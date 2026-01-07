Сердце, печень, мозг — что первое сдастся: карта ударов, которые наносит алкоголь по организму

Даже небольшие дозы крепкого алкоголя могут иметь для организма куда более серьезные последствия, чем принято считать. Медики все чаще подчеркивают, что понятие "безопасного" употребления спиртного весьма условно, а превышение определенного порога запускает цепочку патологических процессов. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на комментарий профильного специалиста.

Где проходит граница условной безопасности

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов пояснил, что организм человека способен справляться лишь с крайне ограниченным количеством этилового спирта. По его словам, доза спирта до 120 миллиграммов может быть полностью переработана печеночными ферментами без выраженных последствий для здоровья.

Как отметил врач, превышение этого объема нарушает барьерную функцию печени, из-за чего спирт начинает проникать в системный кровоток и накапливаться в тканях различных органов.

Удар по сердцу и внутренним органам

По словам специалиста, регулярное превышение порога безопасности может приводить к дистрофии миокарда, артериальной гипертензии и нарушениям сердечного ритма. Однако сердечно-сосудистой системой негативное воздействие не ограничивается.

Александр Умнов указал, что спирт агрессивно действует на желудочно-кишечный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки, формирование язв и повышая онкологические риски. Со стороны поджелудочной железы растет вероятность развития панкреонекроза и последующих сбоев в выработке инсулина и пищеварительных ферментов.

Нейротоксическое действие и долгосрочные риски

Отдельное внимание врач уделил влиянию алкоголя на нервную систему. Он подчеркнул, что спирт обладает выраженным нейротоксическим эффектом, ухудшая когнитивные функции и постепенно приводя к деградации личности.

Хроническое употребление водки, по словам специалиста, сопровождается снижением интеллектуальных способностей и утратой критического мышления. Эти изменения часто носят необратимый характер и затрагивают не только качество жизни самого человека, но и его социальные связи.