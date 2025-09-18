Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фольга
Фольга
© freepik by fabrikasimf is licensed under Public Domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:03

Пернатые обходят стороной дачи, где используют этот дешёвый трюк

Блестящие предметы создают у птиц ощущение опасности — объяснила биолог Лиесса Боуэн

Птицы могут доставить немало хлопот дачникам: склеванные ягоды, испорченные всходы и беспокойство вокруг участка. Но при этом прибегать к радикальным и опасным методам не нужно — есть простой, безопасный и бюджетный способ защитить сад.

"Разместите несколько CD-дисков или кухонную фольгу на фруктовых деревьях или развесьте вдоль заборов, где они будут крутиться на ветру", — посоветовала биолог Лиесса Боуэн.

По её словам, птицы боятся всего, что блестит и шумит. Обычная кухонная фольга отражает солнечные лучи и шелестит, создавая для пернатых ощущение опасности. Несколько полосок фольги на деревьях или заборе способны отпугнуть целую стаю.

Сравнение доступных способов защиты от птиц

Способ Преимущество Недостаток
Фольга для запекания Дёшево, легко установить, безопасно Требует регулярного обновления
CD/DVD-диски Долговечные, блестят на солнце Могут мешать эстетике сада
Блестящие ленты Ярко и заметно Со временем теряют эффект
Сетчатые укрытия Максимальная защита ягод Стоимость выше, сложнее натягивать

Советы шаг за шагом

  1. Разрежьте фольгу на длинные полоски шириной 2-3 см.
  2. Закрепите их на ветках плодовых деревьев или вдоль забора.
  3. Используйте не менее 10 элементов на участок среднего размера.
  4. Меняйте полоски раз в 2-3 недели — под дождём они теряют блеск.
  5. Дополнительно развесьте старые диски или яркие ленты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять урожай без защиты.
    Последствие: птицы уничтожают ягоды и всходы.
    Альтернатива: использовать фольгу, диски или садовые сетки.

  • Ошибка: применять агрессивные химические отпугиватели.
    Последствие: вред растениям и почве, риск для домашних животных.
    Альтернатива: выбрать безопасные механические способы.

  • Ошибка: ограничиться одной-двумя лентами.
    Последствие: птицы быстро привыкают и игнорируют их.
    Альтернатива: размещать не менее 10 блестящих предметов по периметру.

А что если…

Если у вас нет под рукой фольги, используйте подручные материалы. Старые новогодние гирлянды, блестящие подарочные упаковки или даже куски металлизированной плёнки работают ничуть не хуже.

Плюсы и минусы защиты фольгой

Плюсы Минусы
Доступность и дешевизна Недолговечность при осадках
Полная безопасность для птиц Требует обновления каждые пару недель
Простота установки Может портить внешний вид сада

FAQ

Как правильно развесить фольгу?
Лучше закреплять её на концах веток и заборе, чтобы полоски свободно колыхались на ветру.

Сколько предметов нужно для среднего сада?
Не менее 10-15 блестящих элементов, чтобы эффект был заметен.

Что ещё отпугивает птиц?
Старые диски, яркие блестящие ленты, а также специальные садовые пугала.

Мифы и правда

  • Миф: отпугивать птиц можно только ультразвуковыми устройствами.
    Правда: достаточно фольги, дисков или лент, чтобы защитить урожай.

  • Миф: сетки — единственный действенный способ.
    Правда: сетки эффективны, но и блестящие предметы тоже дают хороший результат.

  • Миф: птицы привыкают к любым отпугивателям.
    Правда: при регулярной замене фольги или дисков эффект сохраняется.

Исторический контекст

  • В старину для отпугивания птиц использовали деревянные пугала с тряпичными руками.
  • В Японии с XVIII века применяли блестящие колокольчики и шумовые подвески.
  • В Европе традиционно использовали яркие ленты и флажки из ткани, закреплённые на грядках.

Три интересных факта

  1. Слизней в огороде можно ловить с помощью пива — запах напитка привлекает их в ловушки.
  2. Голуби способны различать до 120 оттенков, поэтому особенно реагируют на яркие и блестящие предметы.
  3. Старые CD-диски отражают свет в спектре, который птицы видят лучше, чем люди, что делает их эффективным средством защиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

После томатов, перцев и баклажанов можно посадить салат, шпинат, редис и чеснок сегодня в 18:16

После истощающих томатов урожай бывает слаще и крепче — если посадить эти культуры

Что посадить после сбора томатов, перцев и баклажанов? Рассказываем, как восстановить плодородие почвы и какие овощи лучше выбрать для осени.

Читать полностью » Какое расстояние выдерживать при посадке топинамбура — советы аграриев сегодня в 14:27

Опоздал — остался без урожая: когда сажать топинамбур, чтобы он успел укорениться

Топинамбур неприхотлив и полезен. Как правильно посадить "земляную грушу", чтобы собрать богатый урожай, и какие ошибки допускают садоводы?

Читать полностью » В Кемеровской области при пересадке хвойных и плодовых деревьев используют ком земли и мульчу сегодня в 13:33

Дерево на грани: одна ошибка при пересадке в Кемеровской области — и годы ухода насмарку

В суровом климате Кемеровской области пересадка деревьев — настоящее испытание. Есть проверенные секреты, которые помогают сохранить их здоровье.

Читать полностью » Экологичный способ защиты огорода: одуванчик против тли, гусениц и клещей сегодня в 13:27

Был сорняком — стал героем: одуванчик выгоняет тлю и гусениц лучше покупных средств

Обычный одуванчик способен стать природным инсектицидом. Как приготовить настой и правильно обработать им растения, чтобы избавиться от вредителей?

Читать полностью » Юрист Александр Хаминский рассказал, как отличить качественный садовый инструмент от подделки сегодня в 12:27

Скидка, которая обернётся травмой: чем опасны дешёвые грабли и тяпки с маркетплейсов

Хорошие лопаты и секаторы не могут стоить дёшево. Юрист Александр Хаминский рассказал, как отличить качественный дачный инвентарь от подделки.

Читать полностью » Садоводы Саратовской области: поздние удобрения снижают зимостойкость растений сегодня в 12:26

Лишнее удобрение осенью — меньше яблок: неожиданный закон саратовских садов

Когда в Саратовской области нужно перестать кормить растения, чтобы они лучше пережили зиму и дали богатый урожай весной — разбираем пошагово.

Читать полностью » Профессор Иван Дубовский: биологический инсектицид уничтожает жука, не вредя человеку и животным сегодня в 11:27

Бактерия против монстра: колорадский жук теряет аппетит и гибнет прямо на грядке

Учёные в Сибири создали биологический инсектицид против колорадского жука. Он безопасен для пчёл и людей и может появиться в продаже уже следующим летом.

Читать полностью » Использование аптечных препаратов для комнатных растений может навредить сегодня в 11:12

От волшебной пилюли до зелёного кладбища: как аптечные препараты убивают цветы

Многие цветоводы до сих пор доверяют чудо-таблеткам из аптеки. Но безопасно ли это для растений? Разбираем мифы и реальные риски.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома
Питомцы

Кошка может игнорировать лоток, прятаться или становиться агрессивной из-за болезней
Спорт и фитнес

Эксперты: ежедневная 10-минутная растяжка помогает снизить нагрузку на позвоночник
Наука

В пустыне Гоби обнаружили полный скелет пахицефалозавра с гастролитами и куполообразным черепом
Дом

Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю
Садоводство

Агроном Анастасия Коврижных предупредила: пищевая сода разрушает почву и снижает урожайность культур
Садоводство

Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками
Дом

Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet