Как заставить наглого водителя держать дистанцию без риска и штрафа

Как часто вы замечали, что кто-то сзади буквально "висит на бампере" вашей машины? Подобные ситуации случаются ежедневно, и далеко не всегда заканчиваются без происшествий. Вопрос возникает сам собой: как научить таких водителей держать дистанцию, не создавая при этом аварийной обстановки?

Автоинструктор в беседе с порталом naavtotrasse.ru объяснил: существует несколько способов, которые помогут снизить напряжение на дороге и при этом сохранить безопасность. И самое важное — ни один из них не требует резкого торможения или опасных манёвров.

Почему к вам могут прижиматься

Иногда агрессивное поведение водителей сзади объясняется вовсе не их хамством, а вашим стилем езды. Слишком медленное движение, игнорирование крайних полос или привычка "держать центр" нередко раздражают окружающих.

"Прежде чем обвинять других, стоит взглянуть на себя и оценить собственную манеру вождения", — напоминает автоинструктор.

Если вы не относитесь к числу "тихоходов" и не пытаетесь занять всю дорогу, а проблема всё равно повторяется, можно воспользоваться простыми психологическими приёмами.

Юмор и визуальные подсказки

Эффективным способом оказывается обычная наклейка на заднее стекло. Смешная надпись или указание на то, что в салоне ребёнок, зачастую остужают пыл нетерпеливых автомобилистов. Даже самые вспыльчивые водители, заметив подобный знак, чаще всего становятся сдержаннее.

Но если "коллега" не реагирует и продолжает "сидеть на хвосте", скорее всего, он действительно спешит. В этом случае лучше пропустить его вперёд. Никогда нельзя знать наверняка, что именно происходит в жизни другого человека, и оправдан ли его рискованный стиль езды.

Сигналы, которые понимают не все

Есть и другой проверенный приём — кратковременное включение стоп-сигналов. Для этого достаточно слегка коснуться педали тормоза несколько раз подряд, не снижая скорость. Такой сигнал давно стал негласным способом попросить увеличить дистанцию.

Опытные водители понимают этот "язык" и обычно сразу реагируют. Но здесь есть нюанс: молодые автолюбители или приезжие из других стран нередко просто не знают о такой условности. В подобной ситуации снова придётся полагаться на наклейки или самый простой способ — проявить терпение и уступить дорогу.

Спокойствие дороже эмоций

Конфликт на дороге может обернуться куда серьёзнее, чем кажется в моменте.

"Нужно помнить: нервы и время важнее, чем желание доказать что-то незнакомцу", — подчёркивает автоинструктор.

Эмоции способны подчинить даже уравновешенного человека. Поэтому лучше избегать открытого противостояния, не доводить ситуацию до агрессии и не поддаваться на провокации. Вежливость и хладнокровие в итоге оказываются самым надёжным "оружием" против наглых водителей.