© commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:02

Когда теннис встречается с футболом: неформальная встреча звёзд в одном зале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась в соцсетях снимками с ужина, на котором присутствовали пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова и легенда английского футбола Дэвид Бекхэм.

Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного крупным производителем пива. Все трое спортсменов сотрудничают с брендом в качестве амбассадоров, поэтому их появление вместе стало частью рекламной кампании.

