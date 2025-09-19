Шаг в бездну славы: Сабрина Карпентер готовит самый дерзкий выход на Saturday Night Live
Сабрина Карпентер продолжает удивлять поклонников новыми успехами. В октябре певица впервые попробует себя в роли ведущей одного из самых известных телешоу США — Saturday Night Live. Выпуск выйдет 18 октября на телеканале NBC, и в нём Сабрина не только проведёт программу, но и выступит как музыкальный гость. Такой двойной дебют станет для артистки важной вехой в карьере, ведь ещё весной прошлого года она впервые побывала на сцене SNL, исполнив хит "Espresso".
"Они пожалеют об этом", — пошутила певица Сабрина Карпентер.
Новый сезон культового шоу стартует 4 октября. Первым ведущим станет Bad Bunny, а музыкальной приглашённой звездой — Doja Cat. Организаторы делают ставку на яркое начало: шоу отмечает 51-й сезон, а потому программа обещает быть насыщенной.
А что если Сабрина станет постоянной ведущей?
Шутка Карпентер о том, что "они пожалеют", породила волну комментариев. Фанаты обсуждают: а вдруг её харизма и чувство юмора сделают её частым гостем шоу? В истории SNL бывало немало случаев, когда артисты становились "любимчиками" и возвращались вновь.
Плюсы и минусы участия певицы
|Плюсы
|Минусы
|Популярность Карпентер привлечёт молодую аудиторию
|Возможные сравнения с опытными комиками
|Возможность представить новые песни
|Двойная нагрузка как ведущей и певицы
|Расширение её медийного образа
|Риск критики за юмор, если он не "зайдёт" зрителям
FAQ
Как посмотреть выпуск с Сабриной Карпентер?
Через онлайн-платформы с трансляцией NBC.
Сколько стоит подписка на NBC-сервисы?
Средняя стоимость — от 10 до 70 долларов в месяц в зависимости от пакета.
Что лучше: смотреть полные выпуски или фрагменты?
Для полного погружения лучше прямой эфир, но официальные фрагменты на YouTube тоже популярны.
Мифы и правда
-
Миф: ведущим SNL могут быть только актёры.
-
Правда: шоу давно приглашает музыкантов, спортсменов и даже политиков.
-
Миф: Сабрина Карпентер известна только как певица.
-
Правда: у неё есть актёрский опыт — от Disney-сериалов до участия в кино.
Три интересных факта
-
Первый выпуск SNL вышел в 1975 году и стал настоящим прорывом в жанре скетч-комедии.
-
За десятилетия ведущими шоу становились президенты США, спортсмены, кинозвёзды и музыканты.
-
Некоторые фразы из скетчей становились крылатыми и уходили в массовую культуру.
Исторический контекст
-
1975 год — первый выпуск SNL.
-
1990-е — шоу становится кузницей комиков мирового уровня (Джим Керри, Адам Сэндлер).
-
2020-е — ставка на музыкальных исполнителей и кросс-жанровые форматы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru