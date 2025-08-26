Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детская комната от компании Любимая кухня
Детская комната от компании Любимая кухня
© Пресс-служба компании Любимая кухня
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:58

Детская без риска: как обезопасить детскую без ремонта и дорогих покупок

Как сделать детскую комнату безопаснее без лишних затрат

Детская комната — это место, где ребёнок играет и растёт, а значит, именно здесь он чаще всего сталкивается с рисками. Но создать безопасное пространство можно без больших трат — достаточно продуманных мелочей.

Закрываем розетки и провода

Самый простой шаг — поставить бюджетные заглушки на розетки. Провода можно собрать в кабель-каналы или скрыть за мебелью. Стоит это копейки, а риск электротравм уходит.

Мягкие углы и защита мебели

Острые углы стола или комода легко прикрыть силиконовыми накладками. Сейчас их продают наборами, стоят недорого, а спасают от синяков и шишек.

Фиксируем мебель

Высокие шкафы и комоды стоит прикрутить к стене. Даже простые металлические уголки решают проблему — ребёнок не сможет перевернуть мебель на себя.

Скользкий пол и коврики

Чтобы ребёнок не падал, достаточно положить нескользящие коврики или специальные подложки под уже имеющиеся. Это особенно важно, если в комнате ламинат или паркет.

Личный опыт

Я начал с малого: закрыл розетки, убрал провода, прикрутил комод и купил набор мягких уголков. Всё это заняло один вечер и стоило меньше похода в супермаркет. Но эффект оказался заметным: ребёнок стал двигаться по комнате свободнее, а у меня ушло лишнее чувство тревоги.

Итог

Безопасная детская — это не всегда дорого. Несколько простых шагов: заглушки, фиксация мебели, мягкие уголки и нескользящие коврики — делают пространство комфортным и защищённым для ребёнка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали простые способы зафиксировать ковер без клея и скотча сегодня в 2:10

Скользящий ковер: мелочь, которая может обернуться серьезной травмой

Ковер на гладком полу может быть опасен. Рассказываем, как надежно зафиксировать его без скотча и клея, сохранив покрытие и уют в доме.

Читать полностью » Как растения, мебель на заказ и декор создают неповторимый интерьер сегодня в 1:16

Как превратить обычную квартиру в пространство с характером

Сделать интерьер личным легко: добавьте цвет, уникальные вещи, зелёные акценты и игру материалов — и дом станет отражением вашей индивидуальности.

Читать полностью » Сансевиерия и фикус очищают воздух и делают интерьер уютнее сегодня в 0:14

Настоящий уют начинается не с мебели: секрет кроется в мелочах

Уют в доме — это не только мебель и декор. Ароматы и растения помогают создать гармонию, наполняют пространство теплом и делают воздух чище.

Читать полностью » Типичные решения в строительстве, из-за которых растут расходы — данные инженеров вчера в 23:12

Дом мечты превращается в чёрную дыру для бюджета: 7 ошибок, которые стоят сотен тысяч

Как избежать переплат при строительстве дома? Узнайте, какие решения ведут к неоправданным расходам, и как сэкономить до 40% бюджета. Экспертные советы по выбору проекта и материалов.

Читать полностью » Дезинсекторы: при нашествии тараканов требуется обработка сразу нескольких квартир вчера в 22:02

Они приходят даже через розетки: неожиданные пути тараканов в ваш дом

Как тараканы попадают в жилище? Признаки их появления и эффективные способы борьбы. Чистота как лучшая профилактика, народные средства и обзор инсектицидов.

Читать полностью » Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники вчера в 21:22

Сберегите нервы и деньги: почему перерыв между стирками — это инвестиция в вашу технику

Не запускайте 2 стирки подряд! Это сокращает срок службы стиральной машины, вызывает перегрев, запах и поломки.

Читать полностью » Хранение посуды перевёрнутой помогает избежать запаха и разводов от воды вчера в 20:50

Влага, запахи и плесень не пройдут: один приём решает все проблемы с посудой

Узнайте, зачем многие хозяйки переворачивают посуду в шкафу! Практичные причины, традиции и приметы, стоящие за этим способом хранения.

Читать полностью » Эксперты назвали опасные компоненты бытовой химии, которых стоит избегать вчера в 19:44

Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного

Не вся бытовая химия с «эко»-маркировкой безопасна. Рассказываем, какие компоненты стоит избегать и как выбрать действительно экологичные средства.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Мелисса Гарсия рекомендовала комплекс упражнений после простуды
Садоводство

Сорняки-удобрения: как использовать нежелательные травы для подкормки огорода
Культура и шоу-бизнес

Блогеры заметили изменение внешности в YouTube Shorts — Google признала тесты ИИ
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru