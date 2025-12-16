Едят горстями — потом жалеют: безопасная норма мандаринов удивила многих

Аромат мандаринов для многих стал неотъемлемым символом зимы и новогодних праздников, однако даже привычные фрукты могут нанести вред здоровью, если не соблюдать меру. Безопасное количество мандаринов зависит от состояния организма и сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий врача-эндокринолога Анны Одерий.

Специалист отмечает, что универсальной нормы не существует, а рекомендации по количеству фруктов всегда следует соотносить с индивидуальной переносимостью и реакцией организма.

Сколько мандаринов можно есть без вреда

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анна Одерий рассказала, что для здорового взрослого оптимальной считается порция из двух-четырёх мандаринов в день, что соответствует 150-250 граммам. При отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом и углеводным обменом допустимо увеличить количество до четырёх-шести плодов.

"Для здорового взрослого оптимальная порция — 2-4 мандарина в день (150-250 г). Некоторые рекомендации допускают 4-6 мандаринов, если нет проблем с ЖКТ и углеводным обменом. Важно понимать: нет универсальной нормы, а рекомендации — ориентир, на который можно опираться, прислушиваясь к реакции организма", — подчеркнула врач.

Аллергия и реакции ЖКТ

Одерий обратила внимание, что цитрусовые относятся к распространённым пищевым аллергенам. Аллергическая реакция может возникнуть даже после небольшого количества фрукта и проявляться зудом, высыпаниями, отёком губ и век, кишечным дискомфортом или усилением симптомов астмы.

Кроме того, органические кислоты в составе мандаринов способны раздражать слизистую желудка и кишечника. У некоторых людей это приводит к изжоге, болям в эпигастрии, вздутию, спазмам и диарее, особенно при употреблении фруктов натощак.

Особые рекомендации при заболеваниях

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдроме раздражённого кишечника и других заболеваниях ЖКТ врач советует соблюдать строгие ограничения. Мандарины следует есть только после основного приёма пищи, ограничивая порцию одним-двумя плодами и внимательно отслеживая самочувствие.

"Если вы страдаете гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ, предрасполагающими к подобным реакциям, соблюдайте простые правила: употребляйте мандарины только после основного приема пищи — не натощак; ограничьте дневную порцию до 1-2 плодов; внимательно следите за реакцией организма", — посоветовала эндокринолог.

Сахар, фруктоза и здоровье зубов

Врач напомнила, что в 100 граммах мандаринов содержится около восьми граммов сахаров. Для людей без нарушений углеводного обмена это неопасно, однако при диабете и преддиабете важно контролировать уровень гликемии и количество фруктов в рационе.

Также специалист отметила нагрузку фруктозы на печень и подчеркнула, что при гипертриглицеридемии, подагре и неалкогольной жировой болезни печени объем фруктозосодержащих продуктов следует строго учитывать. Отдельное внимание Одерий уделила защите зубной эмали, рекомендовав полоскать рот водой после употребления мандаринов и не чистить зубы в течение 30-40 минут.