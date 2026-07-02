Купленный арбуз может отправиться не на стол, а в мусор: один признак все решает

Выбор безопасного и спелого арбуза требует внимательности к деталям и отказа от популярных, но вредных способов проверки качества, рассказала диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова. На какие признаки следует обращать внимание при покупке бахчевых, она пояснила в беседе с NewsInfo.

Светлое пятно на боку арбуза — это естественный след соприкосновения плода с землей, где не было солнечного света, а не признак болезни, пояснила диетолог. Некоторые производители вручную переворачивают арбузы в процессе созревания, чтобы избежать появления таких участков, однако это не является обязательным стандартом. Осведомленность в подобных нюансах помогает избежать ложных представлений об опасности арбузов.

"Если мы чувствуем запах ацетона, вплоть до запаха жидкости для снятия лака, скорее всего речь идет об арбузах, которые выращены с использованием большого количества нитратов. Это единственный признак, по которому можем определить качество арбуза извне, но это крайне редко бывает. Как правило, ни в магазинах, ни на рынках мы этого запаха не слышим", — отметила Белоусова.

Эксперт категорически предостерегает от просьб к продавцам вырезать треугольный фрагмент для проверки спелости. Поскольку ни нож, ни сам арбуз не моются, в мякоть, которая является идеальной средой для размножения микробов, гарантированно заносится инфекция. Безопасность продуктов питания зависит от соблюдения элементарных санитарных норм, включая выбор подходящего инвентаря для обработки ингредиентов.

При покупке арбуза на разрезе важно оценивать структуру мякоти. Наличие желтоватых или белесых прожилок указывает на избыток азотных соединений. Если внутри мякоти видны размокшие участки или консистенция напоминает однородную массу, обработанную миксером, такой плод употреблять в пищу нельзя.

"При первых признаках отравления лучше по возможности обратиться к врачу, потому что отравления бывают тяжелые. При арбузном отравлении не вызывается рвота. Можно размывать содержимое кишечника большим количеством воды. Азотные соединения все равно попадут в кровь", — пояснила Анна нутрициолог.

Для минимизации рисков покупателям стоит обращать внимание на маркировку сельскохозяйственной продукции, помогающую определить происхождение товара. Грамотный подход к выбору покупок — ключевой фактор защиты от некачественных продуктов, которые не проходят проверку на пригодность даже после термической обработки.

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