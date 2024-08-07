Какие растения подойдут для тенистого сада: полезные советы садоводам

Некоторые растения способны вырастать высокими даже в тени.

Лигулярия

Лигулярия может вырастать хорошо в высоту даже в тени сада. Цветёт растение красивыми жёлтыми цветами. Кроме того, лигулярия по-настоящему украсит ваш сад.

Корень калвера

Этот яркий цветок может вырасти высоким в тенистых условиях. Растение имеет красивые фиолетовые, розовые или белые цветы.

Цветущий клён

Цветущий клён будет радовать вас долгие годы своим красивым внешним видом. Это кустарниковое растение, которое может расти в тенистых условиях. Вы также можете выращивать растение в подвесных кашпо или контейнерах. Растение имеет оранжевые цветы.

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