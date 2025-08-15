Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Стиральная машина и сушащиеся вещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:05

Стиральная ловушка: почему порошок может быть опаснее, чем кажется

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста

Выбор стирального средства — это вовсе не просто бытовая задача. Особенно если в семье есть аллергики, дети или люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей. От состава порошка зависит не только чистота белья, но и самочувствие всей семьи.

Разобраться, что стоит класть в барабан стиральной машины, помогает врач-гигиенист Марина Боровкова.

Внимание — на состав

Первое, на что стоит смотреть при выборе средства для стирки, — это отсутствие фосфатов.

"Это химические соединения металлов и фосфорной кислоты. Они плохо выполаскиваются и могут спровоцировать аллергические реакции", — объясняет эксперт.

Также обратите внимание на содержание ПАВ (поверхностно-активных веществ). Без них порошок не работает, но их доля не должна превышать 5-15% — иначе возможны раздражения кожи и слизистых.

Форма имеет значение

Если в доме есть аллергики или астматики, обычный порошок — не лучший выбор. Лучше отдать предпочтение:

  • таблеткам — однослойные подходят для лёгких загрязнений, многослойные — для сложных пятен;
  • жидким средствам и гелям — они лучше выполаскиваются и подходят для большинства типов тканей.

"Некоторые считают, что гели хуже справляются с жировыми пятнами. Это миф. Качественные жидкие средства удаляют загрязнения не хуже порошков", — отмечает Марина Боровкова.

Густые гели рекомендуется заливать прямо в барабан, чтобы избежать их оседания в отсеке и на одежде.

Детская стирка — особый случай

Для стирки детской одежды до 3 лет подойдут только специальные средства. Даже "мягкий" взрослый порошок может вызвать сыпь и раздражение.

Что важно:

  • Смотрите, чтобы средство было гипоаллергенным и рекомендовано дерматологами.
  • В составе предпочтительно видеть натуральное мыло.
  • ПАВ — не выше 15%, никаких фосфатов.
  • И не забывайте: двойное полоскание обязательно! Первое — при температуре не ниже 50 °C.

Несколько полезных советов

  • Сортируйте вещи по ткани, а не только по цвету. Например, трикотаж и хлопок требуют разного режима.
  • Для цветной одежды используйте гели — они не повреждают рисунок и не делают оттенки тусклыми.
  • Не ставьте стиральную машину на кухне. Но если другого выхода нет, используйте только гели или капсулы.
  • После ручной стирки не забывайте о креме для рук — это защитит кожу от раздражения и предотвратит экзему.

    Вывод

Идеальное средство для стирки — это то, что сочетает эффективность, безопасность и подходит вашему образу жизни. Не гонитесь за громкими обещаниями на упаковке — читайте состав и учитывайте особенности здоровья вашей семьи.

