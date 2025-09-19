Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:54

Шаг в бездну славы: Сабрина Карпентер готовит самый дерзкий выход на Saturday Night Live

Сабрина Карпентер станет ведущей и музыкальным гостем Saturday Night Live 18 октября на NBC

Сабрина Карпентер продолжает удивлять поклонников новыми успехами. В октябре певица впервые попробует себя в роли ведущей одного из самых известных телешоу США — Saturday Night Live. Выпуск выйдет 18 октября на телеканале NBC, и в нём Сабрина не только проведёт программу, но и выступит как музыкальный гость. Такой двойной дебют станет для артистки важной вехой в карьере, ведь ещё весной прошлого года она впервые побывала на сцене SNL, исполнив хит "Espresso".

"Они пожалеют об этом", — пошутила певица Сабрина Карпентер.

Новый сезон культового шоу стартует 4 октября. Первым ведущим станет Bad Bunny, а музыкальной приглашённой звездой — Doja Cat. Организаторы делают ставку на яркое начало: шоу отмечает 51-й сезон, а потому программа обещает быть насыщенной.

А что если Сабрина станет постоянной ведущей?

Шутка Карпентер о том, что "они пожалеют", породила волну комментариев. Фанаты обсуждают: а вдруг её харизма и чувство юмора сделают её частым гостем шоу? В истории SNL бывало немало случаев, когда артисты становились "любимчиками" и возвращались вновь.

Плюсы и минусы участия певицы

Плюсы Минусы
Популярность Карпентер привлечёт молодую аудиторию Возможные сравнения с опытными комиками
Возможность представить новые песни Двойная нагрузка как ведущей и певицы
Расширение её медийного образа Риск критики за юмор, если он не "зайдёт" зрителям

FAQ

Как посмотреть выпуск с Сабриной Карпентер?
Через онлайн-платформы с трансляцией NBC.

Сколько стоит подписка на NBC-сервисы?
Средняя стоимость — от 10 до 70 долларов в месяц в зависимости от пакета.

Что лучше: смотреть полные выпуски или фрагменты?
Для полного погружения лучше прямой эфир, но официальные фрагменты на YouTube тоже популярны.

Мифы и правда

  • Миф: ведущим SNL могут быть только актёры.

  • Правда: шоу давно приглашает музыкантов, спортсменов и даже политиков.

  • Миф: Сабрина Карпентер известна только как певица.

  • Правда: у неё есть актёрский опыт — от Disney-сериалов до участия в кино.

Три интересных факта

  1. Первый выпуск SNL вышел в 1975 году и стал настоящим прорывом в жанре скетч-комедии.

  2. За десятилетия ведущими шоу становились президенты США, спортсмены, кинозвёзды и музыканты.

  3. Некоторые фразы из скетчей становились крылатыми и уходили в массовую культуру.

Исторический контекст

  • 1975 год — первый выпуск SNL.

  • 1990-е — шоу становится кузницей комиков мирового уровня (Джим Керри, Адам Сэндлер).

  • 2020-е — ставка на музыкальных исполнителей и кросс-жанровые форматы.

