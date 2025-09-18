Когда теннис встречается с футболом: неформальная встреча звёзд в одном зале

сегодня в 7:10

Комплекс, который бодрит сильнее кофе: попробуйте утром вместо привычной чашки

Короткий комплекс динамической растяжки поможет разогреть мышцы, улучшить гибкость и зарядиться энергией — без скучных статичных поз.

сегодня в 6:50

Бег превращается в игру: почему метод фартлек ломает привычные правила тренировок

Фартлек превращает пробежку в игру со скоростью: свобода выбора темпа, разнообразные сценарии и заметный прогресс в выносливости.

сегодня в 6:10

Усталость, которую не видно: как работа за компьютером разрушает спортивные планы

Почему после рабочего дня спорт даётся тяжелее и какие приёмы помогут обойти усталость. Разбираем исследования и даём практические советы.

сегодня в 5:50

Три простых движения, которые заменят час в спортзале — но готовы ли вы выдержать темп

Простой комплекс без оборудования поможет тратить калории и развивать выносливость. Узнайте, как правильно выполнять и адаптировать его под себя.

сегодня в 5:10

Эти связки удивят даже опытных: пресс начинает гореть уже после первых секунд

Динамичные упражнения для пресса, которые прокачивают мышцы и развивают координацию. Узнайте, как превратить тренировку в мини-челлендж.

сегодня в 4:50

Усталость — это иллюзия: почему мозг выключает бегуна раньше тела

Почему одни бегуны добиваются большего, даже если физически уступают соперникам? Ответ скрывается в том, как работает наше сознание.

сегодня в 4:29

Вечная загадка спортзалов: почему одни качаются легко, а другим вес не даётся

Эктоморфы часто сталкиваются с проблемой набора веса. Узнай, как правильно тренироваться и питаться, чтобы худое тело обрело силу и форму.

сегодня в 4:10

Упражнение из 1980-х вернулось и стало хитом онлайн-фитнеса

Бег на месте кажется простым, но при правильной технике он способен заменить часть кардиотренировки и стать отличным инструментом для дома.

