Пластик на кухне может убить: почему ваша сковородка и лопатка опасны для здоровья

Кухонные принадлежности из черного пластика, а также поцарапанные тефлоновые сковородки могут быть опасны для здоровья, предупреждает врач Михаил Лебедев. В разговоре с KP. RU он рассказал, как сделать кухню безопасной, заменив потенциально вредные предметы на более здоровые альтернативы.

Почему пластик и тефлон могут быть опасны

Врач уточнил, что пластиковые предметы (особенно те, что контактируют с пищей) в целом не так опасны, если их использовать по назначению, но их использование стоит минимизировать. Особенно это касается черного пластика, который часто используется для лопаток и шумовок.

Тефлоновое покрытие сковородок, по словам Лебедева, представляет еще одну опасность. Когда тефлон царапается, алюминиевые соли могут попасть в пищу, что может быть вредно для здоровья.

Безопасные альтернативы

Для тех, кто заботится о своем здоровье, Лебедев предложил следующие альтернативы:

Металлические или деревянные лопатки и шумовки, которые термически устойчивы и не содержат токсичных веществ.

Силиконовые кухонные принадлежности, которые также являются безопасными для использования.

Металлические, керамические или стеклянные электрические чайники, заменяющие пластик.

Бамбуковые или деревянные разделочные доски вместо пластиковых, которые также безопасны и долговечны.

Керамика и титан — лучшие материалы для посуды

Особое внимание Лебедев уделил посуде с тефлоновым покрытием. Он рекомендовал заменить такие сковородки и противни на керамические или с титановым покрытием, которые не выделяют токсичных веществ даже при повреждениях покрытия.

Важное предупреждение для беременных

По словам профессора Трейси Вудрафф, специалиста в области репродуктивных наук, кухонная утварь из черного пластика может быть опасна для определенных групп людей, в том числе для беременных женщин. Так что стоит быть особенно внимательными при выборе предметов для кухни.