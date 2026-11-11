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U.S. Airmen tow a C-5M Super Galaxy aircraft at Dover Air Force Base, Del., Jan. 3, 2014 140103-F-BO262-036
U.S. Airmen tow a C-5M Super Galaxy aircraft at Dover Air Force Base, Del., Jan. 3, 2014 140103-F-BO262-036
© commons.wikimedia.org by Roland Balik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:20

Амбициозный проект в Индиане терпит крах: непредвиденные издержки поставили шведского гиганта на грань

Шведская компания Saab ежегодно теряет около 500 млн шведских крон (примерно 50 млн долларов) из-за того, что выпуск компонентов для американского учебного самолёта Boeing T-7A Red Hawk растёт медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон на конференц-звонке с инвесторами по итогам третьего квартала 2026 года.

Saab выпускает для T-7A хвостовые секции фюзеляжа. Под этот заказ компания построила завод в Уэст-Лафайетте (штат Индиана), но при нынешних объёмах выпуска он не окупает своих расходов. По словам Йоханссона, убытки объясняются тем, что выручка от небольших объёмов не покрывает постоянные затраты, а также расходами на запуск производства.

Главными трудностями глава Saab назвал:

  • крупные вложения в автоматизацию производственной линии;
  • сложности с наймом и удержанием квалифицированных специалистов;
  • трудности с передачей опыта из основного авиастроительного центра компании в шведском Линчёпинге на новую площадку в США.

В руководстве Saab считают, что выйти на плановые 50 комплектов в год, при которых производство станет прибыльным, удастся лишь через несколько лет.

Сроки программы сдвинулись

Задержки затронули и всю программу T-7A: ВВС США пересмотрели график её принятия на вооружение. Начальная боеготовность теперь ожидается в августе 2027 года — когда первая эскадрилья получит 14 самолётов и будет передана Командованию боевой подготовки и обучения ВВС. Первоначально этот рубеж планировалось пройти в 2024 году.

В следующем году Boeing должен выйти на поставку одного самолёта в месяц, а на полную мощность производство выйдет примерно к 2029 году. По контракту, заключённому в сентябре 2018 года на 9,2 млрд долларов, Boeing поставит ВВС США 351 однодвигательный учебный самолёт.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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