Один наклон — и минус поясница: как поднимать тяжести, чтобы не слечь

Подъём тяжёлых предметов — привычное действие в быту, но именно оно чаще всего становится причиной болей в спине и травм позвоночника. Чтобы избежать повреждений, важно знать правильную технику и понимать, какие мышцы должны включаться в работу. Об этом рассказал врач-травматолог и ортопед Максим Саутин, объяснив, как безопасно поднимать тяжести и не перегружать позвоночник.

"Когда мы поднимаем тяжёлые предметы, крайне желательно это делать за счёт мышц ног, а не за счёт рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку", — заявил врач-травматолог-ортопед Максим Саутин.

Почему спина страдает от неправильного подъёма

Большинство людей совершают одну и ту же ошибку — наклоняются вперёд, тянут предмет руками и при этом округляют спину. В этот момент нагрузка перераспределяется на поясничный отдел позвоночника, и давление на межпозвоночные диски увеличивается в 8-10 раз. Даже при весе всего 15-20 килограммов можно получить растяжение или микротравму.

Особенно опасно поднимать предметы с поворотом корпуса — такое движение может спровоцировать смещение позвонков или защемление нерва.

Сравнение способов подъёма тяжестей

Способ Как выполняется Риск травмы Эффективность Наклон с прямыми ногами Сгиб позвоночника, упор на руки и спину Очень высокий Низкая Подъём с приседа Работа ног и ягодиц, спина прямая Минимальный Высокая Подъём в два этапа (до колен, затем выше) Смена опоры, контроль дыхания Средний Безопасный при тяжёлом грузе

Метод, который советует Саутин, похож на технику тяжелоатлетов. Это не случайно — спортсмены годами оттачивают движение, чтобы поднять максимальный вес без вреда для позвоночника.

Как правильно поднимать тяжёлые предметы: пошаговая техника

Подойдите к предмету максимально близко. Чем дальше находится груз, тем больше нагрузка на спину. Поставьте ноги на ширину плеч. Это создаёт устойчивую опору. Подсядьте, сгибая ноги в коленях. Спина должна оставаться прямой, грудь — направлена вперёд. Возьмитесь за предмет обеими руками. Не используйте только одну руку — это создаёт асимметрию. Вдохните и поднимайте груз, выпрямляя ноги. Двигайтесь плавно, не делайте рывков. Держите предмет ближе к телу. Это снижает нагрузку на позвоночник. Не поворачивайте корпус. Если нужно развернуться, сделайте шаги ногами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Подъём с наклоном → боль в пояснице → используйте технику "приседа".

Рывок при старте → растяжение связок → поднимайте плавно, с контролем дыхания.

Скручивание корпуса → защемление нерва → поворачивайтесь только вместе с ногами.

Задержка дыхания → скачок давления → дышите ритмично, особенно при тяжёлых предметах.

А что если приходится носить тяжести часто?

Если работа или быт связаны с регулярным подъёмом тяжёлых предметов, стоит задуматься о профилактике. Используйте ортопедический пояс или поддерживающий корсет - они стабилизируют поясницу. Также полезно укреплять мышцы ног, ягодиц и кора с помощью приседаний, выпадов и планок. Это снизит нагрузку на спину при каждом движении.

Плюсы и минусы правильной техники

Плюсы Минусы Защищает позвоночник и суставы Требует привыкания и контроля Развивает силу ног и кора Медленнее, чем подъём "с наклона" Снижает риск грыжи и остеохондроза Не подходит при травмах коленей Улучшает осанку Нужна обувь с устойчивой подошвой

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать пояс для поддержки спины постоянно?

Нет, постоянное ношение снижает тонус мышц. Надевайте пояс только при работе с грузом или длительных нагрузках.

Какой вес безопасен для подъёма?

Женщинам рекомендуется не превышать 10-12 кг, мужчинам — 20-25 кг. Всё индивидуально и зависит от физической подготовки.

Что делать, если спина заболела после подъёма?

Немедленно прекратите нагрузку, сделайте холодный компресс на поясницу и обратитесь к врачу, если боль не проходит в течение суток.

Мифы и правда

Миф: если спина не болит, можно поднимать как угодно.

Правда: повреждения часто накапливаются незаметно и проявляются позже.

Миф: сильные руки — гарантия безопасности.

Правда: без включения ног нагрузка всё равно ложится на позвоночник.

Миф: техника тяжелоатлетов подходит только профессионалам.

Правда: её базовые принципы — основа безопасного движения для любого человека.

3 интересных факта

• При подъёме с прямыми ногами давление на поясницу может достигать 700 кг на квадратный сантиметр.

• Сила ног у тренированного человека способна компенсировать до 60 % нагрузки на позвоночник.

• Подъём тяжестей с ровной спиной активирует более 200 мышц одновременно.

Исторический контекст

Ещё в античности атлеты и воины обучались технике безопасного подъёма грузов. В Древней Греции и Риме использовались каменные гири, а в XIX веке первые штангисты разработали правила, которые легли в основу современной эргономики движений. Сегодня эти знания применяются не только в спорте, но и в медицине труда — от логистики до реабилитации пациентов.