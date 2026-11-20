Шведская компания Saab подтвердила, что провела летные испытания истребителя Gripen E с собственным искусственным интеллектом, сообщает FlightGlobal. По словам руководителя перспективных программ авиационного подразделения Saab Петера Нильссона, компания разрабатывает собственных ИИ-агентов уже два года. Это стало возможным благодаря программно-определяемой архитектуре бортового оборудования Gripen E.

Нильссон описывает работу как непрерывный цикл: алгоритмы разрабатывают и дорабатывают под конкретные боевые задачи. Агентов обучают на масштабных высокоточных симуляциях, затем проверяют в сложных условиях, в том числе при помехах. Лишь когда эффективность доказана, ИИ устанавливают на самолет.

Внутренняя программа Saab называется «Академия ИИ-летчиков-истребителей». В компании утверждают, что миллионы часов моделируемых полетов позволяют алгоритмам опробовать тактические решения, которые летчик не успел бы освоить за всю карьеру. На испытаниях агент самостоятельно управлял самолетом в воздушном бою за пределами визуальной видимости, а также отрабатывал подавление ПВО противника.

В Saab подчеркивают, что собственная разработка дает компании полный контроль над логикой работы ИИ-агентов, их проверкой и развитием. Нынешняя инфраструктура создана с расчетом на многократное использование: в нее можно добавлять новые функции и платформы, не перестраивая всю архитектуру.

Кроме того, Saab развивает ИИ в рамках шведского национального консорциума Sferical AI, куда также входят AstraZeneca, Ericsson, SEB и Wallenberg Investments. По словам Нильссона, для масштабирования технологий критически важно иметь доступ к вычислительным мощностям в своей стране.

Ранее по 18-месячному контракту с Управлением оборонных закупок Швеции (FMV) Gripen E испытывали с ИИ-агентом Centaur компании Helsing. Нильссон назвал это сотрудничество взаимовыгодным и не исключил его продолжения.

В ближайшее время эти технологии планируется внедрить в испытательной эскадрилье Gripen, а в будущем — использовать на перспективных беспилотных ведомых.