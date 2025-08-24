Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деревянные кухонные принадлежности
Деревянные кухонные принадлежности
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:01

Пластик на кухне может убить: почему ваша сковородка и лопатка опасны для здоровья

Как выбрать безопасные кухонные аксессуары — рекомендации для беременных и всей семьи

Кухонные принадлежности из черного пластика, а также поцарапанные тефлоновые сковородки могут быть опасны для здоровья, предупреждает врач Михаил Лебедев. В разговоре с KP. RU он рассказал, как сделать кухню безопасной, заменив потенциально вредные предметы на более здоровые альтернативы.

Почему пластик и тефлон могут быть опасны

Врач уточнил, что пластиковые предметы (особенно те, что контактируют с пищей) в целом не так опасны, если их использовать по назначению, но их использование стоит минимизировать. Особенно это касается черного пластика, который часто используется для лопаток и шумовок.

Тефлоновое покрытие сковородок, по словам Лебедева, представляет еще одну опасность. Когда тефлон царапается, алюминиевые соли могут попасть в пищу, что может быть вредно для здоровья.

Безопасные альтернативы

Для тех, кто заботится о своем здоровье, Лебедев предложил следующие альтернативы:

  • Металлические или деревянные лопатки и шумовки, которые термически устойчивы и не содержат токсичных веществ.
  • Силиконовые кухонные принадлежности, которые также являются безопасными для использования.
  • Металлические, керамические или стеклянные электрические чайники, заменяющие пластик.
  • Бамбуковые или деревянные разделочные доски вместо пластиковых, которые также безопасны и долговечны.

Керамика и титан — лучшие материалы для посуды

Особое внимание Лебедев уделил посуде с тефлоновым покрытием. Он рекомендовал заменить такие сковородки и противни на керамические или с титановым покрытием, которые не выделяют токсичных веществ даже при повреждениях покрытия.

Важное предупреждение для беременных

По словам профессора Трейси Вудрафф, специалиста в области репродуктивных наук, кухонная утварь из черного пластика может быть опасна для определенных групп людей, в том числе для беременных женщин. Так что стоит быть особенно внимательными при выборе предметов для кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные способы чистки духовки: сода, перекись и лимонная паровая баня сегодня в 17:09

Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке

Чистка духовки не требует дорогой химии. Узнайте, как с помощью соды, уксуса и лимона быстро убрать нагар и жир, сохранив прибор в идеальном состоянии.

Читать полностью » Подсветка в душе: зачем она нужна и как выбрать правильно сегодня в 11:42

Спа в своей ванной: я пожалел, что не сделал подсветку в душе раньше

В душевой часто темнее, чем нужно. Я установил подсветку и понял, насколько это удобно: от безопасности до уюта.

Читать полностью » Как выбрать свет в ванной: оптимальная цветовая температура сегодня в 10:40

Почему в ванной важно выбрать правильную температуру света

Тёплый свет искажает лицо, холодный делает кожу бледной. В ванной работает нейтральная температура — рассказываю, какая именно и почему.

Читать полностью » Что мешает комфортной ванной: освещение с ошибками сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Неправильный свет в ванной портит отражение, утомляет глаза и даже опасен. Разбираем пять частых ошибок и простые решения.

Читать полностью » Как правильно организовать освещение в ванной комнате сегодня в 8:36

Зеркало с подсветкой: как свет в ванной меняет лицо и настроение утром

Неправильный свет в ванной делает лицо уставшим и создаёт риск. Делюсь опытом, как подсветка зеркала и влагозащита изменили мою ванную.

Читать полностью » Цветовая температура на кухне: тёплый или холодный свет сегодня в 7:32

Тёплый против холодного: какой свет выбрать для кухни

Тёплый свет создаёт уют, холодный — делает кухню «рабочей». Разбираемся, какой вариант лучше для готовки и ужинов.

Читать полностью » Как правильно организовать освещение на кухне: личный опыт сегодня в 6:30

Необходимая подсветка на хуйне: что делает готовку комфортной и красивой

Одна люстра по центру делает кухню неудобной. Рассказываю, как слоёное освещение с подсветкой рабочей зоны изменило мой опыт готовки.

Читать полностью » Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна сегодня в 5:26

Как я перестал ворочаться по ночам, просто сменив лампы в спальне

Холодный свет и яркая люстра мешают мозгу «выключиться». Рассказываю, как тёплый свет и диммер изменили мой сон.

Читать полностью »

Новости
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Авто и мото

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Красота и здоровье

Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru