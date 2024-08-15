Советы по садоводству на август: что важно успеть сделать

Что важно знать садоводам в августе
Август — время, когда овощи и фрукты достигают пика спелости, и самое время собирать урожай. В этот период важно уделить внимание подкормке и уходу за грядками, так как после срезки практически все растения нуждаются в дополнительном питании.
Также в августе начинается посев озимых овощей, поэтому нужно подготовить грядки к следующему сезону.
Не стоит забывать и о подготовке грядок к осени, которая включает в себя борьбу с насекомыми-вредителями и болезнями растений. Мульчирование тоже играет важную роль в этом процессе, помогая сохранить влагу в почве и защищая растения от перепадов температур.
Август — идеальное время для обрезки вишни и черешни, так как в этот период они не выделяют камедь. В это же время можно посадить редис и дайкон для зимнего хранения.
Смородина и крыжовник нуждаются в подкормке в августе, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.
Фото: commons.wikimedia.org/Spedona (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома
Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.