Советы по садоводству на август: что важно успеть сделать

На даче в августе нужно подкормить растения и подготовить грядки

Что важно знать садоводам в августе

Август — время, когда овощи и фрукты достигают пика спелости, и самое время собирать урожай. В этот период важно уделить внимание подкормке и уходу за грядками, так как после срезки практически все растения нуждаются в дополнительном питании.

Также в августе начинается посев озимых овощей, поэтому нужно подготовить грядки к следующему сезону.

Не стоит забывать и о подготовке грядок к осени, которая включает в себя борьбу с насекомыми-вредителями и болезнями растений. Мульчирование тоже играет важную роль в этом процессе, помогая сохранить влагу в почве и защищая растения от перепадов температур.

Август — идеальное время для обрезки вишни и черешни, так как в этот период они не выделяют камедь. В это же время можно посадить редис и дайкон для зимнего хранения.

Смородина и крыжовник нуждаются в подкормке в августе, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org/Spedona (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)