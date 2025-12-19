Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:52

Голова не будет болеть: как избежать похмелья и токсического воздействия алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует — нарколог Руслан Исаев

Новый год — время праздников и традиций, и для многих одним из символов праздника становится бокал шампанского. Однако, по словам врача-психиатра, нарколога, президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, важно помнить о том, как правильно подходить к употреблению алкоголя, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.

Безопасной дозы алкоголя не существует

Исаев отметил, что с медицинской точки зрения безопасной дозы алкоголя не существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие профессиональные сообщества утверждают, что любой объём этанола оказывает токсическое воздействие на организм. В наркологии используется понятие "условно низкий риск", что подразумевает дозы, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжёлым последствиям у здорового взрослого человека.

"Для мужчин безопасной дозой считается не более 20-30 г чистого этанола в сутки, для женщин — 10-20 г", — пояснил эксперт.

Разница в объеме связана с физиологическими особенностями: у женщин активность ферментов, расщепляющих этанол, ниже, и их чувствительность к его токсическому действию выше.

Преобразование доз в напитки

Если пересчитать эти дозы на привычные алкогольные напитки, то для мужчин это 200-250 мл сухого вина или 500 мл пива, или 50 мл крепкого алкоголя. Для женщин же безопасные нормы — это 100-150 мл сухого вина, около 330 мл пива или 25-30 мл крепкого спиртного.

Советы по минимизации рисков

Чтобы избежать неприятных последствий после новогоднего застолья, Исаев порекомендовал несколько простых правил:

  • Не пить на голодный желудок — это помогает уменьшить скорость всасывания алкоголя.

  • Чередовать алкоголь с водой — помогает избежать обезвоживания и замедлить его эффект на организм.

  • Делать паузы без алкоголя — это даст организму время на переработку этанола.

  • Не смешивать разные спиртные напитки — такие сочетания могут усилить негативные эффекты.

Противопоказания для употребления алкоголя

Нарколог подчеркнул, что алкоголь категорически противопоказан людям с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, зависимостями, а также тем, кто принимает психотропные препараты, антидепрессанты, снотворные или обезболивающие средства. Алкоголь может усилить их побочные эффекты и вызвать опасные взаимодействия.

В заключение Исаев отметил, что главное — это помнить о мере и контролировать количество выпитого, чтобы праздник не обернулся для здоровья неприятными последствиями.

