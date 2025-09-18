Когда теннис встречается с футболом: неформальная встреча звёзд в одном зале
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась в соцсетях снимками с ужина, на котором присутствовали пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова и легенда английского футбола Дэвид Бекхэм.
Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного крупным производителем пива. Все трое спортсменов сотрудничают с брендом в качестве амбассадоров, поэтому их появление вместе стало частью рекламной кампании.
