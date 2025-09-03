Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:13

Бег кажется простым, но именно это убивает колени новичков

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов

Бег — самый доступный вид спорта. Кажется, всё просто: надеть кроссовки и выйти на пробежку. Но именно это ощущение "простоты" часто приводит к ошибкам и травмам. Чтобы бег приносил пользу, важно знать, чего стоит избегать в самом начале. Об этом рассказал врач Юрий Глазков, член Европейского общества спортивной травматологии (ESSKA) и Американской Академии хирургов-ортопедов (AAOS).

Ошибка №1. Старт "с места в карьер"

Многие новички стремятся быстро достичь цели: похудеть, пробежать 10 км или подготовиться к марафону. Но перегрузка приводит к обратному: усталость накапливается, иммунитет снижается, а стресс переносится тяжелее. Организм должен адаптироваться к нагрузке постепенно.

Ошибка №2. "Чем больше, тем лучше"

Популярная идея — наращивать километраж без подготовки. В итоге — травмы от перегрузки: боли в коленях, воспаления связок, проблемы с суставами. Иногда последствия требуют не только физиотерапии, но и хирургического вмешательства. Решение простое: увеличивать дистанцию медленно, давая телу привыкнуть.

Ошибка №3. Игнор силовых упражнений

Чтобы бегать быстрее и безопаснее, мало тренироваться только на дорожке. Силовые упражнения (пресс, спина, мышцы ног) улучшают тонус, формируют правильную технику и уменьшают риск травм. Сильный корпус помогает правильно держать осанку и распределять нагрузку во время бега.

Ошибка №4. Бег на "голодном баке"

Ограничение углеводов ради похудения в сочетании с бегом приводит к быстрой усталости. Энергии просто не хватает. Для регулярных пробежек необходим рацион с достаточным количеством сложных углеводов — это топливо для мышц и главный ресурс для сжигания жира.

Ошибка №5. Неправильная обувь

Кроссовки — не аксессуар, а основа безопасного бега. Особенно важно это при плоскостопии или проблемах со стопой. Лучше подбирать обувь в специализированных магазинах, с учётом индивидуальных особенностей.

Помните: даже качественная пара служит 1000-1500 км. Изношенные кроссовки теряют амортизацию и повышают риск травм.

Ошибка №6. Игнор противопоказаний

Бег подходит не всем. Он противопоказан людям с серьёзными заболеваниями сердца, лёгких и суставов. При проблемах с позвоночником или хрящевой тканью ударная нагрузка может усугубить ситуацию. В таких случаях лучше выбрать альтернативу — спортивную ходьбу или щадящие виды кардио.

Итог

Бег действительно способен изменить жизнь к лучшему — укрепить сердце, подарить энергию и снизить вес. Но важно начинать грамотно: с постепенных нагрузок, правильной обуви и учёта состояния здоровья.

