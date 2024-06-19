Станислав Садальский задаётся вопросом: каково это — не жить в России и при этом выражать презрение к своей Родине.

Дело в том, что в Риге должна была состояться премьера спектакля с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова на русском языке. Постановка должна была сопровождаться титрами к нему — на латышском.

Однако директор Национального театра Витолс заявил, что это место не подходит для русскоязычных произведений. Он ввёл "мораторий на гастроли на русском языке на сценах Латвийского национального театра". По словам Садальского, в Риге "хорошая русская" Чулпан Хаматова была отменена из-за русского языка.

"Я не представляю, каково это — быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою Родину?", — написал Станислав Юрьевич в своем ЖЖ.

Фото: wikimedia. org/Наталья Горчакова(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)