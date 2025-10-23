Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Один наклон — и минус поясница: как поднимать тяжести, чтобы не слечь

Ортопед Максим Саутин рассказал, почему опасно поднимать тяжести с наклоном вперёд

Подъём тяжёлых предметов — привычное действие в быту, но именно оно чаще всего становится причиной болей в спине и травм позвоночника. Чтобы избежать повреждений, важно знать правильную технику и понимать, какие мышцы должны включаться в работу. Об этом рассказал врач-травматолог и ортопед Максим Саутин, объяснив, как безопасно поднимать тяжести и не перегружать позвоночник.

"Когда мы поднимаем тяжёлые предметы, крайне желательно это делать за счёт мышц ног, а не за счёт рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку", — заявил врач-травматолог-ортопед Максим Саутин.

Почему спина страдает от неправильного подъёма

Большинство людей совершают одну и ту же ошибку — наклоняются вперёд, тянут предмет руками и при этом округляют спину. В этот момент нагрузка перераспределяется на поясничный отдел позвоночника, и давление на межпозвоночные диски увеличивается в 8-10 раз. Даже при весе всего 15-20 килограммов можно получить растяжение или микротравму.

Особенно опасно поднимать предметы с поворотом корпуса — такое движение может спровоцировать смещение позвонков или защемление нерва.

Сравнение способов подъёма тяжестей

Способ Как выполняется Риск травмы Эффективность
Наклон с прямыми ногами Сгиб позвоночника, упор на руки и спину Очень высокий Низкая
Подъём с приседа Работа ног и ягодиц, спина прямая Минимальный Высокая
Подъём в два этапа (до колен, затем выше) Смена опоры, контроль дыхания Средний Безопасный при тяжёлом грузе

Метод, который советует Саутин, похож на технику тяжелоатлетов. Это не случайно — спортсмены годами оттачивают движение, чтобы поднять максимальный вес без вреда для позвоночника.

Как правильно поднимать тяжёлые предметы: пошаговая техника

  1. Подойдите к предмету максимально близко. Чем дальше находится груз, тем больше нагрузка на спину.

  2. Поставьте ноги на ширину плеч. Это создаёт устойчивую опору.

  3. Подсядьте, сгибая ноги в коленях. Спина должна оставаться прямой, грудь — направлена вперёд.

  4. Возьмитесь за предмет обеими руками. Не используйте только одну руку — это создаёт асимметрию.

  5. Вдохните и поднимайте груз, выпрямляя ноги. Двигайтесь плавно, не делайте рывков.

  6. Держите предмет ближе к телу. Это снижает нагрузку на позвоночник.

  7. Не поворачивайте корпус. Если нужно развернуться, сделайте шаги ногами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подъём с наклоном → боль в пояснице → используйте технику "приседа".

  • Рывок при старте → растяжение связок → поднимайте плавно, с контролем дыхания.

  • Скручивание корпуса → защемление нерва → поворачивайтесь только вместе с ногами.

  • Задержка дыхания → скачок давления → дышите ритмично, особенно при тяжёлых предметах.

А что если приходится носить тяжести часто?

Если работа или быт связаны с регулярным подъёмом тяжёлых предметов, стоит задуматься о профилактике. Используйте ортопедический пояс или поддерживающий корсет - они стабилизируют поясницу. Также полезно укреплять мышцы ног, ягодиц и кора с помощью приседаний, выпадов и планок. Это снизит нагрузку на спину при каждом движении.

Плюсы и минусы правильной техники

Плюсы Минусы
Защищает позвоночник и суставы Требует привыкания и контроля
Развивает силу ног и кора Медленнее, чем подъём "с наклона"
Снижает риск грыжи и остеохондроза Не подходит при травмах коленей
Улучшает осанку Нужна обувь с устойчивой подошвой

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать пояс для поддержки спины постоянно?
Нет, постоянное ношение снижает тонус мышц. Надевайте пояс только при работе с грузом или длительных нагрузках.

Какой вес безопасен для подъёма?
Женщинам рекомендуется не превышать 10-12 кг, мужчинам — 20-25 кг. Всё индивидуально и зависит от физической подготовки.

Что делать, если спина заболела после подъёма?
Немедленно прекратите нагрузку, сделайте холодный компресс на поясницу и обратитесь к врачу, если боль не проходит в течение суток.

Мифы и правда

Миф: если спина не болит, можно поднимать как угодно.
Правда: повреждения часто накапливаются незаметно и проявляются позже.

Миф: сильные руки — гарантия безопасности.
Правда: без включения ног нагрузка всё равно ложится на позвоночник.

Миф: техника тяжелоатлетов подходит только профессионалам.
Правда: её базовые принципы — основа безопасного движения для любого человека.

3 интересных факта

• При подъёме с прямыми ногами давление на поясницу может достигать 700 кг на квадратный сантиметр.
• Сила ног у тренированного человека способна компенсировать до 60 % нагрузки на позвоночник.
• Подъём тяжестей с ровной спиной активирует более 200 мышц одновременно.

Исторический контекст

Ещё в античности атлеты и воины обучались технике безопасного подъёма грузов. В Древней Греции и Риме использовались каменные гири, а в XIX веке первые штангисты разработали правила, которые легли в основу современной эргономики движений. Сегодня эти знания применяются не только в спорте, но и в медицине труда — от логистики до реабилитации пациентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скручивания укрепляют пресс только при правильной технике — рекомендации тренеров сегодня в 17:10
Пресс не растёт, хотя вы стараетесь? Возможно, вы просто делаете это движение неправильно

Скручивания — любимое упражнение для пресса, но большинство делает его неправильно. Узнайте, какие ошибки мешают увидеть кубики и как их исправить.

Читать полностью » Методика 30-20-10 улучшает выносливость и настроение — данные Копенгагенского университета сегодня в 16:50
Полчаса против часа: почему короткая тренировка делает больше, чем длинная пробежка

Короткие пробежки способны заменить длительные тренировки. Узнайте, как метод 30–20–10 помогает улучшить форму и настроение всего за полчаса.

Читать полностью » Влияние мышечной массы на сжигание калорий: объяснение ученых сегодня в 16:30
Сжигаем калории быстрее: почему тренажёры ошибаются в расчетах

Задумывались, сколько калорий вы тратите во время тренировки? Разбираемся, какие факторы реально влияют на этот процесс и как ускорить сжигание калорий.

Читать полностью » Высокая цена спортивной обуви не гарантирует качество — Йенс Якоб Андерсен сегодня в 16:10
Бренд не спасает от мозолей: дешёвые кроссовки обошли люкс по оценкам бегунов

Дорогие кроссовки обещают чудеса технологии и комфорта. Узнайте, почему бегуны чаще выбирают дешёвые модели и остаются довольны.

Читать полностью » Йога помогает развить гибкость и снять мышечное напряжение — мнение инструкторов сегодня в 15:50
Не мышцы, а мышление: что на самом деле развивает йога

Йога не только укрепляет мышцы, но и раскрывает возможности тела. Узнайте, как развить гибкость и избавиться от зажимов без боли и надрыва.

Читать полностью » Польза утренней йоги: улучшение гибкости и настроения сегодня в 15:30
Йога для ленивых: даже 10 минут подарят тебе энергию на весь день

Утренняя йога помогает зарядиться энергией на весь день. Узнайте, какие асаны помогут вам почувствовать себя бодрыми и готовыми к новым достижениям.

Читать полностью » Брасс признан самым безопасным стилем плавания для взрослых новичков сегодня в 15:10
Секрет спокойствия в воде: почему именно брасс помогает побороть страх глубины

Плавание помогает укрепить тело и снять стресс. Узнайте, как освоить технику брасса и почувствовать себя уверенно в воде.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как накачать пресс без спортзала и тренажёров сегодня в 14:15
15 минут в день — и пресс оживает: программа, которая меняет тело за две недели

Редакция Men Today представила 7 упражнений, которые помогут создать рельефный пресс без спортзала. Как тренироваться дома и какие ошибки мешают увидеть результат — разбираемся с экспертами.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие растения можно вырастить зимой на подоконнике
Авто и мото
Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству
Наука
Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет
Еда
Завтрак с белком улучшает концентрацию и снижает тягу к сладкому — подтверждают нутрициологи
Наука
JCEM: кетогенная диета повышает уровень защитного белка BDNF в мозге на 47%
Красота и здоровье
Дерматологи объяснили, почему стандарт шот-стакана SPF не подходит всем
Красота и здоровье
Врачи предупредили: жёлтые пятна на веках могут быть признаком повышенного холестерина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet