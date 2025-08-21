Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Александр Александров Опубликована сегодня в 11:30

Безопасность в путешествии: как я научился хранить деньги так, чтобы воры их не нашли

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи

Потерять деньги в путешествии — это не просто неприятность, это конец поездки. Однажды в Риме у меня вытащили кошелёк из заднего кармана. Тогда я понял: деньги должны храниться так, чтобы даже опытный карманник не смог добраться.

Разделяй и властвуй

Главное правило — никогда не хранить все деньги в одном месте. У меня есть три "точки": немного наличных в кошельке на мелкие расходы, запас в скрытой сумке под одеждой и отдельная заначка в чемодане. Даже если потеряешь один источник — всегда останется другой.

Невидимые места

Я купил пояс с внутренним карманом и маленький холдер, который носится под футболкой. В аэропорту они кажутся лишними, но на шумных рынках или в транспорте — настоящая защита.

Карты и кэш

Карты удобны, но терминалы не всегда работают. Я делю наличные: часть — местная валюта, часть — доллары. Карты беру две: одна основная, вторая запасная. И держу их в разных местах.

Личный опыт

В Стамбуле меня спасла "тайная заначка" — 100 долларов в носке чемодана. Когда карту временно заблокировали, именно они позволили спокойно доехать до отеля и решить проблему.

Психология поведения

Важно выглядеть уверенно: не пересчитывать деньги на улице и не демонстрировать кошелёк в толпе. Чем меньше вы показываете наличные, тем меньше шанс, что на вас обратят внимание.

Итог

Правильное хранение денег — это не паранойя, а привычка, которая делает поездку спокойной. Лучше немного подготовиться, чем остаться без средств в чужой стране.

