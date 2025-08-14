Дача может сорвать спину: как не превратить грядки в больничный лист
Летний сезон для многих — это не только шашлыки и вечерние посиделки, но и настоящая физическая нагрузка на дачном участке. Особенно остро стоит вопрос для тех, кто имеет хронические заболевания, в частности — проблемы с позвоночником. Как подойти к дачной работе без вреда для здоровья, рассказала ассистент кафедры неврологии факультета ДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Инна Филатова.
Когда физическая нагрузка допустима?
По словам Инны Филатовой, людям с хроническими заболеваниями вовсе не обязательно отказываться от дачи.
"Таким людям дача не противопоказана, однако заниматься физическими нагрузками нельзя в период обострения заболеваний".
Она также советует перед началом сезона проконсультироваться с лечащим врачом — это поможет правильно рассчитать допустимый уровень активности.
Подготовка и разминка перед работой
Перед тем как взяться за лопату или тяпку, нужно:
- Сделать разминку продолжительностью 10 минут.
- Разогреть мышцы спины и ног — это снизит риск даже лёгких травм.
- Убедиться, что на даче есть все необходимые ортопедические аксессуары: поддержка для поясницы, удобный стульчик для работы на грядках и устойчивые ботинки.
"Избегайте позы "пополам согнувшись". Лучше использовать низкий стульчик и обрабатывать грядки сидя", — советует специалист.
Как работать с минимальной нагрузкой на спину
Чтобы сохранить здоровье позвоночника, важно соблюдать простые правила:
- Каждые 1,5 часа — делать перерыв, немного потянуться или пройтись.
- Держать осанку: в положении стоя, сидя или лёжа позвоночник должен оставаться в нейтральной позиции.
- Поднимать тяжести, сгибая ноги, а не спину. Приседать, прижимать груз к телу и подниматься с прямой спиной.
- При копке использовать лопату, подходящую по росту. Левая рука — ближе к полотну, правая — за верх черенка (или наоборот, если вы левша).
"Если тяжести нужно нести далеко — используйте тележки или тачки", — уточняет Инна Филатова.
Постельный режим и мифы
Инна Филатова отмечает, что представления о длительном постельном режиме уже устарели:
"При умеренной боли допустимо частичное ограничение активности, а при интенсивной боли постельный режим ограничивается 1-3 днями".
Чем раньше человек вернётся к привычной активности, тем меньше риск хронизации болей. Однако нагрузку важно дозировать.
Помощь позвоночнику: корсеты и осознанное движение
Если избежать физической работы невозможно, можно временно зафиксировать поясницу с помощью ортопедического корсета. Но:
- Носить его стоит не более 3 часов в день.
- Корсет — это временная поддержка, а не замена правильному движению.
"Позвоночник должен стабилизироваться за счёт работы мышц: живота, спины и ягодиц. Это создаёт опору и снижает сдавливающее усилие на межпозвоночные диски", — объясняет врач.
Чего избегать при болях и нагрузках
В период обострения противопоказаны:
- Резкие наклоны, особенно вбок или вперёд.
- Скручивания и повороты корпуса.
- Длительное сидение в неудобной позе.
Также важно исключить так называемую "усталую осанку", при которой нарушается естественный изгиб позвоночника.
Главное — умеренность и план
"Всем пациентам, которые имеют в анамнезе хронический болевой синдром, необходимо обязательно составлять план намеченной работы и действовать постепенно", — подчёркивает Инна Филатова.
Не пытайтесь переделать всё за один день. Работайте дозированно, с перерывами, в удобной позе и только при стабильном самочувствии.
