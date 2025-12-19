Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Навигатор
Навигатор
© unsplash.com by Isaac Mehegan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:57

Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный

Популярное мнение о том, что автостоп — это опасный и экстремальный способ путешествий, по мнению путешественника и журналиста Игоря Серебряного, является ошибочным. В беседе с MosTimes он пояснил, что личный опыт и опыт его знакомых не подтверждают распространенные страхи о безопасности таких поездок.

Автостоп как безопасный способ передвижения

Игорь Серебряный уверен, что автостоп не представляет большего риска, чем другие способы передвижения. По его словам, поездки на автостопе не опаснее, чем поездки на московской электричке.

"Люди за рулем, как правило, адекватные", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что не только мужчины, но и женщины активно используют автостоп как способ путешествовать, и у них есть положительный опыт.

По мнению эксперта, подход к восприятию автостопа как экстремального способа передвижения в корне неверен. Серебряный уверен, что распространенные опасения не имеют под собой реальной основы, а опыт многих путешественников только подтверждает безопасность таких поездок.

Альтернативные способы передвижения

Кроме автостопа, по словам Серебряного, существует множество других недорогих способов передвижения, которые широко используют опытные путешественники. Он напомнил о таких практиках, как обмен труда на проезд, а также нестандартные подходы к организации путешествий, которые требуют гибкости мышления и личного опыта.

Эксперт также отметил важность выходить за рамки стандартных представлений. Например, если на каком-то месте написано "вход запрещен", это не всегда означает, что туда нельзя входить. Наоборот, за такими запретами часто скрывается что-то интересное. Это подход, который помогает делать путешествия более увлекательными и доступными, считает путешественник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секретные болты для колёс снижают риск краж — автоэксперт сегодня в 2:03
Установил 5 уровней защиты колёс: теперь мой авто — нецелевая машина для вора

Кражи колёс всё ещё случаются, особенно во дворах больших городов. Полицейский назвал способы снизить риск и сделать авто неудобной целью.

Читать полностью » Механическая очистка льда оставляет царапины на лобовом стекле — автоэксперт сегодня в 0:41
Раньше поливал лёд кипятком, пока не узнал про скрытую опасность для стекла

Лёд на лобовом стекле зимой хочется убрать быстро, но некоторые методы только вредят. Автодилер объяснил, какие ошибки делают водители и что работает лучше.

Читать полностью » Аккумуляторы гаджетов в машине зимой теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автоэксперты вчера в 21:58
С виду всё нормально, а внутри уже проблемы: что происходит с техникой на морозе

Зимний салон автомобиля может незаметно вывести из строя смартфон или ноутбук. Разбираемся, какие гаджеты особенно уязвимы и как избежать поломок.

Читать полностью » Фрикционные шины подходят для города с частыми оттепелями — автоэксперт вчера в 18:46
Поддельные зимние шины выдают себя одной деталью: проверьте свой комплект

Зимние шины выбирают не по бренду на боковине, а по маршрутам и температуре. Разбираемся, когда переобуваться, что лучше — шипы или "липучка", и как не купить подделку.

Читать полностью » Госдума утвердила квоту 25% для самозанятых таксистов в региональных реестрах - АВТОСТАТ вчера в 16:08
Такси по новым правилам, но не сразу: для самозанятых ввели защитную квоту

Рынок такси в России столкнётся с изменениями: закон о 25% квоте для самозанятых водителей вступает в силу, приведя к структурным переменам и адаптации до 2033 года.

Читать полностью » После покупки авто рекомендуется повторно проверить машину на запреты и залоги — Авто Mail вчера в 13:12
После покупки авто многие совершают одну опасную ошибку — она всплывает уже через пару недель

Покупка автомобиля — не повод терять бдительность. Какие юридические и технические моменты важно проверить сразу после сделки, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Рынок подержанных авто не ждет стагнация — руководитель LEM Solution Ладушкин вчера в 13:06
Все ждали спада — вышло наоборот: что на самом деле происходит с подержанными авто

Автоэксперт назвал мифом прогнозы о стагнации рынка подержанных автомобилей и объяснил, почему сегмент машин с пробегом остается устойчивым.

Читать полностью » Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист вчера в 12:23
Эта фраза инспектора ГАИ — ловушка: ответ стоил мне штрафа в 5000 рублей

Вопрос "Почему нарушаем?" на посту часто звучит как ловушка: одно лишнее слово — и разговор идёт не в вашу пользу. Автоюрист объяснил, как отвечать.

Читать полностью »

Новости
Общество
Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии
Общество
В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин
Общество
Суд в Омске признал сделку с квартирой недействительной — Mash
Экономика
Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин
Недвижимость
Ввод жилья в России в 2025 году снизился до 103–105 млн кв. м — Путин
Красота и здоровье
Малоподвижный образ жизни делает организм уязвимым — спортивный врач Лидов
Экономика
Экономические достижения России: рост ВВП на 1%, инфляция ниже 6% к концу года – Владимир Путин
Зеленский назван талантливым артистом без иронии — Владимир Путин президент РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet