошибка при ремонте, которая может стоить здоровья

Любой ремонт в старой квартире начинается с демонтажа. За слоями штукатурки, краски или линолеума могут скрываться материалы, которые десятилетиями хранили в себе токсичные вещества. Их разрушение сопровождается пылью, запахами и выделением соединений, способных навредить здоровью.

Какие покрытия опасны

Особое внимание стоит уделить масляным краскам и лакам советского периода — они нередко содержали свинец и фенолы. При их снятии или нагреве выделяются токсичные пары. Старый линолеум и клей под ним могут быть источником фенольных соединений. Штукатурка и побелка дают обильную пыль с примесями извести, раздражающей слизистые. А при распиле старых плит ДСП или фанеры в воздух поднимается формальдегидная пыль, которая оседает в лёгких.

Чем грозит работа без защиты

Даже несколько часов работы без респиратора способны вызвать кашель, першение, раздражение глаз. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения, а при длительном контакте — накопление токсинов в организме. Это одна из причин, почему после ремонта многие чувствуют усталость и недомогание, не связывая их с пылью.

Как работать безопасно

Главное правило — не допускать вдыхания и контакта с пылью. Для этого нужен респиратор не ниже класса FFP2, защитные очки и перчатки. Комнату лучше проветривать на протяжении всего процесса, а мусор складывать сразу в плотные мешки, чтобы пыль не разлеталась по квартире. Если снимать обои или побелку, поверхности стоит слегка увлажнить — это заметно снижает количество пыли.

Важные нюансы

Старые покрытия лучше убирать постепенно, не ломая их в мелкие крошки. Очистку стен и полов стоит проводить строительным пылесосом, а не веником: он только разгоняет пыль. Если есть подозрение на асбест (например, в плитах или старой теплоизоляции), такие работы лучше доверить специалистам — этот материал особенно опасен для дыхания.

Безопасность важнее скорости

Демонтаж старых покрытий — это не только этап обновления квартиры, но и проверка на внимательность к себе. Простые меры защиты позволяют сохранить здоровье и наслаждаться результатом ремонта без неприятных последствий.