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Истребитель Saab JAS-39C "Грипен"
Истребитель Saab JAS-39C "Грипен"
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:23

Канада может сделать ставку на два истребителя: предложение Saab придало выбору новый смысл

Шведский концерн Saab раскрыл подробности своего предложения по поставке истребителей Gripen E/F для ВВС Канады. Главная его особенность — создание в стране полного цикла: от производства и окончательной сборки самолетов до их обслуживания.

Местными партнерами Saab выбрал три канадские компании и четко распределил между ними задачи:

  • IMP развернет в Канаде линию окончательной сборки Gripen, будет выпускать электротехнические системы и сопровождать эксплуатацию самолетов;
  • Magellan Aerospace займется агрегатами планера, композитными элементами и узлами из высокопрочных материалов;
  • CAE возьмет на себя подготовку летчиков и техников, разработку бортовых систем для выполнения боевых задач и долгосрочное сопровождение — в рамках уже подписанного с Saab меморандума о взаимопонимании.

По словам Saab, канадская линия сможет выпускать самолеты не только для ВВС Канады, но и на экспорт — для других заказчиков Gripen. Президент IMP Aerospace & Defence Дэвид Госсен считает, что так канадская промышленность встроится в глобальную систему поддержки этого истребителя.

Предложение Saab конкурирует с планом закупки 88 истребителей Lockheed Martin F-35A. Канада уже оплатила 16 таких самолетов, первые два из которых (местное обозначение CF-35) получила для подготовки летчиков в США. Правительство премьер-министра Марка Карни решает, выполнить ли контракт на F-35 полностью или сократить его и закупить часть машин у Saab.

Главный аргумент шведов — «суверенные возможности»: собственное производство избавит Канаду от зависимости от США в модернизации и обслуживании авиапарка. Министр промышленности Мелани Жоли сообщила, что решение о закупке может быть принято в ближайшие недели.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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