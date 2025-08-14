Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дачница с кочаном капусты
Дачница с кочаном капусты
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:19

Дача может сорвать спину: как не превратить грядки в больничный лист

Невролог Инна Филатова назвала безопасные правила дачной работы при болях в спине

Летний сезон для многих — это не только шашлыки и вечерние посиделки, но и настоящая физическая нагрузка на дачном участке. Особенно остро стоит вопрос для тех, кто имеет хронические заболевания, в частности — проблемы с позвоночником. Как подойти к дачной работе без вреда для здоровья, рассказала ассистент кафедры неврологии факультета ДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Инна Филатова.

Когда физическая нагрузка допустима?

По словам Инны Филатовой, людям с хроническими заболеваниями вовсе не обязательно отказываться от дачи.

"Таким людям дача не противопоказана, однако заниматься физическими нагрузками нельзя в период обострения заболеваний".

Она также советует перед началом сезона проконсультироваться с лечащим врачом — это поможет правильно рассчитать допустимый уровень активности.

Подготовка и разминка перед работой

Перед тем как взяться за лопату или тяпку, нужно:

  • Сделать разминку продолжительностью 10 минут.
  • Разогреть мышцы спины и ног — это снизит риск даже лёгких травм.
  • Убедиться, что на даче есть все необходимые ортопедические аксессуары: поддержка для поясницы, удобный стульчик для работы на грядках и устойчивые ботинки.

"Избегайте позы "пополам согнувшись". Лучше использовать низкий стульчик и обрабатывать грядки сидя", — советует специалист.

Как работать с минимальной нагрузкой на спину

Чтобы сохранить здоровье позвоночника, важно соблюдать простые правила:

  • Каждые 1,5 часа — делать перерыв, немного потянуться или пройтись.
  • Держать осанку: в положении стоя, сидя или лёжа позвоночник должен оставаться в нейтральной позиции.
  • Поднимать тяжести, сгибая ноги, а не спину. Приседать, прижимать груз к телу и подниматься с прямой спиной.
  • При копке использовать лопату, подходящую по росту. Левая рука — ближе к полотну, правая — за верх черенка (или наоборот, если вы левша).

"Если тяжести нужно нести далеко — используйте тележки или тачки", — уточняет Инна Филатова.

Постельный режим и мифы

Инна Филатова отмечает, что представления о длительном постельном режиме уже устарели:

"При умеренной боли допустимо частичное ограничение активности, а при интенсивной боли постельный режим ограничивается 1-3 днями".

Чем раньше человек вернётся к привычной активности, тем меньше риск хронизации болей. Однако нагрузку важно дозировать.

Помощь позвоночнику: корсеты и осознанное движение

Если избежать физической работы невозможно, можно временно зафиксировать поясницу с помощью ортопедического корсета. Но:

  • Носить его стоит не более 3 часов в день.
  • Корсет — это временная поддержка, а не замена правильному движению.

"Позвоночник должен стабилизироваться за счёт работы мышц: живота, спины и ягодиц. Это создаёт опору и снижает сдавливающее усилие на межпозвоночные диски", — объясняет врач.

Чего избегать при болях и нагрузках

В период обострения противопоказаны:

  • Резкие наклоны, особенно вбок или вперёд.
  • Скручивания и повороты корпуса.
  • Длительное сидение в неудобной позе.

Также важно исключить так называемую "усталую осанку", при которой нарушается естественный изгиб позвоночника.

Главное — умеренность и план

"Всем пациентам, которые имеют в анамнезе хронический болевой синдром, необходимо обязательно составлять план намеченной работы и действовать постепенно", — подчёркивает Инна Филатова.

Не пытайтесь переделать всё за один день. Работайте дозированно, с перерывами, в удобной позе и только при стабильном самочувствии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джибойя, антуриум и спатифиллум — растения, которым нужен рассеянный свет сегодня в 13:33

Эти пять комнатных растений портятся на солнце — спасает один простой приём

Пять популярных растений теряют цвет и "горят" на солнце. Разбираем, где их держать, как поливать и чем заменить прямые лучи, чтобы зелень снова выглядела "глянцево".

Читать полностью » Бархатцы, календула и пиретрум: цветы, защищающие от медведки в Татарстане сегодня в 13:11

Сажаю их по периметру — медведка уходит: рабочая схема для Татарстана

Как медведка угрожает урожаю в Татарстане и какие 7 цветов помогут создать надежный защитный барьер на огороде? Узнайте секреты успешного садоводства.

Читать полностью » Урожай под угрозой: как конкурентное поглощение элементов питания влияет на ваши растения сегодня в 12:32

Анализ почвы - ваш главный помощник: как избежать бесполезной траты удобрений

Узнайте, как pH почвы, сроки и способы внесения удобрений, а также влажность грунта влияют на эффективность подкормки и урожайность ваших растений.

Читать полностью » Хранение чеснока в банках с золой или мукой защищает его от гнили сегодня в 11:22

Один неверный шаг — и чеснок не доживёт до зимы: вот как как сохранить урожай

Узнайте, как сохранить чеснок сочным и крепким благодаря простым шагам. Правильная уборка и хранение: секреты, которые придутся вам по вкусу.

Читать полностью » Когда браться за тяпку: идеальное время для прополки, чтобы сорняки больше не вернулись сегодня в 11:14

Хитрые сорняки: почему не стоит хвататься за тяпку в жару – раскроем главный секрет опытных огородников

Узнайте, когда прополка самая эффективная! Избегайте полуденной жары, используйте влажную почву после дождя и выбирайте утренние часы для победы над сорняками.

Читать полностью » Настой бархатцев с мылом эффективен против тли и гусениц на деревьях и кустарниках сегодня в 10:22

Цветочный спецназ на страже урожая: вот как бархатцы легко избавляют от вредителей

Бархатцы — это не просто красивые цветы. Их многогранная польза для огорода включает защиту от вредителей, улучшение почвы и зимнюю охрану сада.

Читать полностью » Осенняя уборка: почему опавшие листья смертельно опасны для вашего сада сегодня в 10:14

Хватит кормить болезни: избавляемся от главного источника заразы в саду осенью!

Осенняя уборка сада - ключ к здоровью растений! Узнайте, почему опавшие листья так опасны и как правильно их утилизировать, чтобы защитить сад от болезней!

Читать полностью » Опрыскивание ботвы сульфатом калия ускоряет созревание клубней картофеля сегодня в 9:45

Август решает судьбу картошки: что сделать сейчас, чтобы урожай был рекордным

Август — время финального рывка для картофелеводов. Узнайте, когда и как правильно убирать картошку, чтобы хранить её долго и здорово подготовить почву для будущего сезона.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Алматинский ветеринар назвал признаки перегрева у домашних животных летом
Наука и технологии

Эксперимент показал: люди палеолита могли преодолевать 225 км на долблёных лодках
Авто и мото

Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция
Наука и технологии

Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов
ЮФО

Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах
Спорт и фитнес

Какие ошибки чаще всего портят атмосферу в фитнес-зале — мнение президента фитнес-сообщества
Туризм

ТОП-5 направлений для оздоровительного отдыха в России — от Соль-Илецка до Алтая
Авто и мото

Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru