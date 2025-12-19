Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Популярное мнение о том, что автостоп — это опасный и экстремальный способ путешествий, по мнению путешественника и журналиста Игоря Серебряного, является ошибочным. В беседе с MosTimes он пояснил, что личный опыт и опыт его знакомых не подтверждают распространенные страхи о безопасности таких поездок.

Автостоп как безопасный способ передвижения

Игорь Серебряный уверен, что автостоп не представляет большего риска, чем другие способы передвижения. По его словам, поездки на автостопе не опаснее, чем поездки на московской электричке.

"Люди за рулем, как правило, адекватные", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что не только мужчины, но и женщины активно используют автостоп как способ путешествовать, и у них есть положительный опыт.

По мнению эксперта, подход к восприятию автостопа как экстремального способа передвижения в корне неверен. Серебряный уверен, что распространенные опасения не имеют под собой реальной основы, а опыт многих путешественников только подтверждает безопасность таких поездок.

Альтернативные способы передвижения

Кроме автостопа, по словам Серебряного, существует множество других недорогих способов передвижения, которые широко используют опытные путешественники. Он напомнил о таких практиках, как обмен труда на проезд, а также нестандартные подходы к организации путешествий, которые требуют гибкости мышления и личного опыта.

Эксперт также отметил важность выходить за рамки стандартных представлений. Например, если на каком-то месте написано "вход запрещен", это не всегда означает, что туда нельзя входить. Наоборот, за такими запретами часто скрывается что-то интересное. Это подход, который помогает делать путешествия более увлекательными и доступными, считает путешественник.