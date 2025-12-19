Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by User:Mattes is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:12

Полиция в тупике: единственная улика после кражи на 19 млн евро — переносной туалет

В Германии воры провели в банке 17 часов и украли 19 млн евро — Need To Know

Ограбление, больше похожее на сценарий криминального триллера, до сих пор остается загадкой для немецких следователей: преступники провели в банке почти сутки, вскрыли сотни ячеек и ушли, не оставив ни лиц на камерах, ни понятных следов. Через год после преступления власти усилили поиски и объявили крупную награду за любую информацию о банде. Об этом сообщает Need To Know со ссылкой на данные расследования.

Как воры оказались внутри и почему их не заметили

Кража произошла 20 декабря 2024 года в отделении Deutsche Bank в городе Любек. По версии следствия, днем в банк пришли четверо мужчин, которые вели себя так, чтобы не вызвать подозрений. После этого они, как считают правоохранители, спрятались в офисных помещениях на верхних этажах здания.

Дальнейшее вызывает вопросы даже у полиции. Следователи отмечают, что злоумышленники оставались незаметными около 17 часов, хотя банк в этот период должен был находиться под охраной и контролем. При этом до сих пор неясно, каким образом им удалось выдержать такое время внутри здания и не привлечь внимания.

Ночная "работа" и масштаб вскрытия ячеек

Ночью преступники вышли из укрытия и приступили к ограблению. Они вскрыли 371 банковскую ячейку, забрав золото, украшения и наличные средства. Общая стоимость похищенных ценностей оценивается примерно в 19 миллионов евро.

После завершения операции воры смогли скрыться, а сигнализация, как подчеркивается, долгое время не срабатывала. Камеры видеонаблюдения не дали следствию ключевой зацепки: лица подозреваемых зафиксировать не удалось, что существенно осложнило расследование.

Почему у следствия почти нет улик

В ходе расследования выяснилась деталь, которая показывает уровень подготовки банды. По данным Need To Know, злоумышленники привезли с собой биотуалет, чтобы не пользоваться санузлами в банке и не оставлять потенциальные следы ДНК. Этот эпизод стал одним из аргументов версии о заранее продуманной схеме.

Охрана заметила подозрительные автомобили лишь в момент, когда они выезжали с парковки. Тогда сигнализация все же включилась, но слишком поздно, чтобы остановить преступников. Охранник видел два внедорожника, однако номера записать не успел.

Награда и продолжающиеся поиски

Спустя год после ограбления в Германии объявили награду 300 тысяч евро за информацию, которая поможет выйти на преступников. Следствие исходит из того, что в деле могут появиться новые свидетели или данные, которые раньше казались незначительными. При этом сама схема ограбления — длительное пребывание в банке, отсутствие лиц на камерах и минимизация биологических следов — остается одной из главных загадок.

Правоохранители продолжают искать ответы на ключевые вопросы: как четверо мужчин смогли незаметно переждать рабочий день и ночь в здании банка и почему охранные системы не сработали своевременно. Пока же дело о вскрытии сотен ячеек в Любеке остается одним из самых необычных и громких эпизодов последних лет.

