Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рюмка водки возле растения с тлёй
Рюмка водки возле растения с тлёй
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:07

Сердце, печень, мозг — что первое сдастся: карта ударов, которые наносит алкоголь по организму

Доза спирта до 120 мг безопасна для печени человека — врач Умнов

Даже небольшие дозы крепкого алкоголя могут иметь для организма куда более серьезные последствия, чем принято считать. Медики все чаще подчеркивают, что понятие "безопасного" употребления спиртного весьма условно, а превышение определенного порога запускает цепочку патологических процессов. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на комментарий профильного специалиста.

Где проходит граница условной безопасности

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов пояснил, что организм человека способен справляться лишь с крайне ограниченным количеством этилового спирта. По его словам, доза спирта до 120 миллиграммов может быть полностью переработана печеночными ферментами без выраженных последствий для здоровья.

"При дозе спирта до 120 миллиграммов организм способен полностью метаболизировать его посредством печеночных ферментов", — рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Как отметил врач, превышение этого объема нарушает барьерную функцию печени, из-за чего спирт начинает проникать в системный кровоток и накапливаться в тканях различных органов.

Удар по сердцу и внутренним органам

По словам специалиста, регулярное превышение порога безопасности может приводить к дистрофии миокарда, артериальной гипертензии и нарушениям сердечного ритма. Однако сердечно-сосудистой системой негативное воздействие не ограничивается.

Александр Умнов указал, что спирт агрессивно действует на желудочно-кишечный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки, формирование язв и повышая онкологические риски. Со стороны поджелудочной железы растет вероятность развития панкреонекроза и последующих сбоев в выработке инсулина и пищеварительных ферментов.

Нейротоксическое действие и долгосрочные риски

Отдельное внимание врач уделил влиянию алкоголя на нервную систему. Он подчеркнул, что спирт обладает выраженным нейротоксическим эффектом, ухудшая когнитивные функции и постепенно приводя к деградации личности.

Хроническое употребление водки, по словам специалиста, сопровождается снижением интеллектуальных способностей и утратой критического мышления. Эти изменения часто носят необратимый характер и затрагивают не только качество жизни самого человека, но и его социальные связи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новые штаммы COVID-19 вызывают стертую малосимптомную клинику — иммунолог Крючков сегодня в 9:25
Головная боль и слабость: список симптомов, которые объединяют грипп, простуду и COVID-19

Иммунолог объяснил, как сейчас проявляются новые штаммы COVID-19 и почему отличить их от гриппа или простуды без диагностики непросто.

Читать полностью » Ларина объяснила, как выявить подделки БАДов через систему маркировки сегодня в 5:26
Будьте осторожны при покупке БАДов: как избежать подделки с помощью штрихкода Data Matrix

Покупка БАДов в интернете сопряжена с рисками подделок. Эксперт объяснила, как избежать ошибок при выборе безопасной продукции.

Читать полностью » Зимние прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний – Светлана Бурнацкая сегодня в 5:26
Холод, который лечит: почему прогулки на свежем воздухе зимой помогают избежать простуды

Зимние прогулки — это не только способ укрепить иммунитет, но и эффективная профилактика заболеваний. Как правильно выходить на холодный воздух, чтобы получить максимум пользы для здоровья?

Читать полностью » Боль в спине у мужчин старше 65 лет может быть причиной бессонницы – Innovation in Aging сегодня в 5:26
Когда спина болит — сон уходит: как хроническая боль нарушает ночной отдых мужчин старшего возраста

Новый анализ показал, что боль в спине у пожилых мужчин может стать причиной нарушений сна. Как своевременное обезболивание улучшает здоровье, читайте в статье.

Читать полностью » Овсяные напитки и их реальное влияние на аппетит и здоровье – The Conversation сегодня в 5:26
Напиток для похудения, который не работает: что на самом деле стоит за oatzempic

Напиток oatzempic привлек внимание пользователей TikTok, но что стоит за его обещаниями? Узнайте, почему его эффект далеко не такой сильный, как заявляют.

Читать полностью » Ренато Зилли: изменения образа жизни могут нормализовать уровень сахара на ранней стадии диабета сегодня в 5:26
Комплексный подход к лечению диабета: почему мониторинг и лекарства — это неотъемлемая часть борьбы с болезнью

Почему изменение образа жизни помогает не всем в контроле уровня сахара в крови, и когда требуется медикаментозное лечение?

Читать полностью » Главный врач предупреждает об опасности обморожений в зимнюю погоду – ТАСС сегодня в 5:11
Маленькие ошибки, большие последствия: как неправильно подобранная одежда может привести к обморожению

На зимних прогулках можно не заметить начало обморожения. Как предотвратить последствия холода и что делать при первых признаках переохлаждения, рассказывает эксперт.

Читать полностью » Психологический стресс назвали причиной сутулой осанки — физиотерапевты сегодня в 3:01
Мышцы можно накачать, но сутулость останется: тело сгибается не из-за спины, а из-за скрытых зажимов

Сутулость может быть связана не со спиной, а с психоэмоциональным состоянием. Как стресс и зажимы в теле влияют на осанку и можно ли это изменить.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Авто и мото
Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet