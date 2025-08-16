Лакомство или яд: какая рыба спасёт, а какая погубит кошку

Казалось бы, что может быть лучше для кота, чем свежая рыбка? Но не всё так просто. Хотя рыба — ценный источник белка и омега-3, её избыток или неправильное приготовление могут навредить питомцу.

Почему рыба полезна?

Белок — поддерживает мышцы и общее здоровье.

Омега-3 — улучшает состояние кожи, шерсти и работу сердца.

Но даже полезное должно быть в меру. Ветеринары рекомендуют давать рыбу не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы избежать дисбаланса в питании.

Какая рыба опасна?

Некоторые виды и способы приготовления под запретом:

солёная, копчёная, вяленая — провоцируют мочекаменную болезнь.

жареная — избыток жира вредит печени и поджелудочной.

консервы — содержат соль и консерванты, замедляющие обмен веществ.

кости и отходы — могут травмировать ЖКТ или вызвать непроходимость.

Какую рыбу можно давать?