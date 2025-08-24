Возвращение в спорт превращается в ловушку: самые опасные упражнения первого дня

Когда после долгого перерыва мы возвращаемся к спорту, возникает соблазн прыгнуть обратно в привычный ритм, как будто ничего не изменилось. Но именно в этот момент риск получить травму максимален. Восстановление после паузы требует внимательности: некоторые упражнения лучше временно исключить, заменив их на более щадящие варианты. Физиотерапевт Сам Чан рассказал об этом.

Опасные старты: чего стоит избегать

Бокс-джамп. Прыжки на тумбу — отличный способ развить силу и взрывную скорость. Но нагрузка при этом достигает семикратного веса тела, что делает суставы уязвимыми. Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает: новичкам и тем, кто вернулся после перерыва, лучше временно отказаться от такого вида плиометрики. Начать безопаснее с простых прыжков через скакалку или боковых шагов с подпрыгиванием ("скейтеры"), а высоту тумбы добавлять постепенно.

Отжимания на трицепс. Популярное упражнение, которое часто делают на скамье или диване. Но именно оно перегружает плечевой сустав и нередко становится причиной защемления нерва. Вместо этого физиотерапевты советуют выбирать жим вниз на блоке или с резинкой. Такой вариант не только безопаснее, но и эффективнее прорабатывает трицепс.

Киппинг-подтягивания. Даже в хорошей форме этот вариант требует контроля, силы и выносливости. А без должной подготовки резкие движения легко перегружают плечи. Начните с тяги верхнего блока или строгих подтягиваний, добавьте тягу штанги в наклоне — и лишь потом возвращайтесь к динамичным версиям.

Нагрузка на плечи и спину

Тяга к подбородку (upright row). На первый взгляд — простое упражнение. Но положение рук в нем провоцирует компрессию сухожилий ротаторной манжеты, что увеличивает риск воспаления. Замените его на тягу каната к лицу или подъемы рук в стороны с легким весом. Эти движения укрепят плечи, не вызывая лишней боли.

Становая тяга со штангой. Универсальное упражнение, но возвращаться к нему нужно осторожно. Если сразу тянуть прежний вес, велика вероятность перегрузить поясницу. Оптимально начать с тяг гирей: она учит правильной технике "хип-хинжа" и готовит мышцы к более серьезным нагрузкам.

Как мягко вернуться к тренировкам

Снижайте вес и темп. Начинайте с 50-75 % от прежнего рабочего веса.

Оставляйте "запас" повторений. Первые недели не доводите мышцы до отказа.

Выбирайте знакомые движения. Техника возвращается быстрее, чем кажется.

Разминайтесь и заминайтесь. Простые упражнения вроде "кошки-коровы" или выпадов помогут снизить риск травм.

Факт: исследования показывают, что динамическая разминка снижает риск растяжений и ускоряет набор формы. А постепенное наращивание нагрузки позволяет вернуться к прежнему уровню тренировок почти на треть быстрее, чем при резком старте.