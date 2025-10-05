Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поток машин в Москве
Поток машин в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:37

Ты просто поехал по делам — и застрял до утра: как погода наказывает за самоуверенность

В России ГОСТ предписывает включать ближний свет днём для повышения заметности в непогоду

Вождение в дождь, снег или гололед всегда связано с повышенным риском. Видимость ухудшается, дорога становится скользкой, а любая ошибка может стоить слишком дорого. Однако современный автолюбитель может подготовиться к таким условиям: и с помощью правильной техники управления автомобилем, и благодаря выбору подходящих аксессуаров — от зимних шин до противотуманных фар.

Сравнение условий: сухая дорога и непогода

Параметр Сухая дорога Дождь/снег/туман
Тормозной путь Короткий, прогнозируемый Увеличен в 1,5-3 раза
Видимость Высокая Ограниченная, особенно ночью
Управляемость Стабильная Возможен снос или занос
Скорость движения Ближе к разрешенной Требует снижения

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверяйте прогноз погоды и состояние авто: работоспособность фар, уровень стеклоомывателя, состояние дворников.

  2. Установите качественные зимние шины — они обеспечивают сцепление даже на гололеде.

  3. При ухудшении видимости включайте ближний свет или противотуманные фары, а дальний — не используйте в тумане.

  4. Держите дистанцию в 2 раза больше обычной. На скользкой дороге она может спасти от аварии.

  5. Избегайте резких маневров — поворотов руля, торможений, ускорений.

  6. Планируйте маршрут заранее, обходя районы с подъемами, спусками или скоплением воды.

  7. Всегда имейте в машине скребок для стекол, щетку для снега и запас жидкости для омывателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать летние шины зимой.
    Последствие: машина теряет сцепление, увеличивается риск ДТП.
    Альтернатива: купить комплект зимней резины с шипами или фрикционной поверхностью.

  • Ошибка: включать дальний свет в тумане.
    Последствие: свет отражается от капель влаги, и видимость становится еще хуже.
    Альтернатива: использовать противотуманные фары или ближний свет.

  • Ошибка: ехать слишком быстро по снежной дороге.
    Последствие: длинный тормозной путь и потеря управления.
    Альтернатива: снизить скорость и использовать режим "снег" в автоматической коробке, если он предусмотрен.

А что если…

А что если дорогу полностью занесло снегом? В таком случае лучше не рисковать, а перенести поездку. Если же вы вынуждены ехать, возьмите с собой лопату, буксировочный трос и зарядку для телефона. Помните: иногда правильным решением будет вовсе отказаться от движения.

Плюсы и минусы аксессуаров для вождения в непогоду

Аксессуар Плюсы Минусы
Зимние шины Надежное сцепление, безопасность Дополнительные расходы
Противотуманные фары Улучшенная видимость Необходимость правильной регулировки
Жидкость "антидождь" для стекол Вода скатывается быстрее, чище обзор Требует регулярного обновления покрытия
Чехлы и коврики в салон Легко убирать снег и грязь Дешевые модели быстро изнашиваются

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Смотрите на маркировку "M+S" и "снежинка в горе". Отдавайте предпочтение брендам с проверенными отзывами.

Сколько стоит комплект противотуманных фар?
Средняя цена варьируется от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля.

Что лучше: цепи противоскольжения или зимние шины?
Цепи — временное решение для глубокого снега. Для ежедневной езды по городу лучше зимняя резина.

Мифы и правда

  • Миф: "На полном приводе можно ехать быстрее в снегопад".
    Правда: полный привод помогает тронуться, но не сокращает тормозной путь.

  • Миф: "Достаточно всесезонных шин".
    Правда: в суровую зиму они не заменят настоящую зимнюю резину.

  • Миф: "Фары всегда должны быть включены на максимум".
    Правда: в тумане дальний свет снижает видимость.

3 интересных факта

  1. В России ГОСТ рекомендует включать ближний свет фар даже днем — это повышает заметность машины в непогоду.

  2. Некоторые современные автомобили автоматически подстраивают интенсивность света фар в зависимости от погоды.

  3. В странах Скандинавии обязательным аксессуаром считается щетка для очистки фар — снег на них резко снижает эффективность света.

Исторический контекст

Еще в СССР водителям рекомендовали держать в багажнике цепи противоскольжения, запасные перчатки и фонарик. В Европе традиция "зимних шин" закрепилась в 1960-х, после серии массовых аварий в горах. Сегодня большинство автопроизводителей разрабатывают электронные системы стабилизации (ESP), которые фактически стали продолжением тех давних советов — минимизировать риск в сложных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Использование дальнего света в тумане снижает видимость и создаёт блики — предупреждают автоэксперты сегодня в 11:30
Туман как бетонная стена: почему дальний свет предаёт, а противотуманки спасают

Противотуманные фары спасают в условиях плохой видимости: от корректного освещения до снижения риска аварий. Узнайте, как они работают на практике.

Читать полностью » Исследование North Detailing: 11 из 15 водителей считают, что машина едет лучше после мойки сегодня в 10:21
Машина поехала лучше после мойки? Нет, ты не сходишь с ума — вот почему так кажется

Многие водители уверены, что машина после мойки едет лучше. Это иллюзия или есть реальные причины? Разбираемся в науке и психологии этого эффекта.

Читать полностью » Genesis GV70 признан самым надёжным дизельным автомобилем в России — данные компании сегодня в 9:53
Гибриды наступают, но не всех возьмут в будущее: какие дизели переживут всё

Genesis GV70 возглавил список самых надёжных дизельных машин в России. В новом рейтинге — неожиданные результаты и важные выводы для покупателей.

Читать полностью » Автопроизводители сообщили, что бензин с октановым числом ниже 92 больше не используется в РФ сегодня в 9:26
На колонке цифры одинаковые, а в бензобаке — разная химия: почему это важно

Высокое октановое число кажется залогом мощности и экономии, но в действительности не всегда приносит пользу. Разбираемся, стоит ли переплачивать за "сотый" бензин.

Читать полностью » Exeed Exlantix установили рекорд России по дальности хода гибридов сегодня в 8:49
Пока вы ищете розетку, Exlantix просто едет дальше: китайский гибрид поставил рекорд в России

Автомобили Exeed Exlantix установили рекорд дальности хода в России, пройдя почти полторы тысячи километров без дозаправки — как им это удалось?

Читать полностью » Автоинженер: зимой можно заливать топливо с минимальным октановым числом сегодня в 8:25
Этот бензин спасает мотор в -30: что заливают опытные водители

Зимний бензин — не миф, а реальность. Почему важно учитывать сезон даже при выборе топлива, как отличить зимний сорт и можно ли лить 98-й вместо 92-го — рассказываем подробно.

Читать полностью » Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с. сегодня в 7:43
598 лошадей против всех стереотипов: гибрид Jetour T1 показал, что китайцы умеют делать спорткары

Jetour готовит мощный гибридный кроссовер T1 для России — с двумя электромоторами, рекордной мощностью и запасом хода 220 км. Но как он изменит рынок?

Читать полностью » Эксперт по безопасности: хранить огнетушитель в багажнике — опасно сегодня в 7:14
Не ждите дыма: вот почему огнетушитель в машине важнее аптечки

Многие водители воспринимают огнетушитель как формальность, но именно этот простой прибор способен остановить пожар, если знать, как выбрать и где его хранить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Фитоэстрогены и физическая активность снижают симптомы менопаузы — подтвердили эндокринологи
Наука
Астрономы обнаружили волновую структуру в Млечном Пути с помощью Gaia
Питомцы
Кролики от природы очень аккуратные и заботятся о себе сами
Туризм
Большие Коты на Байкале: история поселка и его достопримечательности
Еда
Баклажаны с помидорами на зиму без стерилизации сохраняют вкусовые качества до года
Красота и здоровье
Врач Андрей Кондрахин: народные средства не помогают при ОРВИ
Еда
Рулетики из свинины с грибами получаются сочными
Технологии
Bloomberg: Apple переносит акцент с Vision Pro на умные очки с ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet