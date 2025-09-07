Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мухи на окне дачи
Мухи на окне дачи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:22

Комары и мухи в ужасе: посадите это у дома и забудьте о вредителях навсегда

Дым и свет против комаров: как создать уют и отпугнуть вредителей на даче

Летние вечера на даче часто портят комары, мухи или осы. Многие привыкли спасаться химическими аэрозолями, но они вредны и для человека, и для полезных насекомых. Между тем, существует множество простых и безопасных способов защитить себя и участок от назойливых "соседей".

Растения-репелленты

Мята, мелисса, базилик и цитронелла выделяют запахи, которые не переносят комары и мухи. Посадите их у беседки, окон или на грядках — это создаст естественный ароматный барьер. Сухие пучки лаванды и полыни можно развесить в доме: они защитят от моли и мух.

Герань на подоконнике — ещё одно проверенное средство: её резкий аромат действует как отпугиватель.

Ловушки и приманки

Для мух и ос подойдёт простая ловушка из пластиковой бутылки. Верх отрезают и вставляют горлышком вниз в нижнюю часть. Внутрь наливают сладкий сироп или сок. Насекомые попадают внутрь и выбраться уже не могут.

Против комаров работает ёмкость с водой и несколькими каплями средства для мытья посуды. Тонкая плёнка на поверхности не позволяет насекомым взлететь. Ещё один вариант — липкие ленты, смазанные сиропом или мёдом.

Дым и свет

Костёр с ветками можжевельника или сосновыми шишками отпугнёт комаров и создаст уютную атмосферу. В качестве альтернативы можно использовать специальные спирали из прессованных трав и опилок или сделать их самим, пропитав картон смесью воды, сахара и эфирного масла эвкалипта.

Замените обычные лампочки на жёлтые или тёплые LED — они привлекают меньше мошек, чем холодный белый свет.

Вода под контролем

Комары размножаются в стоячей воде, поэтому важно убрать на участке забытые ведра, покрышки или блюдца под горшками. Бочки накрывать крышками, канавы очищать, а в пруды можно добавить растения-оксигенаторы (роголистник, элодею), которые предотвращают застой.

Запустите в водоём мальков рыб: они уничтожат личинок комаров. Для бочек подойдут бактерии BTI — они безопасны для растений, но губительны для личинок.

Простые барьеры

Противомоскитные сетки на окнах и дверях — лучший способ физически перекрыть насекомым путь в дом. Для кровати можно натянуть полог. Если рамы старые, используйте тюль или марлю.

На веранде помогает вентилятор: даже лёгкий поток воздуха мешает комарам летать.

Натуральные репелленты

Перед выходом на улицу кожу можно протереть отваром гвоздики или лаврового листа. Несколько капель масла чайного дерева, лимона или кедра на запястья и шею также работают как защита.

Для детей подойдут браслеты из ткани, пропитанные смесью воды, глицерина и масла цитронеллы. Их легко сделать самостоятельно.

В доме можно разложить корки цитрусовых или чеснок на подоконниках — их запах отпугнёт комаров и мух. А для экстренных случаев пригодится спрей из воды, яблочного уксуса и масла мяты.

Безопасный отдых

Соблюдая эти простые правила, вы сможете отдыхать на даче без жужжащих насекомых. Главное — эти методы экологичны и не вредят пчёлам и другим полезным опылителям.

Три интересных факта

  1. Комары предпочитают людей в тёмной одежде, поэтому на даче лучше носить светлые хлопковые вещи.
  2. Божьи коровки и осы не только едят вредителей, но и помогают уменьшать численность мелких мух.
  3. Лаванда используется для отпугивания насекомых ещё со времён Древнего Рима — её клали в домах и банях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе сегодня в 0:22

Секрет японского долголетия: как вырастить гуми в своём саду и наслаждаться уникальным вкусом

Узнайте, как вырастить годжи и гуми в своём саду! Секреты посадки, ухода и защиты от болезней для обильного урожая суперполезных ягод.

Читать полностью » Агрономы советуют завершить подготовку цветников в Алтайском крае к октябрю сегодня в 0:03

Алтайские цветники живут по часам: что нужно успеть до первых морозов

Как подготовить цветники к зиме в Алтайском крае? Узнайте важные советы и ключевые шаги защиты растений от заморозков в условиях местного климата.

Читать полностью » С 1 сентября в России запретили коммерческую деятельность на дачных участках вчера в 23:07

Дачники в шоке: привычные постройки и доходы оказались вне закона

Новый закон ограничил права владельцев дач: землю нельзя продать без дома, а постройки использовать для бизнеса. Что теперь разрешено, а что под запретом?

Читать полностью » Осенью под деревья и кустарники вносят суперфосфат и сульфат калия вчера в 22:03

Как правильно подкормить сад, чтобы он легко пережил зиму

Осенние удобрения помогают растениям пережить зиму. Какие вещества нужны культурам в этот период и как правильно подготовить сад и грядки?

Читать полностью » Врачи напомнили об опасности декоративных растений, растущих рядом с человеком вчера в 21:10

Красота, которая убивает: самые ядовитые декоративные растения

Красивые, но коварные: какие распространённые растения способны вызвать отравление и даже угрожать жизни человека.

Читать полностью » Кухонные очистки, листья и трава помогут создать питательный субстрат для почвы вчера в 20:18

Компост своими руками: как сделать идеальный субстрат для огорода

Осенние отходы с участка можно превратить в ценное удобрение. Рассказываем, как правильно составить компост, чтобы получить идеальный субстрат.

Читать полностью » Секреты птичьего царства в вашем саду: как защитить урожай без химии вчера в 19:21

Птичий бум в вашем саду: секреты опытных садоводов по привлечению пернатых

Узнайте, как привлечь птиц в сад для защиты растений от вредителей! Синицы, скворцы и дятлы станут вашими помощниками в борьбе за богатый урожай. Создайте идеальные условия для пернатых!

Читать полностью » Суккулент розария сохраняет декоративность при умеренном поливе вчера в 19:07

Подкармливаешь меньше — цветет дольше: вот в чем неожиданный закон суккулентов

Суккулент розария может радовать вас цветами и здоровым видом всё лето. Узнайте 5 главных правил ухода, которые помогут добиться результата.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet