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Советы, какие растения можно сажать в тени сада
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  • Опубликована сегодня в 9:35

Какие растения подойдут для тенистого сада: полезные советы садоводам

Советы, какие растения можно сажать в тени сада

Некоторые растения способны вырастать высокими даже в тени.

Лигулярия

Лигулярия может вырастать хорошо в высоту даже в тени сада. Цветёт растение красивыми жёлтыми цветами. Кроме того, лигулярия по-настоящему украсит ваш сад.

Корень калвера

Этот яркий цветок может вырасти высоким в тенистых условиях. Растение имеет красивые фиолетовые, розовые или белые цветы.

Цветущий клён

Цветущий клён будет радовать вас долгие годы своим красивым внешним видом. Это кустарниковое растение, которое может расти в тенистых условиях. Вы также можете выращивать растение в подвесных кашпо или контейнерах. Растение имеет оранжевые цветы.

Фото: commons.wikimedia.org/Jamain (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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