Лакомство или яд: какая рыба спасёт, а какая погубит кошку
Казалось бы, что может быть лучше для кота, чем свежая рыбка? Но не всё так просто. Хотя рыба — ценный источник белка и омега-3, её избыток или неправильное приготовление могут навредить питомцу.
Почему рыба полезна?
- Белок — поддерживает мышцы и общее здоровье.
- Омега-3 — улучшает состояние кожи, шерсти и работу сердца.
Но даже полезное должно быть в меру. Ветеринары рекомендуют давать рыбу не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать дисбаланса в питании.
Какая рыба опасна?
Некоторые виды и способы приготовления под запретом:
- солёная, копчёная, вяленая — провоцируют мочекаменную болезнь.
- жареная — избыток жира вредит печени и поджелудочной.
- консервы — содержат соль и консерванты, замедляющие обмен веществ.
- кости и отходы — могут травмировать ЖКТ или вызвать непроходимость.
Какую рыбу можно давать?
- Свежая или замороженная — только из проверенных источников.
- Без костей — перед подачей удалите все острые элементы.
- Правильно приготовленная — речную варите 30 минут (чтобы убить паразитов), морскую — 5 минут.
