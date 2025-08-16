Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка ест
Кошка ест
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:52

Лакомство или яд: какая рыба спасёт, а какая погубит кошку

Какие виды рыбы можно и нельзя давать кошкам: объясняет ветеринар

Казалось бы, что может быть лучше для кота, чем свежая рыбка? Но не всё так просто. Хотя рыба — ценный источник белка и омега-3, её избыток или неправильное приготовление могут навредить питомцу.

Почему рыба полезна?

  • Белок — поддерживает мышцы и общее здоровье.
  • Омега-3 — улучшает состояние кожи, шерсти и работу сердца.

Но даже полезное должно быть в меру. Ветеринары рекомендуют давать рыбу не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать дисбаланса в питании.

Какая рыба опасна?

Некоторые виды и способы приготовления под запретом:

  • солёная, копчёная, вяленая — провоцируют мочекаменную болезнь.
  • жареная — избыток жира вредит печени и поджелудочной.
  • консервы — содержат соль и консерванты, замедляющие обмен веществ.
  • кости и отходы — могут травмировать ЖКТ или вызвать непроходимость.

Какую рыбу можно давать?

  • Свежая или замороженная — только из проверенных источников.
  • Без костей — перед подачей удалите все острые элементы.
  • Правильно приготовленная — речную варите 30 минут (чтобы убить паразитов), морскую — 5 минут.

