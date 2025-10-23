Один наклон — и минус поясница: как поднимать тяжести, чтобы не слечь
Подъём тяжёлых предметов — привычное действие в быту, но именно оно чаще всего становится причиной болей в спине и травм позвоночника. Чтобы избежать повреждений, важно знать правильную технику и понимать, какие мышцы должны включаться в работу. Об этом рассказал врач-травматолог и ортопед Максим Саутин, объяснив, как безопасно поднимать тяжести и не перегружать позвоночник.
"Когда мы поднимаем тяжёлые предметы, крайне желательно это делать за счёт мышц ног, а не за счёт рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку", — заявил врач-травматолог-ортопед Максим Саутин.
Почему спина страдает от неправильного подъёма
Большинство людей совершают одну и ту же ошибку — наклоняются вперёд, тянут предмет руками и при этом округляют спину. В этот момент нагрузка перераспределяется на поясничный отдел позвоночника, и давление на межпозвоночные диски увеличивается в 8-10 раз. Даже при весе всего 15-20 килограммов можно получить растяжение или микротравму.
Особенно опасно поднимать предметы с поворотом корпуса — такое движение может спровоцировать смещение позвонков или защемление нерва.
Сравнение способов подъёма тяжестей
|Способ
|Как выполняется
|Риск травмы
|Эффективность
|Наклон с прямыми ногами
|Сгиб позвоночника, упор на руки и спину
|Очень высокий
|Низкая
|Подъём с приседа
|Работа ног и ягодиц, спина прямая
|Минимальный
|Высокая
|Подъём в два этапа (до колен, затем выше)
|Смена опоры, контроль дыхания
|Средний
|Безопасный при тяжёлом грузе
Метод, который советует Саутин, похож на технику тяжелоатлетов. Это не случайно — спортсмены годами оттачивают движение, чтобы поднять максимальный вес без вреда для позвоночника.
Как правильно поднимать тяжёлые предметы: пошаговая техника
-
Подойдите к предмету максимально близко. Чем дальше находится груз, тем больше нагрузка на спину.
-
Поставьте ноги на ширину плеч. Это создаёт устойчивую опору.
-
Подсядьте, сгибая ноги в коленях. Спина должна оставаться прямой, грудь — направлена вперёд.
-
Возьмитесь за предмет обеими руками. Не используйте только одну руку — это создаёт асимметрию.
-
Вдохните и поднимайте груз, выпрямляя ноги. Двигайтесь плавно, не делайте рывков.
-
Держите предмет ближе к телу. Это снижает нагрузку на позвоночник.
-
Не поворачивайте корпус. Если нужно развернуться, сделайте шаги ногами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Подъём с наклоном → боль в пояснице → используйте технику "приседа".
-
Рывок при старте → растяжение связок → поднимайте плавно, с контролем дыхания.
-
Скручивание корпуса → защемление нерва → поворачивайтесь только вместе с ногами.
-
Задержка дыхания → скачок давления → дышите ритмично, особенно при тяжёлых предметах.
А что если приходится носить тяжести часто?
Если работа или быт связаны с регулярным подъёмом тяжёлых предметов, стоит задуматься о профилактике. Используйте ортопедический пояс или поддерживающий корсет - они стабилизируют поясницу. Также полезно укреплять мышцы ног, ягодиц и кора с помощью приседаний, выпадов и планок. Это снизит нагрузку на спину при каждом движении.
Плюсы и минусы правильной техники
|Плюсы
|Минусы
|Защищает позвоночник и суставы
|Требует привыкания и контроля
|Развивает силу ног и кора
|Медленнее, чем подъём "с наклона"
|Снижает риск грыжи и остеохондроза
|Не подходит при травмах коленей
|Улучшает осанку
|Нужна обувь с устойчивой подошвой
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать пояс для поддержки спины постоянно?
Нет, постоянное ношение снижает тонус мышц. Надевайте пояс только при работе с грузом или длительных нагрузках.
Какой вес безопасен для подъёма?
Женщинам рекомендуется не превышать 10-12 кг, мужчинам — 20-25 кг. Всё индивидуально и зависит от физической подготовки.
Что делать, если спина заболела после подъёма?
Немедленно прекратите нагрузку, сделайте холодный компресс на поясницу и обратитесь к врачу, если боль не проходит в течение суток.
Мифы и правда
Миф: если спина не болит, можно поднимать как угодно.
Правда: повреждения часто накапливаются незаметно и проявляются позже.
Миф: сильные руки — гарантия безопасности.
Правда: без включения ног нагрузка всё равно ложится на позвоночник.
Миф: техника тяжелоатлетов подходит только профессионалам.
Правда: её базовые принципы — основа безопасного движения для любого человека.
3 интересных факта
• При подъёме с прямыми ногами давление на поясницу может достигать 700 кг на квадратный сантиметр.
• Сила ног у тренированного человека способна компенсировать до 60 % нагрузки на позвоночник.
• Подъём тяжестей с ровной спиной активирует более 200 мышц одновременно.
Исторический контекст
Ещё в античности атлеты и воины обучались технике безопасного подъёма грузов. В Древней Греции и Риме использовались каменные гири, а в XIX веке первые штангисты разработали правила, которые легли в основу современной эргономики движений. Сегодня эти знания применяются не только в спорте, но и в медицине труда — от логистики до реабилитации пациентов.
