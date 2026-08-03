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Арбуз
Арбуз
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:28

Арбуз приносит пользу только до этой нормы: дальше начинаются неприятные последствия

Безопасная норма употребления арбуза для взрослого человека составляет три-четыре дольки, рассказала NewsInfo.Ru врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова. По словам специалиста, чрезмерное увлечение сезонной ягодой грозит резким повышением уровня глюкозы и мочевой кислоты в организме.

Основную опасность при переедании представляют сахара. Хотя содержание глюкозы и фруктозы в арбузе ниже, чем в винограде, большой объем съеденного может привести к метаболическому дисбалансу. Это особенно критично для людей с лишним весом или нарушениями углеводного обмена. Контроль рациона важен, так как лишний вес растет даже при употреблении продуктов, которые принято считать исключительно полезными.

"При чрезмерном употреблении арбуза содержащаяся в нем фруктоза может повысить уровень мочевой кислоты. А глюкоза в его составе способна поднять сахар в крови — это важно учитывать людям с преддиабетом и диабетом", — пояснила Балашова.

Врач подчеркнула, что пациенты с диабетом должны корректировать дозировки инсулина при включении арбуза в меню. Риск развития осложнений сохраняется и при пограничных состояниях. Медики напоминают, что невидимое воспаление клеток постепенно подрывает здоровье при отсутствии должного внимания к показателям сахара в крови.

Помимо гликемической нагрузки, существует риск накопления солей мочевой кислоты, что недопустимо для страдающих подагрой. При этом в умеренных количествах арбуз остается ценным источником калия, пектина и витамина C. Однако важно следить за качеством продукта и временем его появления на прилавках. Исследования подтверждают, что ранние бахчевые не всегда представляют угрозу, если соблюдались технологии выращивания без избытка азотных удобрений.

"Две-три-четыре дольки арбуза — безопасная норма. Однако тем, у кого есть преддиабет или диабет, следует учитывать углеводную нагрузку и корректировать дозу инсулина. Также осторожными стоит быть людям с лишним весом и подагрой — им не рекомендуется употреблять арбуз в больших количествах", — отметила эндокринолог.

Отдельный акцент эксперт сделала на гигиене и безопасности. Арбуз необходимо тщательно мыть перед нарезкой, чтобы избежать попадания инфекций с поверхности корки внутрь. Нарушение этих правил часто приводит к госпитализациям. Летом кишечные инфекции распространяются значительно быстрее, поэтому чистота плодов становится вопросом эпидемиологической безопасности. Также покупателям стоит обращать внимание на внешний вид корки — иногда всего один признак позволяет отличить качественный товар от опасного брака.

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Проверено экспертом: диетолог Александр Соколов
Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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