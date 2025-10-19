Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Тренировка, от которой болит поясница: скрытая ловушка привычных подъёмов корпуса

Классические подъёмы корпуса увеличивают риск боли в пояснице — предупреждают физиотерапевты

Подъёмы корпуса из положения лёжа кажутся привычным и безопасным упражнением, но именно в этом их подвох. Многие выполняют их с ошибками, не понимая, что при неправильной технике нагрузка ложится не на пресс, а на позвоночник. Чтобы укрепить мышцы живота и не повредить спину, важно знать, как работает тело при этом движении и как избежать травм.

Почему подъёмы корпуса могут быть вредны

Главная опасность заключается в слабости прямых мышц живота. Когда они не справляются со своей функцией, нагрузку перехватывают мышцы-сгибатели бедра — подвздошно-поясничные и прямая мышца бедра. Они тянут поясницу вперёд, провоцируя прогиб и компрессию позвонков. В результате вместо укрепления пресса вы получаете риск боли в пояснице или даже грыжи.

Подъём корпуса условно делится на две фазы:

  1. Скручивание. В этот момент работает прямая мышца живота. Корпус приподнимается, но поясница остаётся прижатой к полу.

  2. Подъём корпуса. Здесь включаются мышцы бедра, и если пресс не удерживает таз, позвоночник прогибается.

Если пресс сильный, таз подкручивается, позвоночник сохраняет нейтральное положение, и упражнение становится безопасным. Но если мышцы живота слабы, нагрузка смещается в поясницу — и травма становится вопросом времени.

Как безопасно заменить подъёмы корпуса

Лучше отказаться от классических подъёмов корпуса в пользу других упражнений, которые дают нагрузку на пресс без перегрузки позвоночника. Наиболее эффективные варианты:

  • Скручивания. Позволяют проработать пресс без подъёма поясницы. Главное — не тянуть подбородок к груди и не напрягать шею.

  • Планка. Статическое упражнение, которое задействует не только прямые мышцы живота, но и стабилизаторы корпуса.

  • Подтягивание коленей к груди в висе. Отличный способ укрепить пресс при условии, что техника контролируется.

Сравнение упражнений для пресса

Подъёмы корпуса развивают пресс и мышцы бедра, но несут высокий риск перегрузки позвоночника, особенно если техника нарушена. Скручивания воздействуют преимущественно на прямую мышцу живота и считаются более безопасными для спины. Планка подходит для укрепления не только пресса, но и спины, плеч и кора в целом, при этом риск травмы минимален. Подтягивание коленей к груди в висе сложнее по исполнению, но даёт глубокую проработку нижнего пресса при умеренной нагрузке на позвоночник.

Таким образом, если вы новичок или имеете проблемы со спиной, предпочтение стоит отдать скручиваниям или планке. А вот подъёмы корпуса лучше оставить для продвинутых спортсменов с хорошо развитым прессом.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь. Перед тренировкой выполните разминку для спины и таза — это снизит риск травм.

  2. Контролируйте движение. Выполняйте подъёмы медленно, без рывков. Если упражнение слишком лёгкое — увеличьте амплитуду или добавьте утяжелитель.

  3. Следите за дыханием. На подъёме — выдох, на опускании — вдох.

  4. Не напрягайте шею. Взгляд направлен вверх, руки можно держать на груди или у висков.

  5. Укрепляйте пресс постепенно. Добавляйте по 1-2 подхода в неделю, чтобы мышцы привыкли к нагрузке.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: рывок корпусом вверх.

  • Последствие: перегрузка позвоночника и боль в пояснице.

  • Альтернатива: медленные скручивания с фиксированной поясницей.

  • Ошибка: напряжение шеи при подъёме.

  • Последствие: спазм мышц шеи, головная боль.

  • Альтернатива: держите подбородок на расстоянии ладони от груди.

  • Ошибка: округление спины в планке.

  • Последствие: потеря нагрузки на пресс, риск растяжения.

  • Альтернатива: контролируйте положение тела, удерживая линию от головы до пяток.

А что если хочется всё же делать подъёмы корпуса?

Можно, но с оговорками. Если вы уверены в силе своего пресса и соблюдаете правильную технику, то упражнение принесёт пользу. Главное — не допускать прогиба поясницы, держать корпус под контролем и избегать рывков. Лучше выполнять подъёмы с неполной амплитудой, ограничиваясь фазой скручивания.

Плюсы и минусы подъёмов корпуса

Плюсы:

  • тренируют пресс и выносливость;

  • не требуют оборудования;

  • легко включаются в домашние тренировки.

Минусы:

  • перегружают позвоночник при слабом прессе;

  • провоцируют боль в пояснице;

  • часто выполняются с ошибками.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать безопасное упражнение для пресса?
Выбирайте то, при котором поясница не отрывается от пола. Скручивания и планка — лучшие варианты.

Сколько раз в неделю можно тренировать пресс?
Достаточно 3-4 раз в неделю. Мышцам нужно время для восстановления.

Что лучше: подъёмы корпуса или планка?
Планка безопаснее, так как не создаёт осевой нагрузки на позвоночник и укрепляет больше групп мышц.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше подъёмов корпуса, тем быстрее появится пресс.
  • Правда: количество не заменяет качество — важнее техника и разнообразие упражнений.
  • Миф: боли в пояснице после подъёмов — это нормальная реакция мышц.
  • Правда: это тревожный сигнал, что вы выполняете упражнение неправильно.
  • Миф: можно выполнять подъёмы корпуса ежедневно.
  • Правда: без отдыха мышцы не восстанавливаются и прогресс замедляется.

Три интересных факта

  • Планка активирует до 70% всех мышц тела, включая спину, плечи и ягодицы.

  • При скручиваниях нагрузка на пресс выше в два раза, если держать руки над головой.

  • Исследования показывают: выполнение упражнений медленно повышает эффективность до 40%.

Исторический контекст

Подъёмы корпуса появились ещё в армейских тренировках XX века как часть стандартных проверок физической подготовки. Долгое время считалось, что это лучший способ оценить силу пресса. Лишь в 1990-е годы спортивные врачи начали говорить о вреде упражнения для позвоночника и предложили альтернативы — планку и динамические скручивания. Сегодня большинство фитнес-тренеров считают классические подъёмы устаревшими и рекомендуют заменять их современными, более безопасными методами укрепления корпуса.

Регулярные тренировки с акцентом на технику, умеренная нагрузка и внимание к сигналам тела помогут вам не только улучшить фигуру, но и сохранить здоровье позвоночника. Главное — не стремиться к количеству повторов, а к качеству движения. Это и есть основа безопасного и эффективного фитнеса.

