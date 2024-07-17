Дагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов задержан в Москве по подозрению в оскорблении чувств верующих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания).
По данным следствия, 12 июля Ярмагомедов в прямом эфире в интернете растоптал нательный крест, принадлежащий православной церкви. После этого, примерно через три часа после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием немедленно начать поиски блогера, в отношении Ярмагомедова было возбуждено уголовное дело.
Максимальное наказание по данной статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей или год лишения свободы.
Ярмагомедов извинился за свои действия в видеообращении, пояснив, что его спровоцировали другие пользователи голосового чата во время трансляции. Он заявил, что его действия были направлены на самооборону.
Фото: From Wikimedia Commons/ Oregon Department of Transportation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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