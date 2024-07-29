Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, призвал своих приверженцев быть готовыми к массовым демонстрациям после предстоящих осенью парламентских выборов в стране.
В настоящее время Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед" после продолжительного отказа от пищи. Периодически он участвует в судебных слушаниях посредством видеосвязи. Выборы в парламент Грузии назначены на 26 октября.
Во время очередного онлайн-подключения к заседанию суда экс-президент выразил мнение, что его сторонники должны сосредоточиться на участии в выборах и наблюдении за их проведением, а также на борьбе за каждый голос. Он предположил, что власти могут объявить недостоверные результаты голосования.
Саакашвили подчеркнул, что в таком случае необходимо быть готовыми к длительным мирным акциям протеста с участием сотен тысяч граждан. По его словам, эти демонстрации могут продолжаться дни, недели или даже месяцы, пока власти не признают истинный выбор грузинского народа.
При этом бывший глава государства отметил, что речь не идет о подготовке к революции, а лишь о готовности отстаивать результаты волеизъявления граждан.
Фото: commons. wikimedia.org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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