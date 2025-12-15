Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимние многолетники в саду
Зимние многолетники в саду
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:07

Сантиметр снега решает все: дачники удивляются, когда узнают этот зимний секрет

Снег способен защитить ваши растения от морозов — садовод Седов

Снег способен защитить растения от морозов, сохранить почвенную микрофлору и даже повысить зимостойкость посадок, если применять его грамотно, пояснил кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов. О том, как с пользой использовать снег в саду и огороде зимой, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Седов отметил, что снег в садоводстве прежде всего выполняет функцию естественного утеплителя, но его применение всегда зависит от конкретных условий и культур.

"Каждый сантиметр снега это плюс один градус. Если на улице минус двадцать, например, то под слоем снега в двадцать сантиметров будет порядка минус пяти градусов", — пояснил он.

Эксперт добавил, что способы работы со снегом отличаются в зависимости от ситуации. В одних случаях его подсыпают рыхлым слоем, в других — утаптывают для защиты от грызунов.

"Если молодые деревья, то утаптывают снег, когда он мокрый, в оттепель. После того, как он замерзает эта часть становится недоступна для мышей. Но вообще лучше укрывать, конечно, заранее осенью", — подчеркнул специалист по сельскому хозяйству.

Седов отметил, что снег в теплице принесёт пользу и почве и будущему урожаю.

"В теплицы обычно снег заносят. Чтобы не пересыхала почва, чтобы там микрофлора оставалась. Если это не отапливаемая теплица, то рекомендуют снег заносить. Не будет засоления, потому что снег считается как дистиллированная вода, он тает и промывает то, что накопилось в течение вегетации", — отметил Седов.

Он подчеркнул, что большинство растений зимуют под снегом значительно лучше, чем на голой земле. Особенно это важно при сильных морозах, когда без снежного покрова может пострадать корневая система. По мнению специалиста, снег стоит использовать осознанно, понимая особенности конкретных культур и условий участка.

