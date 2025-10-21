Инъекции на дому и без документов: как не стать жертвой лже-косметолога

В последние годы косметология стала одной из самых популярных медицинских сфер, но вместе с ростом спроса увеличилось и число подпольных специалистов, предлагающих "уколы красоты" без лицензий и медицинского образования. Чтобы не стать жертвой таких псевдоврачей, важно знать, как отличить профессионала от мошенника.

О том, как обезопасить себя и на что обращать внимание перед косметологическими процедурами, рассказала врач-косметолог Валерия Алифанова в интервью радио Sputnik.

"Первый и главный шаг — убедиться, что у салона или клиники есть лицензия на медицинскую деятельность", — предупреждает врач-косметолог Валерия Алифанова.

Почему важно проверять косметолога

Современные инъекционные и аппаратные методики требуют не только точности, но и медицинских знаний. Ошибка в дозировке, нестерильные инструменты или поддельные препараты могут привести к воспалению, аллергии, некрозу тканей и даже слепоте.

Поэтому перед процедурой нужно убедиться, что врач имеет официальное разрешение на медицинскую деятельность и работает в сертифицированной клинике.

"Перед процедурой каждый пациент имеет право ознакомиться с дипломом врача, сертификатами о повышении квалификации и разрешениями на работу с конкретными препаратами или аппаратами", — подчёркивает Алифанова.

Проверка лицензии и статуса клиники

Первое, на что следует обратить внимание, — наличие медицинской лицензии. Косметология — это не просто услуга, а медицинская деятельность, и проводить её можно только в лицензированных учреждениях.

Документы должны быть доступны для ознакомления — обычно они размещаются в зоне ресепшен или на официальном сайте клиники. Если лицензия отсутствует или вызывает сомнение, от процедуры стоит отказаться.

Квалификация специалиста

У профессионального косметолога обязательно должны быть:

• диплом о медицинском образовании;

• сертификат по косметологии или дерматовенерологии;

• документы о регулярном повышении квалификации;

• разрешения на использование конкретных аппаратов и препаратов.

"Важно не только, кто делает инъекцию, но и что именно вводят под кожу", — отмечает врач.

Специалист обязан рассказать пациенту о составе препарата, возможных побочных эффектах и противопоказаниях.

Качество препаратов и оборудования

Инъекционные препараты, включая ботулотоксины, филлеры и мезококтейли, должны иметь сертификаты соответствия и регистрацию в России. Врач обязан показать упаковку и дату производства.

"Качественная процедура — это не только шприц и руки врача", — считает косметолог.

Также стоит обратить внимание на стерильность помещения, наличие медицинского оборудования и одноразовых инструментов.

Юридическая сторона — договор и согласие

Перед любой процедурой пациент должен подписать договор на оказание услуг и информированное согласие, где подробно описаны все риски и особенности процедуры.

"Прежде чем вводить препарат, с пациентом обязательно должен быть заключён договор и подписано информированное согласие", — советует Алифанова.

Если вас просят просто оплатить услугу "на словах", это тревожный сигнал. Отсутствие документов означает, что ответственность за возможные осложнения никто не понесёт.

Цена как показатель качества

"Если стоимость процедуры сильно ниже средней по рынку, значит, сэкономили на чём-то важном", — говорит Валерия Алифанова.

Слишком дешёвые "инъекции красоты" часто проводят на дому, без стерильных условий и с использованием сомнительных препаратов. Разница в цене не случайна — подлинные лекарства и обучение специалистов стоят дорого.

Советы шаг за шагом: как безопасно выбрать косметолога

Проверьте лицензию клиники. Её номер должен быть указан в открытых источниках. Ознакомьтесь с документами врача. Попросите показать диплом и сертификаты. Уточните, какие препараты используются. Попросите показать упаковку и регистрационный номер. Подпишите договор и информированное согласие. Это ваша юридическая защита. Не ведитесь на низкие цены. Качество и безопасность всегда стоят дороже. Обратите внимание на стерильность. Одноразовые перчатки, шприцы и чистота помещения — обязательны. Читайте отзывы и изучайте репутацию клиники. Надёжные центры всегда имеют прозрачную историю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: обращаться к мастеру, работающему "на дому".

Последствие: риск заражения и осложнений.

Альтернатива: выбирать клинику с медицинской лицензией.

Ошибка: не спрашивать о препарате.

Последствие: возможны подделки или просроченные средства.

Альтернатива: проверять упаковку и сертификаты.

Ошибка: соглашаться на процедуру без договора.

Последствие: невозможно предъявить претензии при осложнениях.

Альтернатива: требовать письменное согласие и чек.

Таблица: признаки профессионального косметолога