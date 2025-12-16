Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мандарины
Мандарины
© flikr.com by Tom Harpel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:24

Едят горстями — потом жалеют: безопасная норма мандаринов удивила многих

2–4 мандарина в день не вредят здоровью при отсутствии заболеваний — эндокринолог Одерий

Аромат мандаринов для многих стал неотъемлемым символом зимы и новогодних праздников, однако даже привычные фрукты могут нанести вред здоровью, если не соблюдать меру. Безопасное количество мандаринов зависит от состояния организма и сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий врача-эндокринолога Анны Одерий.

Специалист отмечает, что универсальной нормы не существует, а рекомендации по количеству фруктов всегда следует соотносить с индивидуальной переносимостью и реакцией организма.

Сколько мандаринов можно есть без вреда

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анна Одерий рассказала, что для здорового взрослого оптимальной считается порция из двух-четырёх мандаринов в день, что соответствует 150-250 граммам. При отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом и углеводным обменом допустимо увеличить количество до четырёх-шести плодов.

"Для здорового взрослого оптимальная порция — 2-4 мандарина в день (150-250 г). Некоторые рекомендации допускают 4-6 мандаринов, если нет проблем с ЖКТ и углеводным обменом. Важно понимать: нет универсальной нормы, а рекомендации — ориентир, на который можно опираться, прислушиваясь к реакции организма", — подчеркнула врач.

Аллергия и реакции ЖКТ

Одерий обратила внимание, что цитрусовые относятся к распространённым пищевым аллергенам. Аллергическая реакция может возникнуть даже после небольшого количества фрукта и проявляться зудом, высыпаниями, отёком губ и век, кишечным дискомфортом или усилением симптомов астмы.

Кроме того, органические кислоты в составе мандаринов способны раздражать слизистую желудка и кишечника. У некоторых людей это приводит к изжоге, болям в эпигастрии, вздутию, спазмам и диарее, особенно при употреблении фруктов натощак.

Особые рекомендации при заболеваниях

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдроме раздражённого кишечника и других заболеваниях ЖКТ врач советует соблюдать строгие ограничения. Мандарины следует есть только после основного приёма пищи, ограничивая порцию одним-двумя плодами и внимательно отслеживая самочувствие.

"Если вы страдаете гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ, предрасполагающими к подобным реакциям, соблюдайте простые правила: употребляйте мандарины только после основного приема пищи — не натощак; ограничьте дневную порцию до 1-2 плодов; внимательно следите за реакцией организма", — посоветовала эндокринолог.

Сахар, фруктоза и здоровье зубов

Врач напомнила, что в 100 граммах мандаринов содержится около восьми граммов сахаров. Для людей без нарушений углеводного обмена это неопасно, однако при диабете и преддиабете важно контролировать уровень гликемии и количество фруктов в рационе.

Также специалист отметила нагрузку фруктозы на печень и подчеркнула, что при гипертриглицеридемии, подагре и неалкогольной жировой болезни печени объем фруктозосодержащих продуктов следует строго учитывать. Отдельное внимание Одерий уделила защите зубной эмали, рекомендовав полоскать рот водой после употребления мандаринов и не чистить зубы в течение 30-40 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Петербург оказался в шаге от эпидемии гриппа — данные Роспотребнадзора вчера в 20:53
Эпидемия рядом, но ещё не объявлена: что происходит с гриппом в Петербурге

Петербург приблизился к эпидпорогу по гриппу: врачи объяснили, чем опасен штамм H3N2 и как снизить риск заражения.

Читать полностью » Давление 130/80 признали гипертонией первой стадии — АКА вчера в 20:46
Норма сместилась вниз: миллионы людей внезапно оказались в группе риска по давлению

Кардиологи пересмотрели границы нормы давления, и теперь миллионы людей могут попасть в группу риска раньше, чем считалось прежде.

Читать полностью » Визажисты показали тренд на естественные оттенки губ — Into The Gloss вчера в 20:10
Она хотела естественности, а получила маску: ловушка нюдового макияжа

Найти идеальный нюдовый оттенок — задача не из лёгких. Один делает губы выразительными, другой — бесцветными. Почему так происходит?

Читать полностью » Опасные фразы в ссоре разрушают доверие между партнёрами — психолог Метелина вчера в 19:31
Слова, которые убивают любовь быстрее предательства: вы их точно говорили

Некоторые слова, сказанные в гневе, способны разрушить доверие быстрее, чем измена. Психолог объяснила, почему определённые фразы недопустимы в отношениях.

Читать полностью » Избыток мандаринов вызывает раздражение желудка — диетолог Писарева вчера в 19:10
Зимний фрукт с характером: мандарины спасают иммунитет, но мстят за переедание

Зимний фрукт, без которого трудно представить декабрь, способен укрепить иммунитет, но при переедании становится источником проблем.

Читать полностью » Кишечные бактерии участвуют в регуляции сна — Frontiers in Neuroscience вчера в 18:19
Кишечник нажимает кнопку отбой: найден скрытый механизм, который усыпляет организм

Учёные выяснили, что сон зависит не только от мозга, но и от микробов в кишечнике. Новая гипотеза меняет взгляд на природу отдыха и бессонницы.

Читать полностью » Температура без простуды связана со стрессом и усталостью — терапевт Чернышова вчера в 16:45
Температура приходит без предупреждения: так организм кричит о перегрузке

Иногда жар без симптомов болезни — не сигнал тревоги, а естественная реакция организма на стресс, усталость или внутренние изменения.

Читать полностью » Недосып снижает способность мозга к восстановлению — врач-невролог Петр Соков вчера в 16:25
Сон — единственная уборка, без которой мозг тонет в собственных отходах

Мозг очищает себя только во сне — но пропущенные ночи не компенсировать. Почему выспаться "впрок" невозможно, объяснил невролог РУДН.

Читать полностью »

Новости
Мир
Миф об антисанитарии индийской уличной еды преувеличен — пользователь Reddit
Наука
Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер
Общество
Работа с ИИ станет базовым навыком для соискателей в 2026 году — эксперт Крылова
Спорт и фитнес
Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры
Еда
Двухэтапное запекание сделало морковь кремовой внутри — Tasting Table
Дом
Плотная туалетная бумага и салфетки часто становятся причиной засоров — клинеры
Туризм
Пустыню Намиб признали самой древней на планете возрастом до 80 млн лет – YouTravel.me
Авто и мото
Низкое давление в шинах увеличивает расход топлива на 10 процентов — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet